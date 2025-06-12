Donald Trump’ın da Yatırım Yaptığı Altcoin’de Karanlık Tablo! Yatırımcının Yüzde 94’ü Zorda

Donald Trump destekli World Liberty’nin deyatırım yaptığı altcoin Ethena‘nın (ENA) fiyatı son 24 saat içinde yüzde 10’a varan oranda düştü. Bu düşüş altcoin’de önemli miktarda coin’in borsaya taşınması, teknik direnç seviyelerinin aşılamaması ve kripto para piyasasının genelindeki düşüş trendinin birleşiminden kaynaklandı. Altcoin bir süredir büyük yatırımcıların satış baskısı ve piyasa genelindeki iyimserliğin azalmasıyla mücadele ediyor.

Altcoin’deki Balina Hareketleri ve Yatırımcı Psikolojisi

Mirana Ventures ile bağlantılı olduğu bildirilen bir cüzdan 6 Haziran’da tam 72.17 milyon adet ENA’yı (yaklaşık 21.45 milyon dolar) Binance borsasına transfer etti. Bu büyük ölçekli borsa girişi coin‘lerin kısa sürede satışa sunulacağı ve piyasada ciddi bir satış baskısı oluşturacağı endişelerini körükledi. Bu endişeler fiyatın düşüşünü hızlandıran temel tetikleyici oldu.

Son bir aylık veriler büyük yatırımcıların ENA‘daki varlıklarının azalttığını zaten gösteriyordu. Balina seviyesi yatırımcı grubunun elindeki coin miktarı yüzde 3,63 oranında azalırken, orta ölçekli yatırımcıların elindeki coin miktarı yüzde 19,15, küçük yatırımcıların elindeki coin miktarı ise yüzde 10,44 arttı. Bu durum büyük oyuncuların altcoin‘de satışa geçtiği, daha küçük oyuncuların ise alıma geçtiği bir tabloya işaret ediyor. Ek olarak mevcut ENA yatırımcılarının yaklaşık yüzde 94’ü coin’lerini ya zararına ya da ancak başa baş noktada tutuyor. Bu da satış trendinin güçlendiren psikolojik bir baskı unsuru.

ENA Coin İçin Teknik Göstergeler Ne Diyor?

ENA coin fiyatı teknik açıdan önemli bir seviye olan 0,355 dolar destek seviyesinin üzerinde tutunamadı ve 50 günlük basit hareketli ortalamanın (yaklaşık 0,348 dolar) da altına düştü. İşlem hacmindeki yüzde 14’lük düşüş (245 milyon dolara) da yükseliş için gerekli olan ivmenin zayıfladığının göstergesi. Özellikle 0,36 ile 0,41 dolar aralığı,mevcut yatırımcıların yaklaşık yüzde 69,08’inin başa baş noktasına denk geliyor. Bu aralık fiyat yükselmeye çalıştıkça yoğun satış baskısıyla karşılaşabileceği bir bölge anlamına geliyor.

Teknik göstergeler karışık sinyaller verirken (MACD histogramı pozitife dönerken, MACD çizgisi sinyal çizgisinin hala altında) genel piyasa koşulları da ENA için oldukça zorlayıcı. Kripto para piyasasının genel iyimserlik göstergesi olan Korku ve Açgözlülük Endeksi bir önceki günkü 65 seviyesinden 61’e (hala “Açgözlülük” bölgesinde) geriledi. Bitcoin $107,041.02‘in piyasa hakimiyeti bu hafta yüzde 2,35 artarken, altcoin’ler genel olarak düştü. ENA’nın Bitcoin ile olan 30 günlük korelasyon katsayısının 0,78 gibi yüksek bir seviyeye çıkması da en büyük kripto paradaki düşüşlerin ENA’yı doğrudan etkileyeceği anlamına geliyor.