Ekonomi

Kripto Paraları da İlgilendiriyor! JPMorgan CEO’su Dimon ABD Ekonomisi İçin Uyardı

Özet

  • JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, ABD ekonomisinin yakında zorluklar yaşayabileceği uyarısında bulundu.
  • Dimon ABD ekonomisi için bir "yumuşak iniş"in zor olduğunu öne sürdü.
  • Ayrıca özel kredi piyasasının resesyon durumunda risk altında olduğuna dikkat çekti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, ABD ekonomisinin yakın gelecekte zorluklarla karşılaşabileceği konusunda kripto paraları da ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Dimon, uzun süredir güçlü görünen ekonominin pandemi dönemi desteklerinin sona ermesi nedeniyle kötüleşme riski taşıdığını belirtti. Piyasalar ve birçok uzmanın “yumuşak iniş” yapacağı beklentisine karşın Dimon bir resesyona hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi. Ekonomik göstergeler şu an olumlu görünse de durumun hızla değişebileceğine dikkat çekti.

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Dimon: Pandemi Dönemi Desteklerinin Etkisi KayboluyorÖzel Kredi Piyasasında Beliren Riskler

Dimon: Pandemi Dönemi Desteklerinin Etkisi Kayboluyor

Dimon, yakın zamanda Morgan Stanley tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin pandemi sırasında aldığı büyük desteklerin (hükümet harcamaları ve kolay para politikaları) artık etkisini kaybettiğini vurguladı. Bu destekler daha önce ekonomik istikrarın korunmasında kritik rol oynadı. Ancak şimdi bu destekler ortadan kalktığı için ekonominin büyüme hızının durması bekleniyor.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon

Dimon, enflasyonu düşürürken işsizlik yaratmayan veya resesyona yol açmayan bir “yumuşak iniş”in gerçekleşmesinin zor olduğunu ifade etti. Böyle bir senaryo gerçekleşse bile bunun güçlü bir toparlanma gibi hissettirmeyeceğini öne sürdü. “İşler biraz azalabilir. Fiyatlar biraz artabilir. Umarım sadece biraz” diyerek olası sonuçları özetledi. Ayrıca daha düşük göç seviyelerinin de işgücü piyasasını olumsuz etkileyebileceğini ve ekonomik yavaşlamayı şiddetlendirebileceğini ekledi.

JPMorgan CEO’su ekonomideki dönüm noktalarının genellikle hem sıradan tüketiciler hem de işletme sahipleri tarafından fark edilmeden geçtiğine dikkat çekti. Mevcut ekonomik koşullar olumlu görünse de bu durumun hızla değişebileceği ve insanların belirgin uyarı işaretlerini kaçırabileceği konusunda uyardı. Bu görünmez geçiş ekonomik daralmanın etkilerinin beklenenden daha ani ve sert hissedilmesine yol açabilir. Dimon, bu nedenle dikkatli ve hazırlıklı olunması çağrısı yaptı.

Özel Kredi Piyasasında Beliren Riskler

Dimon’ın endişe duyduğu bir diğer önemli konu ise özel kredi piyasası oldu. Bilmeyenler için özel kredi şirketlerin banka dışındaki kuruluşlardan borç almasını ifade ediyor. Dimon, bir resesyon durumunda piyasanın ciddi sıkıntılarla karşılaşabileceğini öngörüyor. Bu risk nedeniyle yatırımcıları kredi piyasalarına bugünkü fiyatlar üzerinden girmek konusunda aceleci davranmamaları konusunda uyardı.

JPMorgan CEO’su  “Mevcut fiyatlarla kredi satın almazdım” açıklamasıyla bu alandaki değerlemelerin riski karşılamadığını ima etti.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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