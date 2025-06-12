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1 Doların Altındaki Bu Altcoin İçin Büyük ETF Güncellemesi! Onay İhtimali Yüzde 75’e Çıkarıldı

Özet

  • Bloomberg analistleri, Grayscale'in Cardano için spot ETF'sinin onay ihtimalini yüzde 75 olarak güncelledi.
  • Onay çıkması Cardano için bir ilk olacak ve ABD'de Bitcoin/Ethereum sonrası yeni bir altcoin ETF dalgası başlatabilir.
  • Bloomberg analistleri bu dalgada altcoin Solana'nın da öne çıkabileceğini öngörüyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bloomberg analistleri, Grayscale’in SEC’e yaptığı altcoin Cardano $0.67827 (ADA) için spot borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanma ihtimalini yüzde 75 olarak revize etti. Cardano odaklı bir X hesabı olan Cardanians’ın aktardığına göre Bloomberg ETF uzmanı James Seyffart çeşitli altcoin ETF’leri için onay beklentilerini güncelledi. Bu yüksek olasılık Cardano’yu ABD’deki bir sonraki kripto para ETF’leri dalgasının en güçlü adaylarından biri konumuna getirdi. Hatırlanacağı üzere Bitcoin (BTC) $107,041.02 ve Ethereum (ETH) $2,725.94 fonlarını işleten şirket olan Grayscale bu yılın Şubat ayında NYSE Arca aracılığıyla Cardano ETF başvurusunda bulunmuştu. Onay çıkması durumunda fon Cardano için ilk borsada işlem gören ürün olacak.

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Cardano ETF’si ve Altcoin Fonlarına İlişkin BeklentilerCardano’yu Çevreleyen Diğer Önemli Gelişmeler

Cardano ETF’si ve Altcoin Fonlarına İlişkin Beklentiler

Şu ana kadar ABD’de yalnızca Bitcoin ve Ethereum spot ETF‘lerinin işlem görmesine onay verildi. Bu onaylar geçtiğimiz yıl gelmişti. Bloomberg analisti Eric Balchunas, meslektaşı James Seyffart‘ın güncellenmiş onay olasılıklarını ve özellikle Solana (SOL) ETF’lerinin öne çıkabileceğini işaret eden notunu paylaşarak, “Potansiyel bir Altcoin ETF Yazı’na hazır olun” ifadesini kullandı.

Altcoin Cardano ETF Onayı İhtimali

Balchunas, Solana’nın yanı sıra bazı sepet ürünlerin de (basket products) bu sürecin parçası olabileceğini belirtti. Seyffart’ın revize ettiği oranlar Cardano dışındaki diğer altcoin‘ler için de ETF onay ihtimallerini içeriyor.

Cardano’yu Çevreleyen Diğer Önemli Gelişmeler

Cardano ekosisteminde ETF dışında da kayda değer hareketlilik yaşanıyor. Cardano Vakfı, Kraken OTC’nin ADA opsiyon ticaretini başlattığını duyurdu. Bu gelişme kurumsal yatırımcılar ve büyük hacimli işlem yapanlar için yeni risk yönetimi ve spekülasyon araçları sunuyor. Ayrıca Cardano’nun temel geliştirici ekibi Input Output (IO), ağın kararlılığını artırmak, hisse havuzu operatörleri (SPO’lar) başta olmak üzere işletme maliyetlerini düşürmek ve ölçeklenebilirliği iyileştirmek amacıyla Cardano düğümüne yönelik çeşitli iyileştirme önerileri sundu.

Önerilen teknik güncellemeler arasında log-structured merge (LSM) ağaçları, kademeli fiyatlandırma (tiered pricing) ve öğütme saldırılarına (grinding attacks) karşı korumayı güçlendirmeyi hedefleyen anti-öğütme önlemleri yer alıyor. Öğütme saldırıları Ouroboros mutabakat katmanında liderlerin gelecekteki lider seçimlerini manipüle etmeye çalıştığı durumları ifade ediyor. Tüm bu iyileştirmeler ağın genel güvenlik ve verimliliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Cardano ağının ana ağ varlığı ADA coin bu haberin hazırlandığı sırada 1 doların altında fiyatlanmaya devam ediyor. Veriler altcoin’in son 24 saatte yüzde 5,25 düşüşle 0,6887 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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