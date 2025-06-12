298 Milyon Dolar Toplandı ve NBA Teaser’ı Viral Oldu, BlockDAG XRP ve Ondo’yu Geçebilir Mi?

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto piyasaları, bir kez daha, güncelliğini korumaya çalışan eski devler ile yenilik ve çekicilikle öne çıkan yeni gelenler arasında bölünmüş durumda. Ripple’ın XRP’si sessiz bir fiyat hareketine girmişken, Ondo Finance arka planda gelişmeye devam ediyor. Ancak hiçbir proje, iddialı açıklamalara göre BlockDAG’ın yarattığı ivmeyi yakalayamadı. BlockDAG, ön satış fonlarında 298 milyon doların üzerinde fon topladı ve viral olan NBA markalı teaser’ı sayesinde ses getiriyor olabilir.

Ekibinin açıklamasına göre 21,6 milyardan fazla BDAG tokeni satışı, X1 madencilik uygulamasına bağlı büyüyen kullanıcı tabanı ve 13 Haziran’a kadar sadece 0,0018 dolarlık ön satış fiyatı ile BlockDAG, kripto para piyasasını yeniden şekillendiriyor.

Ripple’ın Son XRPL Gelişmelerine Rağmen XRP Durgunlaşıyor

Ripple, son birkaç ayı XRP Ledger (XRPL) kullanışlılığını geliştirmek, akıllı sözleşme yetenekleri, yeni yan zincirler ve geliştiricileri çekmek için tasarlanmış entegrasyonlar sunmak için harcadı. Son olarak, XRPL, varlık ihraççılarının belirli koşullar altında tokenleri geri almalarını sağlayan ve kurumlara yönelik bir özellik olan geri alma işlevini tanıttı.

Ancak, Coinspeaker’ın son raporuna göre, bu güncellemeler XRP fiyatını anlamlı bir şekilde etkilemedi. Kripto dünyasının en eski ve en tanınmış isimlerinden biri olmasına rağmen, XRP konsolidasyonda sıkışmış durumda ve fiyat hareketi direnci kırmayı veya yükseliş ivmesi oluşturmayı başaramıyor.

Yatırımcılar temkinli görünüyor ve genel piyasa Ripple’ın geliştirme yol haritasına coşkuyla tepki vermedi. Proje kurumsal entegrasyonu ve sınır ötesi kullanımı teşvik etmeye devam ederken, fiyat hala gerçek durumu yansıtıyor olabilir.

Ondo, XRPL Entegrasyonu ile Genişliyor, Ancak Benimseme Süreci Henüz Başlangıç Aşamasında

Gerçek dünya varlıklarını tokenize etmekle tanınan Ondo Finance, kısa süre önce OUSG tokenini XRP Ledger’a getirerek manşetlere çıktı ve çapraz zincir genişlemesinde bir dönüm noktası oldu. Tokenize edilmiş ABD Hazine tahvillerine erişimi genişletmeyi amaçlayan bu stratejik hamle, Ondo’yu büyüyen gerçek dünya varlıkları (RWA) alanında bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

Coinspeaker’ın bildirdiği gibi, XRPL entegrasyonu Ondo’nun XRPL’nin hızından ve düşük ücretlerinden yararlanmasını sağlarken, potansiyel olarak Ripple’ın kurumsal kitlesine de ulaşmasını mümkün kılıyor. Bu, tokenize edilmiş hazine tahvillerinin ciddi bir ilgi gördüğü bir sektörde akıllı bir konumlandırma hamlesi.

Yine de, piyasanın tepkisi ölçülü oldu. ONDO’nun XRPL’deki varlığı, acil bir piyasa katalizöründen çok, ileriye dönük bir altyapı adımıdır. Asıl test, Ondo’nun gerçek zincir içi benimsemeyi teşvik edip edemeyeceği, birden fazla zincirde kullanımı artırıp artıramayacağı ve rekabetçi bir RWA ekosisteminde yerini güvence altına alıp alamayacağı olacak.

BlockDAG’ın X1 Uygulaması 1,5 Milyon Kullanıcıyı Aştı ve Viral NBA Teaser ile 298 Milyon Dolar Topladı

XRP ve ONDO hesaplı altyapı hamleleri yaparken, BlockDAG gerçek zamanlı olarak ölçülebilir sonuçlar veriyor. Proje, ekibinin iddiasına göre kripto tarihinin en büyük ön satış toplamlarından biri olan 298 milyon doların üzerinde fon topladı ve bir sonraki fiyatlandırma aşamasına hızla yaklaşıyor. 13 Haziran’a kadar 0,0018 dolar fiyatla satılan BDAG, şimdilik erişilebilir durumda, ancak bu durumun uzun sürmeyeceği iddia ediliyor.

Bu ivmeye, kripto topluluğu içinde viral olan ve yakın zamanda yayınlanan NBA temalı teaser da ekleniyor. Yapılan açıklamalara göre Teaser, BlockDAG logosu bulunan NBA tarzı bir forma içeriyor ve bu da yaygın spekülasyonlara yol açarak projenin ana akım konuşmalardaki varlığını daha da sağlamlaştırıyor. Herhangi bir resmi ortaklık açıklanmamış olsa da, bu markalaşma hamlesi kasıtlıydı ve BlockDAG, sadece başka bir ön satış coin’inden daha fazlası olma hedefini açıkça ortaya koyuyor olabilir.

Bu teaser, yapılan açıklamalara göre şu anda dünya çapında 1,5 milyon kullanıcıya ulaşan X1 madencilik uygulamasının başarılı lansmanının ardından geldi. Kullanıcıya yönelik özellikleri lansmandan sonraya erteleyen diğer kripto projelerinin aksine, BlockDAG “satarken inşa et” modelini benimsedi. Ve bu model iddialara göre işe yarıyor. Uygulama, günlük kullanıcıların teknik uzmanlık veya donanım gerektirmeden akıllı telefonlarından BDAG madenciliği yapmalarını sağlıyor. 298 milyon dolarlık fon, 1,5 milyon uygulama kullanıcısı ve hala bir sentin altında fiyatla devam eden ön satış ile fırsat penceresi hem sınırlı hem de önemli olarak lanse ediliyor.

Ekibinin açıklamalarına göre geliştirici güncellemelerinde azalan getirilerle karşı karşıya olan XRP ve hala benimsenmeyi bekleyen Ondo’nun aksine, BlockDAG şu anda faaliyette. Agresif tanıtım faaliyetleri (NBA teaser gibi) ile dikkat çekiyor ve kullanıcıların bugün kullanabileceği işlevler sunuyor.

BlockDAG, lansmandan önce ağ etkisinin belirtilerini gösteren birkaç ön satış projesinden biri olarak tanımlanıyor. Kullanıcı tabanı, fon hacmi ve kültürel ayak izi birlikte büyüyor. Yatırımcılar için bu, erken giriş ve gerçek çekişin nadir bir şekilde bir araya gelmesi anlamına gelir; bu, çok az projenin ulaşabildiği ideal nokta olabilir.

Sonuç

2025’in kalabalık kripto rakipleri arasında, yalnızca birkaç proje gerçekten öne çıkıyor ve iddialara göre BlockDAG bunu hız, ölçek ve içerikle yapıyor. XRP anlamlı bir fiyat tepkisi yaratmakta zorlanırken ve Ondo arka planda sessizce büyümeye devam ederken, BlockDAG zaten büyük ölçekte faaliyet gösteriyor. Ekibinin iddiasına göre 298 milyon doların üzerinde fon topladı, madencilik uygulamasında 1,5 milyon kullanıcıya ulaştı ve NBA temalı viral bir teaser ile daha geniş bir ilgi gördü. Üç alanda başarı gösteriyor: ürün çekiciliği, kültürel görünürlük ve yatırımcı katılımı.

Presale – Website – Telegram – Discord

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.