Solana, Dogecoin, Cardano ve Avalanche Fiyat Analizi, Yorumu! Coin’lerin 12 Haziran Görünümü

12 Haziran 2025, Perşembe günü kripto para piyasasında belirgin bir düşüş oldu. Özellikle Solana (SOL), Dogecoin $0.187369 (DOGE), Cardano (ADA) $0.67827 ve Avalanche $20.83 (AVAX) gibi önemli altcoin‘lerde ciddi oranlarda değer kaybetti. Bu düşüşün arkasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bazı spot ETF başvurularını ertelemesi, teknik destek seviyelerinin kırılması ve piyasa genelindeki risk iştahının azalması gibi faktörler yer alıyor. Bitcoin $107,041.02‘in (BTC) değer kaybetmesi de altcoin’ler üzerinde domino etkisi yaratarak fiyatları baskıladı.

Piyasa Genelindeki Düşüş Solana’yı Vurdu

Solana, son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 4,5 değer kaybetti. Bu düşüşün temel nedeni SEC’in 12 Haziran’da 21Shares dahil ETF başvuru sahiplerinden güncellenmiş S-1 formları talep etmesi oldu. Düzenleyici kurum özellikle SOL‘un yüzde 5’in üzerindeki pay alma (staking) getirilerinin menkul kıymet olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı konusunda belirsizlik yarattı. Mayıs ayında yaşanan 23 milyon dolarlık long pozisyon tasfiyelerinin ardından bu gelişme “haber satışı” etkisini tetikledi.

Bitcoin’in yüzde 2,46’lık düşüşü SOL coin‘in BTC ile 0,87 seviyesine ulaşan yüksek korelasyonu nedeniyle değer kaybını artırdı. Ayrıca Artemis verilerine göre Solana’dan Ethereum $2,725.94 köprülerine 10 milyon doların üzerinde çıkış oldu. Teknik olarak SOL, kritik 160 dolar destek seviyesini (20 günlük basit hareketli ortalama) kaybetti. MACD göstergesindeki zayıf sinyaller (-2.43 sinyal çizgisi) ve RSI-14’ün (51,03) 21 günlük ortalamasının (51,28) altına düşmesi düşüş momentumunu doğruladı.

Dogecoin, Cardano ve Avalanche Analizi, Yorumu

Dogecoin, Bitcoin’in 110 bin doların altına düşmesiyle tetiklenen genel piyasa düşüşünden sert etkilendi ve yaklaşık yüzde 6,3 değer kaybetti. DOGE, pivot noktası (0,196 dolar) ve Fibonacci yüzde 23,6 seviyesinde (0,234 dolar) dirençle karşılaştı ve 10 günlük basit hareketli ortalamanın (0,188 dolar) altına indi. RSI-14’ün 46,28 seviyesinde olması ve MACD histogramındaki zayıf yükseliş sinyali satış baskısını artırdı. ABD Başkanı Trump’ın gümrük tarifeleri açıklaması gibi makroekonomik gelişmelerin riskli varlıklardan kaçışa neden olması DOGE coin‘i de etkiledi.

Cardano yüzde 5,4 değer kaydetti. Bu düşüşte SEC’in Grayscale’in Cardano ETF başvurusu kararını Haziran 2025 sonuna ertelemesinin olumsuz etkisi oldu. ADA, teknik olarak yüzde 38,2 Fibonacci seviyesi olan 0,705 doların üzerinde tutunamadı ve 10 günlük ortalamanın (0,678 dolar) altına düştü. MACD histogramındaki yükseliş çubuklarının küçülmesi de yukarı yönlü momentumun zayıfladığına işaret ediyor.

Avalanche ise Bitcoin’in 108 bin doların altına inmesi ve toplam piyasa değerinde 70 milyar doların silinmesinin etkisiyle yüzde 5.6 değer kaybetti. AVAX, kritik 22,20-22,25 dolar destek bölgesini kaybetti. SEC’in Grayscale’in AVAX ETF kararını 15 Temmuz’a ertelemesi ve G7 zirvesi öncesi belirsizlik yatırımcıları temkinli davranmaya itti. RSI 49,64 seviyesiyle nötr ama düşüş trendinde görünüyor.