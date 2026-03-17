DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de Hacim Artarken Fiyat 0,11 Dolarlık Direnci Zorluyor

Özet

  • Dogecoin fiyatı ve işlem hacminde artış kaydedilerek piyasada öne çıktı.
  • Teknik göstergeler ve hacim, kısa vadede toparlanma sinyalleri üretiyor.
  • Yükselişin kalıcılığı için 0,114 dolar üzeri kırılım ve hacim desteği belirleyici olacak.
Dogecoin, uzun süren yatay hareketin ardından fiyat ve işlem hacminde son dönemde kaydedilen artışla yeniden piyasanın gündemine geldi. Kripto para biriminin son seanslarda sergilediği performans, genel anlamda yükseliş eğilimli bir tabloya işaret ediyor. Bu canlanmanın, Dogecoin’i orta vadede belirleyici bir trend değişiminin eşiğine mi taşıdığı, yoksa mevcut yatay bandın bir parçası olarak mı kalacağı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Kısa Vadede Güç Sinyalleri ve Teknik Veriler

Dogecoin fiyatı bugün 0,10 dolar seviyesinde işlem görerek kısa süreli bir toparlanma sergiledi. Göreceli Güç Endeksi (RSI) gibi teknik göstergeler nötr bölgede bulunuyor; bu da alıcı ve satıcıların dengede olduğuna işaret ediyor. Özellikle 2024 yılında düşük volatilitenin öne çıktığı dönemlerde benzer bir RSI seviyesiyle Dogecoin’in genellikle yatay seyir izlediği gözlenmişti. Şu anki teknik görünümde kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğim kazandığı belirtilirken, uzun vadeli ortalamalar henüz aşağı trendde kalmaya devam ediyor. Bu durum, piyasada kısa vadeli güçlenmeye rağmen genel trendin yerleşmesi için daha fazla onay gerektiğine işaret ediyor.

Alım Hacmi ve Boğa Formasyonları

Dogecoin, son bir ayın en güçlü yükseliş mumunu kaydederek işlem hacmindeki artışla daha fazla dikkat çekti. Volume’daki bu yükseliş, fiyat hareketinin piyasa katılımcıları tarafından desteklendiğini gösteriyor. Teknik olarak, Dogecoin/USDT paritesinde kısa vadede boğa formasyonlarından biri olan ‘pennant’ yapısının oluştuğu görülüyor. Bu formasyon genellikle, sert yükselişi kısa bir konsolidasyonun takip ettiği ve ardından yükselişin devam edebileceği bir yapıyı temsil ediyor. Ancak geçmiş örneklerde, hacim desteği olmadan direnç bölgelerinde gerçekleşen denemelerden sonra yanlış sinyaller görülmüş ve yeni bir yatay bandın içine girilmişti.

Kritik Seviyeler ve Piyasa Yapısı

Teknik analizde önemli direnç seviyesi olarak 0,114 dolar öne çıkarken, destek bölgesinin 0,077 dolar civarında oluştuğu belirtiliyor. Fiyatın mevcut pozisyonu, alıcı ve satıcılar arasında dengenin sürdüğü bir piyasa görünümüne işaret ediyor. 0,114 dolar üzeri bir kırılıma yükseliş hacmi eşlik ederse, kısa vadede daha fazla alım fırsatının doğabileceği değerlendiriliyor. Aksi durumda, aşağı yönde 0,077 dolar altına inilmesiyle düşüş baskısı yeniden gündeme gelebilir. Hacimdeki süreklilik ise, fiyat hareketlerinde kalıcılığın sağlanması açısından kritik öneme sahip.

Kripto Döngüleri ve Dogecoin’in Konumu

Dogecoin’deki son güçlenme, Bitcoin ve Ethereum gibi büyük dijital varlıklarda gözlemlenen genel hareketlilik ile benzer bir zamana denk geliyor. Kripto piyasalarında sıkça görülen döngüsel yapıların, Dogecoin’in de fiyat dinamiğinde etkili olduğu ifade ediliyor. Piyasa likiditesi, yatırımcı duyarlılığı ve genel risk iştahı gibi faktörler dönemsel olarak öne çıkarken, kısa vadede perakende yatırımcıların ve spekülasyon amaçlı alımların etkili olabildiği belirtiliyor. Makroekonomik gelişmelerin de genel fiyat hareketleri üzerinde etkili olduğu, ancak içsel dinamiklerin kısa süreli dalgalanmaları artırıcı bir rol oynadığı görüşü paylaşılıyor.

Dogecoin’in yakın dönemde sergilediği fiyat hareketinin, yükseliş hacmiyle desteklenmesi dikkat çekiyor. Teknik veriler, fiyat 0,114 dolar üzerinde kalıcı bir kırılım göstermedikçe, piyasada hâlâ konsolidasyonun sürdüğünü gösteriyor.

Mevcut analizler teknik göstergeler ve önceki fiyat örüntülerine dayanıyor ve öngörüler ani makroekonomik değişiklikler ya da ani piyasa duygu değişimlerini kapsamıyor. Bu nedenle, Dogecoin’in önümüzdeki süreçte yeni bir trend oluşturup oluşturmayacağı, hacim desteğiyle gelecek fiyat hareketlerine bağlı olarak netlik kazanacak.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
