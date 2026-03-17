Kripto Girişim Fonlaması Üçüncü Hafta Üst Üste 200 Milyon Doları Aştı

Kripto girişim ekosistemi, 9 Mart haftasında toplam 220 milyon dolarlık yatırım çekti. Böylece, üç hafta art arda 200 milyon doların üzerinde fonlama görülmüş oldu. Messari tarafından paylaşılan verilere göre, haftalık fonlama rakamında görülen bu istikrar, tek bir haftalık zirveden çok daha büyük bir anlam taşıyor.

Beş Haftalık Yükseliş Dalgası

Messari’nin aktardığı verilere göre, beş hafta önce, 9 Şubat haftasında gerçekleştirilen yatırım toplamı 62 milyon dolardaydı. Sonraki hafta bu miktar 179 milyon dolara çıktı. 23 Şubat haftasında ise fonlama 269 milyon dolarla son dönemin zirvesini gördü. 2 Mart haftasında 202 milyon dolara gerileyen yatırım miktarı, 9 Mart haftasında ise 220 milyon dolar olarak kayda geçti.

Yatırım adedinde de dikkat çekici bir denge ortaya çıktı; son beş haftada yapılan anlaşma sayısı 13 ile 20 arasında sabit kaldı. Fonlamada, belirli bir projeye yüksek miktar aktarılsa da, genel eğilim sürekli olarak orta ölçekli birçok girişime destek verilmesi şeklinde ilerliyor. Yapılan yatırım tutarının ve her anlaşmadaki ortalama miktarın yükseldiği görülüyor.

Başlıca Yatırım Alanları

Haftanın en büyük yatırımını KAST aldı ve 80 milyon dolarlık kaynak çekti. Kripto vergi ve muhasebe hizmetleri sunan Cryptio 45 milyon dolar, Zcash Open Development Lab ise 25 milyon dolar yatırım topladı. Yatırım alan diğer girişimler arasında Unitas Eco (13,3 milyon dolar), yapay zekâ doğrulama altyapısında faaliyet gösteren VeryAI (10 milyon dolar) ve Kled AI (5,5 milyon dolar) bulunuyor.

Yatırım yapılan başlıca sektörler incelendiğinde, ödemeler ve yeni nesil dijital bankacılık altyapısı gibi kurumsal çözümler öne çıkıyor. Uyum, muhasebe, gizlilik altyapısı ve yapay zekâ tabanlı hizmetler de öne çıkan alanlar arasında yer aldı. Belirli bir konsept ya da akım öne çıkmazken, ağırlıklı olarak altyapı projelerine odaklanılmış durumda.

Piyasa Koşulları ve Yatırım Dinamikleri

62 milyon dolardan başlayan beş haftalık dönemde, fonlamanın hızla 200 milyon doların üzerine çıkması “kademeli” bir ilerleme değil, daha çok ani bir basamak değişimi olarak değerlendiriliyor. Son haftalarda Bitcoin ve diğer kripto paralar yükselmeye başlasa da, girişim yatırımları genellikle daha uzun vadeli süreçler sonucunda netleşiyor. Dolayısıyla, şu anda kayıtlara geçen yatırımlar, çoğunlukla piyasanın daha düşük fiyatlar ve daha olumsuz bir beklenti içinde olduğu dönemde alınan kararlar sonucu ortaya çıkıyor.

Bunun sonucunda, mevcut fonlama seviyesinin piyasalardaki kısa vadeli hareketlerden ziyade, yatırımcıların uzun vadeli stratejik tercihlerine işaret ettiği değerlendiriliyor. Yakın zamanda fonlama hacminin 23 Şubat haftasındaki zirvenin üzerine çıkıp çıkmayacağı ise, büyük ölçekli yeni anlaşmaların olup olmayacağına bağlı olacak. Şu anki eğilimin ise, orta boyutlu birçok girişime düzenli yatırım şeklinde devam ettiği görülüyor.