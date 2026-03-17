Kripto Para

Kripto Paralar, Hisse Senedi Piyasaları ve 17 Mart Son Durum

Özet

  • İran’ın Basra Körfezi çevresindeki enerji tesislerine saldırmasının ardından Brent ham petrolü varil başına 103 dolara geri yükseldi.
  • ABD’de akaryakıt fiyatları, 2022’den bu yana ilk kez galon başına 5 doları aştı. Enflasyonist endişeler belirgin hale geliyor.
  • İran Dışişleri Bakanı ABD'li elçi Witkoff ile son temas, İran'a yönelik saldırılardan önce gerçekleşti diyerek dünkü “iletişim halindeler” iddialarını yalanladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Kripto paralar yeni güne yeşil devam ediyor. BTC 74 bin dolar sınırında ve ETH 2.330 doları aştı. İran gerilimi tam gaz devam ederken Bitcoin’in 70 bin dolar eşiği üzerinde devam eden kapanışları Mart mumu için yatırımcıları cesaretlendiriyor.

İçindekiler
1 Kripto ve Hisse Senetleri
2 17 Mart Beklentileri

Kripto ve Hisse Senetleri

Orta Doğu’daki önemli enerji altyapılarına yönelik saldırıların ardından petrol fiyatı dalgalı seyrine devam ediyor. ABD’de akaryakıt fiyatları, 2022’den bu yana ilk kez galon başına 5 doları aştı. Trump’ın en büyük kozu enerji fiyatlarını aşağı çekip enflasyonu dengelemesiydi. Ancak 5 doları aşan fiyat enflasyonla mücadele noktasında Trump’a yardımcı olmayacak ve çok istediği faiz indirimlerinin 2027 yılına kadar ertelenmesine sebep olacak.

Bir önceki seanstaki iyimserliğin kaybolmasıyla S&P 500 vadeli işlemleri %0,2 düştü. İran’ın Basra Körfezi çevresindeki enerji tesislerine saldırmasının ardından Brent ham petrolü varil başına 103 dolara geri yükseldi.

İran’a yönelik saldırılar artık finans çevreleri tarafından görmezden gelinmiyor. BofA’nın en son fon yöneticisi anketi, yatırımcıların giderek daha olumsuz bir tavır sergilediğini ve daha fazla nakit tuttuğunu gösteriyor. Gerilim yatırımcıları tedirgin ederken savaşın uzaması büyük satış dalgalarını tetikleyebilir.

Nvidia, %0,3 değer kazandı. Şirket, 2027 yılına kadar amiral gemisi AI çiplerinden en az 1 trilyon dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini açıkladı. AI tarafındaki rekor gelir beklentileri kripto ve risk piyasaları bir nebze rahatlatıyor. Pazartesi günü ABD piyasalarında yaşanan yükselişin ardından, çoğu Avrupa ve Asya endeksi yükseldi. Stoxx 600 yükseldi ve savaşın başlamasından bu yana ilk kez arka arkaya kazanç elde etmeye hazırlanıyor.

17 Mart Beklentileri

Bu hafta makro cephede çok yoğun ancak bugün veri akışı anlamında son derece sakin geçecek. Planlı hiçbir kayda değer veri açıklaması yok. Ancak yarınki Fed faiz kararı ve devamında gelecek çok fazla rapor var.

Yazı hazırlandığı sırada IDF, İran’a karşı geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattı. Hava saldırısına karşı misilleme olarak İran’ın önümüzdeki saatlerde önemli noktaları hedef alması bekleniyor. Bu arada İran Dışişleri Bakanı ABD’li elçi Witkoff ile son temas, İran’a yönelik saldırılardan önce gerçekleşti diyerek dünkü “iletişim halindeler” iddialarını yalanladı.

Mücteba Hamaney hakkında İran son birkaç saatte bazı güncellemeler yayınladı;

“Dış politika oturumunda İran’ın yeni yüce lideri, ABD ile gerginliği azaltma veya barış önerilerini reddetti.

Yeni yüce lider, iki aracı ülke tarafından İran Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen önerileri reddetti.

Yeni yüce lider, dış politika oturumunda “barış için doğru zaman değil” dedi, ABD ve İsrail’in yenilmesi ve tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.”

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Sıcak Gelişme: Beyaz Saray’dan Önemli Açıklamalar 17 Mart
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Sıcak Gelişme: Beyaz Saray’dan Önemli Açıklamalar 17 Mart
Ekonomi Kripto Para
Karar Haftasında Kripto Paralar Hareketleniyor, Bitcoin 76.000 Dolar
Kripto Para
Gümüş Fiyatı 80 Dolar Desteğini Koruyor, Piyasa Yön Arayışında
Gümüş
Robert Kiyosaki: Küresel Kriz Sonrası Bitcoin ve Ethereum İçin Rekor Hedefler
Kripto Para
Citigroup, Bitcoin İçin 12 Aylık Fiyat Tahminini 112.000 Dolara Düşürdü
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?