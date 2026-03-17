Kripto Paralar, Hisse Senedi Piyasaları ve 17 Mart Son Durum

Kripto paralar yeni güne yeşil devam ediyor. BTC 74 bin dolar sınırında ve ETH 2.330 doları aştı. İran gerilimi tam gaz devam ederken Bitcoin’in 70 bin dolar eşiği üzerinde devam eden kapanışları Mart mumu için yatırımcıları cesaretlendiriyor.

Kripto ve Hisse Senetleri

Orta Doğu’daki önemli enerji altyapılarına yönelik saldırıların ardından petrol fiyatı dalgalı seyrine devam ediyor. ABD’de akaryakıt fiyatları, 2022’den bu yana ilk kez galon başına 5 doları aştı. Trump’ın en büyük kozu enerji fiyatlarını aşağı çekip enflasyonu dengelemesiydi. Ancak 5 doları aşan fiyat enflasyonla mücadele noktasında Trump’a yardımcı olmayacak ve çok istediği faiz indirimlerinin 2027 yılına kadar ertelenmesine sebep olacak.

Bir önceki seanstaki iyimserliğin kaybolmasıyla S&P 500 vadeli işlemleri %0,2 düştü. İran’ın Basra Körfezi çevresindeki enerji tesislerine saldırmasının ardından Brent ham petrolü varil başına 103 dolara geri yükseldi.

İran’a yönelik saldırılar artık finans çevreleri tarafından görmezden gelinmiyor. BofA’nın en son fon yöneticisi anketi, yatırımcıların giderek daha olumsuz bir tavır sergilediğini ve daha fazla nakit tuttuğunu gösteriyor. Gerilim yatırımcıları tedirgin ederken savaşın uzaması büyük satış dalgalarını tetikleyebilir.

Nvidia, %0,3 değer kazandı. Şirket, 2027 yılına kadar amiral gemisi AI çiplerinden en az 1 trilyon dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini açıkladı. AI tarafındaki rekor gelir beklentileri kripto ve risk piyasaları bir nebze rahatlatıyor. Pazartesi günü ABD piyasalarında yaşanan yükselişin ardından, çoğu Avrupa ve Asya endeksi yükseldi. Stoxx 600 yükseldi ve savaşın başlamasından bu yana ilk kez arka arkaya kazanç elde etmeye hazırlanıyor.

17 Mart Beklentileri

Bu hafta makro cephede çok yoğun ancak bugün veri akışı anlamında son derece sakin geçecek. Planlı hiçbir kayda değer veri açıklaması yok. Ancak yarınki Fed faiz kararı ve devamında gelecek çok fazla rapor var.

Yazı hazırlandığı sırada IDF, İran’a karşı geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattı. Hava saldırısına karşı misilleme olarak İran’ın önümüzdeki saatlerde önemli noktaları hedef alması bekleniyor. Bu arada İran Dışişleri Bakanı ABD’li elçi Witkoff ile son temas, İran’a yönelik saldırılardan önce gerçekleşti diyerek dünkü “iletişim halindeler” iddialarını yalanladı.

Mücteba Hamaney hakkında İran son birkaç saatte bazı güncellemeler yayınladı;