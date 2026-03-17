Sıcak Gelişme: Beyaz Saray’dan Önemli Açıklamalar 17 Mart

İran saldırılarına devam ediyor ve karşılıklı füzeler yoğun biçimde ateşleniyor. Yazı hazırlandığı sırada Doha’da patlamalara raporlanıyor. İran, İsrail’e attığından çok daha fazla füzeyi körfez ülkelerine gönderdi ve bu ülkelere çok daha fazla zarar verdi. Savaşın uzaması körfez ülkelerinin artık bu tavra cevap vermesine kapı aralayabilir. Beyaz Saray yetkilisi Hassett yazı hazırlandığı sırada açıklamalar yapıyor.

Beyaz Saray Açıklamaları

Trump 4 hafta içinde İran operasyonu biter diyordu ancak dördüncü haftaya ilerliyoruz ve İran “iletişim halinde bile değiliz” diyerek müzakere, pazarlık veya anlaşmanın söz konusu olmadığını açıklıyor. Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Hasset yazı hazırlandığı sırada açıklamalar yapıyor. Öne çıkan kısımlar şöyle;

“Gerekirse koordineli petrol rezervi salımı artırılabilir. İran ile çatışma kısa vadede sona erecek. Planlar arasında gübre ve Batı Kıyısı’na yakıt ulaştırılması yer alıyor. İran, sağlam olan ABD ekonomisine zarar vermiyor. ABD ekonomisi hala ‘temelden güçlü’. Trump, sonuna kadar gitmeden geri adım atmayacaktır. Savaş bittiğinde, elbette Trump ve Xi bir araya gelecek. 4-6 hafta temel senaryo ve biz planın önündeyiz”

Doha’daki son patlama aynı saatlerde IDF’nin İran’a hava saldırısı başlatmasıyla ilgili olabilir. Eğer 6 haftalık maksimum süreden halen bahsedilebiliyorsa Trump’ın süreci hızla noktalayabilecek bir planı olmalı. Bunun ne olduğunu da önümüzdeki günlerde görmeliyiz. Eğer böyle bir plan olmadığı halde iddialı kısa vadeli açıklamalar görüyorsak bunun hayal kırıklığını piyasalarda yansımaları olacaktır.