Kripto Para

Karar Haftasında Kripto Paralar Hareketleniyor, Bitcoin 76.000 Dolar

Özet

  • Bitcoin 76 bin doları test etti ve 187 milyon dolarlık BTC short pozisyonu tasfiye edildi.
  • Dün BTC ETF’leri 199.4 milyon dolar net giriş gördü. Bunların yaklaşık 140 milyon dolarlık kısmı BlackRock müşterilerinden geldi.
  • T. Rowe, kripto ETF sepetine BTC, ETH ve SOL'un yanı sıra SUI'yi de ekledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

BTC son 24 saatte 76 bin dolara kadar tırmandı ancak 75 bin seviyesi yine korunamadı. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 73.500 dolarda. Yukarıdaki short likiditesi zayıf da olsa alınmış oldu. Peki geride bıraktığımız saatlerde hangi önemli gelişmeler gündemi meşgul etti? ETF kanalında ne oluyor?

İçindekiler
1 Bitcoin (BTC) Yükselişi
2 Kriptoda Son Gelişmeler

Bitcoin (BTC) Yükselişi

326 milyon dolarlık short pozisyonun tasfiye edilmesine neden olan son yükseliş altcoinlerde cesaret verici hareketlere kapı araladı. 76 bin dolar önemli bir eşikti ve 187 milyon dolarlık BTC short pozisyonunu tetikledi. Ancak yeniden kilit bölgeye dönülmesi ve 78 bin doların aşılmasıyla tasfiyelerin boyutu katlanarak artacak.

ETF kanalında işler yolunda. Dün BTC ETF’leri 199.4 milyon dolar net giriş gördü. Bunların yaklaşık 140 milyon dolarlık kısmı BlackRock müşterilerinden geldi. Ayrıca 9 Mart’tan bugüne hiç çıkış yaşamayan BTC ETF ürünleri iyi bir seri yakalamış durumda.

Ether ETF’leri de net giriş görüyor ancak bunlar 50 milyon doların altında cılız girişler. 2.200 doların aşılması ETH için önemli bir eşik oldu ve altcoinlerin yeni yerel zirvelerini oluşturmasında bu hareket etkiliydi.

ETH için yukarıdaki grafiği paylaşan Jelle devasa kırılmanın yaklaştığından bahsetti. Bir önceki düşüş döngüsünde, ETH BTC’den çok önce dip seviyesine ulaşmıştı. Bu eğilim tekrarlanırsa yukarıdaki grafikte bahsedilen üçgen kırılabilir. Analistin hedefi 5 bin dolar ve üzeri.

Kriptoda Son Gelişmeler

SEC ve CFTC, birleşik kripto düzenlemesini görüşmeye hazırlandıklarını duyurdu. Cboe, ABD hisse senetleri için Aralık ayına kadar 5 gün 24 saat hizmet vermeye başlayacak. Bu aynı zamanda tokenize hisse senedi pazarının da temelini oluşturuyor. Strategy, geçen hafta 22.337 BTC (1,6 milyar dolar) satın aldı; toplamda şu anda ~761 bin BTC varlığa ulaştı. Metaplanet, Bitcoin biriktirmeye devam etmek için 531 milyon dolar topladı.

NVDA, NemoClaw’ı piyasaya sürdü; yapay zeka talebinin 2027’ye kadar 1 trilyon doların üzerinde bir pazar oluşturacağı tahmin ediliyor.

T. Rowe, kripto ETF sepetine BTC, ETH ve SOL’un yanı sıra SUI’yi de ekledi. SEC, kripto paraları Kural 15c2-11’in kapsamı dışında tutmak için harekete geçti.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
