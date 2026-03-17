Gümüş Fiyatı 80 Dolar Desteğini Koruyor, Piyasa Yön Arayışında

Gümüş spot fiyatı, son dönemde ons başına 79-81 dolar aralığında seyrederek son yükselişlerin ardından yatay bir görünüm oluşturdu. Teknik göstergelerdeki kısa vadeli zayıflamaya rağmen, genel piyasa görünümünde uzun vadeli pozitif eğilimin devam ettiği görülüyor. Analistler, mevcut duraklamanın bir düzeltme olarak değerlendirilmesinin daha yerinde olacağı kanaatinde.

Teknik Görünümde Konsolidasyon ve Olası Yönler

Gümüş fiyatı, Londra işlemlerinde yaşanan kısa bir düşüşten sonra 80 doların üzerinde istikrar kazandı. Fiyatın, teknik olarak gelişen bir bayrak formasyonunun alt sınırını koruması dikkat çekiyor. Teknik analizde, günlük grafikteki doji mumunun, alıcı ve satıcıların dengede olduğunu gösterdiği vurgulanıyor. Bu formasyonun ardından fiyatın 84-85 dolar aralığına doğru hareket etmesi ihtimali tartışılıyor. Öte yandan, 80.60-80.80 dolar aralığında tutunmanın yukarı yönlü potansiyeli canlı tuttuğu, 84.50-85.20 dolar aralığındaki direnç bölgesinin ise yakından izlendiği belirtiliyor.

Ana Destek ve Direnç Seviyeleri Ön Planda

Son dönemde gümüşte görülen fiyat yapısı, uzun vadeli yükseliş trendi içinde olağan bir düzeltmeye işaret ediyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların altına sarkmış olsa da, gümüş fiyatı uzun vadeli trend göstergelerinin belirgin şekilde üzerinde bulunmaya devam ediyor. Önemli direnç noktaları arasında 83.88-84.42 dolar (10-20 günlük ortalamalar), 86.50 dolar (50 günlük ortalama) ve 85-86 dolar bölgesi öne çıkıyor. Kritik destekler ise 73.86 dolar (dönüş pivotu), 71.55 dolar (100 günlük ortalama) ve 65 dolar seviyesine uzanan bölgeler olarak sıralanıyor. Momentum göstergeleri ise karışık; RSI göstergesi tarafsız değerlerde kalırken, MACD’nin kısa vadede satıcılı sinyal verdiği gözleniyor. Uzun vadeli ortalamaların yüzde 45 üzerinde seyreden gümüş, temel yükseliş eğilimini sürdürüyor.

ETF Verileri ve Kurumsal Yatırımcı Görüşleri

Piyasadaki ETF hareketleri de gümüşteki genel eğilim hakkında ek fikir veriyor. Yönetiminde milyarlarca dolarlık varlık bulunan ve en büyük gümüş ETF’lerinden biri kabul edilen iShares Silver Trust, son günlerde 73.22 dolardan işlem görüyor. Fon, son üç ayda yüzde 32’den fazla değer kazanarak değerli metaller piyasasının güçlü görünümünü destekliyor. Kısa vadede ise fonun 20 ve 50 günlük ortalamalarının altına düşmesi, geçici bir düzeltmeye işaret ediyor. Ayrıca, hacim verilerinin ortalamanın altında kalması, satış baskısının henüz kuvvetli bir aşağı yön ihtimali oluşturmadığını gösteriyor.

Makroekonomik Etkenler ve Gümüşe Talep

Gümüş piyasasında kısa vadeli teknik sinyallerin ötesinde, uzun vadeli fiyat beklentileri küresel ekonomik gelişmelere bağlı kalmaya devam ediyor. Gümüş hem ekonomik belirsizliklerde bir değer saklama aracı hem de sanayide kullanılan temel bir metal olarak kritik bir konuma sahip. Özellikle güneş paneli üretimi, elektronik ve elektrikli araçların yaygınlaşması gümüşe olan endüstriyel talebi güçlendiriyor. Ayrıca, yatırımcıların ekonomik risklerden korunmak amacıyla değerli metallere yöneldiği dönemlerde de gümüş talebinde artış yaşanabiliyor. Faiz oranlarındaki değişimler ve ABD Merkez Bankası’nın politikaları da gümüş-dolar dengesine etki ediyor.

Kısa Vadeli Senaryolar ve Fiyat Beklentileri

Teknik değerlendirmeler, mevcut konsolidasyon sürecinin sonrasında birden fazla senaryoya işaret ediyor. Gümüş fiyatının kalıcı biçimde 83-84 dolar aralığının üzerine çıkması, orta vadede 85-86 dolar bandının hedeflenmesini olanaklı kılabilir. Daha temkinli bakış açısına sahip uzmanlar ise, fiyatın 78-82 dolar aralığında yatay seyredebileceği görüşünü öne çıkarıyor. Fiyatın 73-74 dolar seviyesinin altına inmesi halinde ise 70-65 dolar destek bölgesine doğru bir geri çekilme gündeme gelebilir.

Piyasa Genelinde Dengeli Seyir

Mevcut durumda, yükseliş sonrası oluşan yatay hareketin piyasa için sağlıklı bir mola olarak değerlendirildiği aktarılıyor. Fiyatların hala uzun vadeli hareketli ortalamaların hayli üzerinde bulunması, gümüşteki temel olumlu görünümün devam ettiğinin altı çiziliyor. Birçok piyasa katılımcısı, özellikle olası geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendiriyor ve fiyatın 84-86 dolar aralığındaki kritik direnç bölgesini aşmasına dair işaretleri yakından takip ediyor.