Robert Kiyosaki: Küresel Kriz Sonrası Bitcoin ve Ethereum İçin Rekor Hedefler

Kişisel finans alanında dünya çapında bilinen yazar Robert Kiyosaki, yaklaşmakta olduğunu düşündüğü büyük bir finansal çöküş senaryosuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı olarak tanınan Kiyosaki, son açıklamalarında Bitcoin ve Ethereum için kamuoyunda nadiren görülen iddialı fiyat hedefleri ortaya koydu.

Kiyosaki’nin Varlık Krizi Senaryosu

Robert Kiyosaki, makroekonomik çöküş senaryosuna dayalı bir perspektif sunuyor. Bu yaklaşımda teknik analizden ziyade, küresel çapta tarihsel büyüklükte bir varlık balonunun patlamak üzere olduğunu savunuyor. Kiyosaki, patlamanın kesinlikle gerçekleşeceğini, ancak hangi olayın bunu tetikleyeceğini öngöremediğini belirtiyor. Ona göre esas soru “olup olmayacağı” değil, “ne zaman olacağı.”

Robert Kiyosaki, büyük varlık balonlarının patlaması halinde önümüzdeki bir yıl içinde altının ons fiyatının 35.000 dolara, gümüşün onsunun 200 dolara, Bitcoin’in 750.000 dolara ve Ethereum’un 95.000 dolara ulaşacağını iddia etti.

Yazar, bu tür bir krizden en çok fayda sağlayacak varlıkların, geleneksel finans sisteminin dışında kalan veya arzı sınırlı olan değer birimleri olduğunu öne sürüyor. Bitcoin ve Ethereum’un da bu nedenle öne çıktığını vurguluyor. Kiyosaki daha önce de benzer değerlendirmeler yapmış olsa da, son paylaşımlarında bu varsayımı daha agresif rakamlarla ve daha yüksek bir aciliyetle ortaya koyuyor.

Rekor Hedeflerin Anlamı ve Piyasa Etkisi

Kiyosaki’nin verdiği hedefler kripto paralar için dikkat çekici bir yükselişi işaret ediyor. Bitcoin’in 750.000 dolar seviyesine ulaşması, mevcut fiyatına göre yaklaşık on katlık bir artış anlamına geliyor. Bu durumda Bitcoin’in toplam piyasa değeri, 15 trilyon dolar seviyelerine yükselerek ABD dışındaki tüm büyük borsa toplamlarını geride bırakacak.

Ethereum tarafında hedeflenen 95.000 dolar ise, şu anki fiyatına göre yaklaşık 41 katlık bir değer artışını temsil ediyor. Bu senaryoda Ethereum’un piyasa değeri de 11 trilyon doların üzerine çıkacak. Kiyosaki, bu rakamların ancak küresel ölçekte sistemik bir kriz yaşanması ve büyük yatırımcıların alternatif değer saklama araçlarına yönelmesi halinde mümkün olabileceğini aktarıyor.

Ancak bu projeksiyonlar, genel piyasa beklentisi açısından nadir kabul ediliyor. Kiyosaki, bu fiyat hedeflerini bir olasılık şeklinde değil, kendi öngördüğü belli koşulların oluşması durumunda geçerli olacak tahminler olarak sunuyor.

Kurumsal Yaklaşım ve Kiyosaki’nin Yorumları Arasındaki Farklar

Robert Kiyosaki, son yıllarda finansal piyasalarda büyük bir çöküş yaşanacağı ve bunun ardından değerli metallere ve kripto paralara talebin artacağı görüşünü sıklıkla gündeme getirdi. Bazı tahminlerinin uzun vadede doğruluk payı bulduğu belirtilse de, zamanlama tahminleri bugüne kadar öngördüğü şekilde gerçekleşmedi.

Diğer yandan, son dönemde büyük kurumsal aktörler de Bitcoin ve Ethereum’u kriz anlarında sistemsel risklerden korunma aracı olarak değerlendirmeye başladı. Dijital varlık yönetim şirketleri ve araştırma kurumları, Bitcoin’in “son çare rezervi” işlevine odaklanırken, Ethereum’un ise jeopolitik risklere karşı bir koruma unsuru olarak görüldüğünü belirtiyor. Kiyosaki’nin öngörüleri ile kurumsal bakış açısı arasındaki mesafenin, riskten korunma perspektifi açısından giderek azaldığı gözlemleniyor.

Bununla birlikte Kiyosaki’nin açıkladığı fiyat hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tamamen öngörüye ve piyasa gelişmelerine bağlı. Piyasa katılımcıları, Bitcoin ve Ethereum’un sistemik risklere karşı anlamlı bir koruma sağlama potansiyelinin giderek daha fazla gündeme geldiğine dikkat çekiyor.