Citigroup, Bitcoin İçin 12 Aylık Fiyat Tahminini 112.000 Dolara Düşürdü

Citigroup, Bitcoin’in önümüzdeki 12 ay içindeki fiyat hedefini 143.000 dolardan 112.000 dolara çekti. Banka benzer şekilde Ethereum için de öngörüsünü aşağı yönlü revize ederek 4.304 dolar olan tahminini 3.175 dolara indirdi. Bu güncellemede düzenleyici gelişmelerde yaşanan gecikmelerin etkili olduğu belirtiliyor.

ABD’de Düzenleyici Gündem ve Kurumsal Talep

Citigroup’un stratejisti Alex Saunders, özellikle ABD’de seçim sonrası beklentilere rağmen düzenleyici adımların beklenen hızda gerçekleşmediğine dikkat çekiyor. Saunders, piyasanın 2025’te hayata geçirilmesi öngörülen önemli mevzuatların gecikmesiyle, ETF’ler üzerinden yeni kurumsal talep dalgası için zaman penceresinin daraldığını vurguluyor. Net düzenlemeler ve stabilcoinlere dair çerçevenin olmaması, kurumsal sermaye girişi için belirsizlik yaratıyor.

Citigroup, yakın zamanda çok daha iyimser bir “boğa senaryosu” oluşturmuştu ve bu senaryoda hızlı politika değişiklikleriyle Bitcoin için 189.000 dolarlık üst hedef öngörülmüştü. Ancak mevcut durumda bu şartlar gerçekleşmediği için daha temkinli bir yaklaşıma geçildi.

Piyasa Dinamikleri ve Büyük Portföylerin Davranışı

Bitcoin’in fiyatı şu anda 90.000 dolar seviyesinin altında konsolide oluyor. Citigroup, piyasadaki temel riskin düzenleyici adımların yavaşlığı olduğunu belirtiyor. Buna karşılık, dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden BlackRock son dönemde 600 milyon dolarlık Bitcoin alımı yaptı.

Santiment tarafından sağlanan zincir üstü verilere göre, büyük bitcoin cüzdanları yeniden birikim sürecine girerken, kısa vadeli yatırımcıların satış baskısı absorbe ediliyor. Uzun vadeli büyük portföylerin birikime geçmesi genellikle yükseliş öncesi dönemde gözlemleniyor. Ancak Citigroup, düzenleyici ortamda hızlı bir iyileşme olmadığı sürece olası fiyat artışlarının zaman içinde ötelenebileceğine işaret ediyor.

Citigroup’un değerlendirmesine göre, “ABD kongresinde sürecin tıkanması ve yasal düzenlemelerin gecikmesi nedeniyle, ETF tabanlı yeni sermaye girişlerinin 2026 sonuna kadar ertelenebilir.”

Fiyat açısından boğa senaryosu; Bitcoin’in güçlü hacimlerle 92.000 dolar seviyesini geri kazanması halinde yukarı yönlü ivmenin hızlanabileceğine işaret ediyor. ETF yatırımlarında pozitif bir dönüş ve ABD Merkez Bankası’ndan güvercin bir sinyal, Citigroup’un güncellenen hedefi olan 112.000 dolar için gerekli şartlar arasında görülüyor.

Tersine bir durumda, eğer 84.000 dolar altına inilirse, fiyat 72.000 ila 70.000 dolar bandına kadar gerileyebilir. Citigroup’un olumsuz senaryosundaki hedef ise 78.500 dolar düzeyinde bulunuyor. Bu süreçte en kritik veri, spot ETF’lere yönelik fon akışları olacak.

Fon girişlerinin durağan kalması halinde güncellenmiş 112.000 dolarlık hedef ulaşılması zor bir seviyede kalabilir. Buna karşılık, haftalık milyar dolarlık girişlerin yeniden görülmesi halinde, önceki 143.000 dolarlık hedef gündeme gelebilir.

Şu an itibarıyla piyasa, ABD’deki yasal sürecin dinamiğiyle hangi senaryonun ön plana çıkacağını bekliyor. Kısa vadede net bir düzenleyici sinyal olmadan Bitcoin fiyatının ciddi bir yön belirlemesi güç görünüyor.