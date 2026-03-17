Nvidia konuşması sonrası yapay zekâ odaklı kripto paralarda yükseliş

Yapay zekâ temalı kripto paralarda pazartesi günü dikkat çeken bir yükseliş görüldü. Hareketin merkezinde, Nvidia’nın kurucusu ve CEO’su Jensen Huang’ın GTC 2026 etkinliğindeki açılış konuşması yer aldı. Konuşmada kripto paralardan doğrudan söz edilmedi ancak yapay zekâ altyapısının yeni aşamasına ilişkin mesajlar, bu alandaki blokzincir projelerine yönelik iştahı güçlendirdi. GTC 2026, 16-19 Mart tarihlerinde San Jose’de düzenlendi.

AI bağlantılı token’larda çift haneli artışlar görüldü

Günün öne çıkan varlıkları arasında NEAR yer aldı. Token son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde yükselerek ocak sonundan bu yana en güçlü seviyesine çıktı. Merkeziyetsiz yapay zekâ odaklı Artificial Superintelligence Alliance’ın FET token’ı ise gün içinde yüzde 20’ye kadar tırmandı, ardından kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Piyasadaki fiyatlamalar, yatırımcıların yapay zekâ anlatısına bağlı projelere yeniden yöneldiğine işaret etti.

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın kurucu ortakları arasında bulunduğu kimlik doğrulama odaklı World projesinin WLD token’ı da yaklaşık yüzde 10 yükselerek 0,40 dolar civarında işlem gördü. Böylece mart başından bu yana en güçlü seviyesine ulaştı. Kullanıcıların atıl internet bant genişliğini yapay zekâ modellerinin eğitimi için değerlendirmesine imkân tanıyan Grass ise yüzde 13 artışla 2026 yılının yeni zirvesini test etti.

Nvidia’nın AI altyapısı vurgusu beklentileri destekledi

Jensen Huang konuşmasında Nvidia’nın küresel yapay zekâ büyümesindeki merkezi rolünü öne çıkardı. Şirketin 2027’ye kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık çip talebi birikimi beklediği, iş hacminin yaklaşık yüzde 60’ının hiper ölçekli bulut sağlayıcılarından geldiği aktarıldı. Nvidia, kendisini yapay zekâ ve hızlandırılmış hesaplama alanında küresel bir lider olarak konumlandırıyor. Şirket son yıllarda veri merkezi çipleriyle AI yatırımlarının ana göstergelerinden biri haline geldi.

Konuşmada ayrıca “agentic AI” olarak anılan, daha otonom çalışan yapay zekâ sistemlerinin hızlı yükselişine dikkat çekildi. Huang, son haftalarda geliştiriciler arasında öne çıkan OpenClaw projesine değindi ve Nvidia’nın bu yapıyı kurumsal kullanıma daha uygun hale getirmek için NemoClaw adlı bir sürüme uyarladığını aktardı. Bu yaklaşımın, hassas verileri açığa çıkarmadan otonom AI ajanlarını daha güvenli biçimde kullanmayı hedeflediği belirtildi.

Kripto paralara doğrudan atıf yapılmasa da çok sayıda blokzincir projesi, yeni nesil AI ajanlarının işlem yapmak ve koordinasyon sağlamak için kripto tabanlı altyapılardan yararlanacağı görüşüyle hareket ediyor. Bu nedenle bilgi işlem gücü, model eğitimi ve ajan altyapısına odaklanan merkeziyetsiz ağ projeleri son dönemde daha görünür hale geldi. Söz konusu projeler, blokzinciri merkezi AI platformlarına alternatif bir yapı olarak öne çıkarıyor.

Hisse senedi tarafında da ilk tepki olumlu oldu. Nvidia hisseleri konuşma sırasında yaklaşık yüzde 2 yükseldi ancak günün ilerleyen bölümünde bu artış bir miktar geriledi. Seans sonunda hisse yaklaşık yüzde 1,5 primle kapandı. Piyasa tarafındaki bu sınırlı geri çekilme, kripto varlıklardaki daha güçlü fiyat hareketlerinin yatırımcı beklentilerinden beslendiğini gösterdi.

Yapay zekâ ile bağlantılı kripto projelerinde görülen bu yükseliş, teknoloji cephesinden gelen güçlü anlatının dijital varlık piyasasında kısa vadeli fiyatlamaları etkilemeye devam ettiğini ortaya koydu. Özellikle hesaplama gücü, veri, kimlik ve otonom ajan altyapısına odaklanan projeler, Nvidia’nın çizdiği geniş AI vizyonuyla birlikte yeniden yatırımcı radarına girdi.