Bitcoin 30 Günlük Hareketli Ortalamanın Üzerinde, Uzun Vadeli Trendin Altında

Bitcoin, hareketli ortalamalar açısından dikkat çekici bir geçiş döneminden geçiyor. Fiyat kısa vadeli desteklerin üzerinde kalırken, 2025 yılı sonunda görülen yüksek seviyelerin altında seyrediyor. CryptoQuant verilerinden hazırlanan Binance Hareketli Ortalama Yakınsama göstergesine göre piyasada net bir yükseliş ya da düşüş eğilimi henüz oluşmadı. Göstergeler, piyasanın yeni bir trende girmekten ziyade dengelenme aşamasında olduğunu işaret ediyor.

Kritik Hareketli Ortalama Seviyeleri

Bitcoin şu an yaklaşık 73.000 dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu da onu 68.661 dolarlık 30 günlük hareketli ortalamanın üstünde tutuyor. Ancak 90 günlük ortalama yaklaşık 79.815 dolar, 200 günlük ortalama ise 93.892 dolarda ve Bitcoin bu seviyelerin altında fiyatlanıyor. 30 günlük ortalamanın üzerinde kalınması, kısa vadede alım yönlü bir momentum olduğunu gösteriyor. Piyasa sert bir düşüş eğilimi sergilemiyor. Öte yandan, 90 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görmesi, Bitcoin’in geçtiğimiz dönemde 107.000 dolara ulaşan çıkış sonrası uzun vadeli trendini henüz geri kazanmadığını ortaya koyuyor.

Mevcut fiyat ile 200 günlük ortalama arasında yaklaşık 21.000 dolarlık bir fark bulunuyor. Bu seviyenin kısa sürede kapanması beklenmiyor. Bu açığın kapanabilmesi için istikrarlı ve güçlü bir yukarı yönlü hareket gerekiyor. Ancak mevcut fiyat yapısı, böyle bir yükseliş baskısının yakın vadede oluştuğuna işaret etmiyor.

Z-Skoru Ne Anlatıyor?

Grafikte öne çıkan bir diğer unsur ise Z-skoru. Şu anda bu gösterge yaklaşık -0,57 seviyesinde bulunuyor. Z-skoru, Bitcoin fiyatının tarihsel ortalamasına göre ne kadar yukarıda veya aşağıda seyretğini ortaya koyuyor. Sıfıra yakın bir değer, fiyatın ortalamada olduğunu gösteriyor. Pozitif değerler fiyatın tarihsel ortalamanın üzerinde olduğu anlamına gelirken, negatif skorlar ise fiyatın ortalamanın altında seyrettiğini işaret ediyor.

Mevcut -0,57’lik seviye, Bitcoin’in tarihsel ortalamasının biraz altında olduğunu, ancak ciddi bir dip ya da aşırı düşük fiyat bölgesinde bulunmadığını gösteriyor. 2018 ve 2022’de görülen aşırı düşük Z-skoru değerlerinin, ayı piyasalarının en sert satış dalgalarıyla örtüştüğü belirtiliyor. Şu anki değer ise daha dengeli bir konumda bulunuyor ve geçmişte genellikle akümülasyon ile yeni bir yükseliş başlangıcı arasındaki geçiş dönemlerini temsil eden bandın içinde yer alıyor.

Döngüsel Perspektif ve Fiyat Davranışı

Makro grafik, 2017’den 2026’ya kadar olan fiyat hareketlerini kapsıyor ve döngüler arasındaki tekrar eden yapıyı vurguluyor. Özellikle her blok ödülü yarılanmasından sonra, hareketli ortalamalarda önce yakınlaşma, ardından fiyatla birlikte yukarı yönlü genişlenme yaşandığı görülüyor. Şu anda 30, 90 ve 200 günlük ortalamalar arasında belirgin bir fark var ve bu durum kısa vadeden uzun vadeye doğru ciddi bir düzeltmenin yaşandığını yansıtıyor. Tarihsel olarak, bu ortalamalar birbirine yaklaştığında ve kısa vadeli ortalama uzun vadeliyi yukarı kırdığında, piyasada yeni bir yükseliş döngüsünün işareti olarak değerlendiriliyor.

30 günlük ortalama şu anda, 90 günlük ortalamanın 11.000 dolar, 200 günlüğün ise yaklaşık 25.000 dolar altında seyrediyor. Kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamaların üzerine çıkabilmesi için fiyatın belirgin ve kalıcı biçimde toparlaması gerekiyor; bu süreç ise birkaç gün değil, daha uzun bir zaman dilimini kapsıyor.

Şu anki göstergeler, döngüsel dip için geçmişte görülen koşullarla uyumlu bir tablo sunuyor. Z-skoru akümülasyon bölgesinde, fiyat ise en kısa vadeli ortalamanın üzerinde kalıyor. 2017’den beri uzanan uzun vadeli trend çizgisi ise yukarı yönlü eğimini koruyor ve Bitcoin’in makro ölçekte bu çizginin altına inmediği görülüyor.

Grafik, piyasanın henüz ayı trendine geçmediğini ama net bir boğa dönemi sinyali de vermediğini ortaya koyuyor. Mevcut yapı, döngülerin ortasında sıkça karşılaşılan yeniden dengelenme dönemlerinden birine işaret ediyor.