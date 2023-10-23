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Chainlink’in LINK’inin Yükselişi Sürüyor! Yüzde 10’u Aştı! Neler Oluyor?

Özet

  • Chainlink (LINK) bu yıl içinde Staking v0.2 güncellemesini piyasaya süreceğini açıkladı ve bu duyuru LINK'in fiyatını olumlu etkiledi.
  • Staking v0.2, LINK sahiplerine çeşitli avantajlar sunacak ve özellikle likit ödülleri içerecek.
  • LINK'in fiyatı son 24 saatte yüzde 12,43 yükselerek 10,45 dolara gelirken, son 7 günde yaklaşık yüzde 40 oranında yükseldi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:15
23 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Popüler altcoin projelerinden Chainlink‘in (LINK) bu yıl içinde Staking v0.2’yi piyasaya süreceğini duyurması yatırımcıların radarına girmesine neden oldu. Bu gelişmenin duyurulmasından hemen sonra Chainlink ekibi yeni güncellemesini resmen duyurdu. Her iki gelişmede LINK’in fiyatında önemli artışlara neden oldu ve onu bugün de en çok değer kazanan altcoin’lerden biri haline getirdi.

Chainlink Staking v0.2’nin Lansmanı

Chainlink Staking v0.2‘nin bu yıl içinde piyasaya sürüleceği bugün duyuruldu ve son zamanlarda yaşanan fiyat artışlarının da gösterdiği gibi yatırımcılar arasında iyimserliği tetiklemiş görünüyor. Chainlink ekibine göre yatırımcılar likit ödüller gibi avantajlara sahip olacaklar, bu da pay sahiplerinin herhangi bir zamanda sıfır ceza ile talep edilebilir hale geldiklerinde ödül talep etmelerine olanak tanıyacak.

Hisse paylaşımının yanı sıra modüler mimari, dinamik ödüller ile birlikte yeni oracle hizmetlerinin Chainlink Staking v0.2 lansmanı için cazip noktalar olduğu söyleniyor.

Tüm bunlarla birlikte Chainlink Staking v0.1 kullanıcıları Chainlink Staking v0.2’ye erken erişim imkanı bulacaklar. Erken erişim izin listesinde bulunanlar, v0.1 geçiş dönemi sona erdikten sonra v0.2’ye öncelikli erişim elde edecekler. Erken erişim uygunluğu Web3 cüdanı kullanılarak doğrulanabilen zincir üzeri ve zincir dışı etkinliklere göre belirlenecek.

LINK’in Fiyat Performansı

Chainlink’in LINK‘inin fiyatının akıllı sözleşme genişletilebilirliği, veri akışı ve merkeziyetsiz finans (DeFi) hakimiyeti gibi gelişmiş staking özellikleri ve artan ağ gücü nedeniyle yükselişinin devam edeceği değerlendiriliyor. Chainlink, Staking v0.2 ile daha fazla kripto-ekonomik güvenlik sunarak kullanıcıların daha fazla esneklikle çalışmasına olanak tanıyor.

Şimdiye kadar LINK’in büyük bir fiyat hareketi yaptı ve son 24 saatte yüzde 12,43 yükselişle 10,45 dolardan işlem görüyor. Veriler altcoin‘in fiyatının son 7 günde ise yüzde 40’a yakın oranda yükseldiğini gösteriyor. Yükseliş eğilimi özellikle Chainlink  Staking v0.2’nin piyasaya sürüleceğinin duyurulmasıyla ivme kazandı.

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