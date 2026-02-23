Bitcoin’in Dört Aylık Düşüş Serisi Tarihsel Döngülerle Paralellik Gösteriyor

Bitcoin, üst üste dördüncü kez aylık bazda negatif kapanışa hazırlanırken, piyasa analisti EGRAG Crypto tarafından yapılan değerlendirme, bu sürecin tesadüfi olmadığı, geçmiş döngülerde de benzer yapının görüldüğü yönünde. Analiz, kripto para piyasalarında dalgalanmaların ardından ortaya çıkan diplerin genellikle aniden gelmediğine dikkat çekiyor.

Tarihsel Döngülerde Negatif Seriler

Geçmiş büyük Bitcoin döngülerine bakıldığında, fiyat hareketlerinin belirli bir yapıyı takip ettiği gözlemleniyor. İlk makro döngüde beş ardışık kırmızı aylık mum ile dip teyit edilmişti. Diğer döngülerde de kırmızı mumların kümeler halinde oluştuğu, ardından geçici toparlanmalar yaşandığı ve en son büyük düşüş ile döngü tabanının oluştuğu ifade ediliyor. Öte yandan, fiyat genellikle ilk sert gerilemeden hemen sonra dibe ulaşmıyor. Bunun yerine, dalgalı bir sıkışma dönemi, piyasadan likidite çıkışları ve ardından gelen kısa süreli yükselişlerle sürecin devam ettiği kaydediliyor.

Mevcut Döngüde Son Durum

Son aylardaki süreçte, Bitcoin üst üste dördüncü kırmızı aylık kapanışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şu ana kadar piyasalarda belirgin bir toparlanma görülmedi. Kimi piyasa gözlemcileri, mevcut yapının, geçmiş döngülerde dipten önce gözlenen sıkışma ve baskı evresine benzediğini öne sürüyor. Geçmişte, geçici yükseliş rallileri genellikle dip oluşmadan hemen önce yaşanırken, şimdiye kadar böyle bir hareketin gerçekleşmediği aktarılıyor.

Olası Senaryolar ve Piyasa Yapısı

Analist EGRAG Crypto, en olası senaryoda dördüncü kırmızı ayın tamamlanmasının ardından kısa bir rahatlama rallisi, ardından beşinci veya altıncı bir kırmızı aylık kapanışla beraber asıl dip seviyesinin oluşmasını bekliyor. Bu yapı, geçmişte A ve C döngülerinde de görülmüştü. Alternatif olasılıklarda ise, dördüncü kırmızı kapanıştan hemen sonra bir yükseliş başlaması ve halihazırda dipin oluşmamış olması yer alıyor. Analiste göre en az ihtimal verilen durum ise, bu noktadan sonra hızlı bir yükselişle piyasanın geriye kalan negatif ayları görmeden toparlanması.

Bu mevcut evre, güçlü bir toparlanmadan ziyade, Bitcoin’in piyasada baskının arttığı bir sıkışıklık dönemini geçirdiğine işaret ediyor. Önceki döngülerde piyasanın dibe vurmadan hemen önce geçici yükselişler gösterdiği, kalıcı iyileşmenin bu süreçlerden sonra geldiği vurgulanıyor.

Analizlere göre, üst üste dört aylık negatif kapanış, döngünün geç evrelerine gelindiğini gösteriyor ancak bu seviyeler doğrudan kalıcı bir dip anlamına gelmiyor. Eğer döngülerin benzerliği devam ederse, kısa süreli bir rahatlama yükselişi bekleniyor. Nihai taban ise, çoğunlukla bu dalgalanmanın ardından teyit ediliyor.