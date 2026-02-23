26 Şubat’ta Borsalardan Biri İfşa Olacak, Trump Tweetleri Silmeye Başladı Bile

Kripto paralarda işler yeterince kötüye gitmiyormuş gibi şimdi de insider trading ifşaları için sayaç başlatıldı. BTC 64 bin doları korumakta zorluk çekiyor ve 26 Şubat günü ZachXBT en büyük ifşalarından birini yapacağını söylüyor. Kripto paralar için bu hafta fazlasıyla hareketli geçecek.

Kripto Para İfşası

ZachXBT ismini hemen her kripto para hack vakasında duyuyoruz. En popüler on-chain dedektiflerin başında geliyor ve yetenekleri sebebiyle IRS ajanlarının eğitim için kendisini taciz ettiğini bile gördük. Niş bir alanda başarılı bir isim ve bugünkü paylaşımında şunları yazdı;

“Kripto sektörünün en karlı işlerinden birinde, çok sayıda çalışanın uzun bir süre boyunca içeriden bilgi sızdırarak haksız kazanç elde ettiği büyük çaplı soruşturma 26 Şubat’ta başlayacak.”

Eskiden olsa herkes bu suçu kimin işlediğini öğrenmek isterdi ve tek sebebi kınamak olurdu. Ancak şimdi herkes tahmin piyasalarında pozisyon almak için Zach’ı sıkıştırıyor ve bu durum kripto paraların içine düştüğü şeyi çok iyi açıklıyor.

Suçlu Kim?

USD1 stablecoin ciddi satış yaşadı ve 1 doların altına sarktı. Trump’ın ailesi tarafından çıkarılan bu stablecoini yarım milyar dolarlık BAE rüşveti haberlerinden hatırlıyoruz. Peki neden peg kaybetti? Eric Trump WLFI ile ilgili yaptığı paylaşımları silmeye başladığı için.

Retardmode takma isimli analist yukarıdaki gibi silinen tweetleri paylaşarak Zach’in kimi ifşa edeceğini açıkladı.

“Bu açıkça WLFI/bonk’un ifşasıdır. Eric Trump’ın şu anda WLFI gönderilerini silmesi tesadüf değildir. Trump yönetimi sadece hazineyi yağmalamakla kalmıyor, aynı zamanda kripto alanında en kötü suçlularla işbirliği yaparak ellerinden gelen her kuruşu sıkıştırmaya çalışıyor.”

Şüpheleri artıran yeni bir olay daha oldu. Yaklaşık 5 saat önce yani tüm bu olayların ardından WLFI “saldırı altında olduklarını” açıkladı.

“Bu sabah USD1’e karşı koordineli bir saldırı düzenlendi. Saldırganlar, WLFI’nin kurucu ortaklarının hesaplarını hackledi, influencer’lara FUD yaymaları için para ödedi ve yaratılan kaostan kar elde etmek için büyük miktarda WLFI short pozisyonu açtı. Ancak bu plan işe yaramadı. USD1’in sağlam darp ve itfa mekanizması ve tam 1:1 desteği sayesinde, sabit bir şekilde parite üzerinden işlem yapıyoruz. Hiçbir dolandırıcı, tüm WLFI ekibinin ve kurucu ortaklarının USD1’e olan uzun vadeli bağlılığını sarsamaz. Kullanıcıların doğru bilgi için yalnızca doğrulanmış kanallara güvenmelerini tavsiye ediyoruz.” – @worldlibertyfi

Peki şimdi ne olacak? 26 Şubat tarihinde ZachXBT ifşasını yapacak ve gerçekten işin içinde Trump ailesinin olup olmadığını göreceğiz. Son 1-2 aydır Binance aleyhine yürütülen FUD’u düşünürsek konu Binance bile olabilir. Rakipleri hacim bakımından en büyük borsayı zayıflatmak için bu dönemi fırsat olarak görüyor ve eğer Binance borsası içinde insider trading yapan birileri varsa (her borsada olabilir tespit edildiklerinde işlerine son verilir) rakipleri bunu Zach’e sızdırıp böyle bir hikaye oluşturmak istemiş olabilir. Perşembe gününe kadar FUD’un WLFI ya da Binance etrafında dönme potansiyeli kripto paralar için daha büyük kayıpların habercisi olacak.

BAE’deki USD1 eliyle yarım milyar dolarlık WLF hisse satışında Binance borsasının rolü olduğu iddia edilmişti bu çerçeveden bakıldığından risk az değil. Bu arada USD0 isimli bir meme coin çıktı aşırı volatil ancak bu süreçte dalgalanması devam edebilir. USD1’in peg kaybetmesinin ardından sıfıra gideceği imasıyla başlatıldı, alternatifleri de piyasaya dolacaktır.