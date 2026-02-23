Kripto Paralar Yeni Şubat Dibini Hedefliyor, En Büyüğü Henüz Başlamadı Mı?

Bitcoin 72 bin doları aşamadı ve aylardır yaptığı şeyi tekrar ediyor. Eğer direnç üstü kapanışlar gelmiyorsa destek testleri ve bunların kırıldığı senaryo devreye alınır. Hali hazırda gördüğümüz şey de bu. Süper döngü hikayesi ilgi çekici olsa da Bitcoin dört yıllık döngü yolunu takip ediyor ve Trump da onu buna zorluyor.

Asıl Kripto Para Düşüşü

Cuma günkü kararla birlikte 2025 yılında çözüme kavuşan gümrük tarifeleri konusu yeniden gündeme geldi. Trump yasanın kendisine verdiği farklı yetkilerin halen daha çift haneli vergilere imkan tanıdığını söylese de AB ticaret anlaşmasını imzalamıyor. Yakında Çin’in de “Yüksek Mahkeme kararı sonrasında işler değişti anlaşma iptal” deme potansiyeli var. Trump ise bu senaryoya tevessül edenlerin acı verici oranlarla yüzleşeceğini söyledi.

Yani en az birkaç aylık 2025 tekrarı yaşamamız olası. Bu yüzden ABD hisse senedi piyasaları yönünü yeniden aşağı çevirdi.

“ABD borsalarında kayıplar hızlanıyor, Dow, S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri şu anda %1 veya daha fazla düşüş yaşıyor. Ticaret savaşının getirdiği dalgalanma geri döndü.” – TKL

ABD borsalarındaki düşüş kripto paralar için daha büyük kayıpların habercisi. Borsa henüz zirveden çok uzak değil ancak kripto paralar fazlasıyla yıprandı. Eğer borsa eliyle aşırı satış ortamı şiddetlenirse bu durum Bitcoin ve kripto paralar için yeni Şubat diplerinin kapıda olduğu anlamına gelir.

Satışlar Devam Ediyor

İran gerilimi sürüyor, gümrük tarifesi savaşları tekrar başlıyor ve yapay zeka balonu halen faal. Borsanın kabus dolu günler yaşaması için şartlar fazlasıyla müsait. Üstelik Trump geçen sene “gümrük tarifeleri Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilirse bu borsa ve ekonomimiz için yıkım anlamına gelir” demişti.

Kısa vadeli yatırımcılar için Net Gerçekleşen Kâr ve Zararın 7 günlük EMA’sı günlük -1,24 milyar dolara düştü. Yatırımcıların “zararına satışları” devam ederken daha fazlasının olması için adeta ortam hazırlanıyor.

Nic ise yukarıdaki grafiği paylaşarak şunları söyledi;

“Bitcoin yine 65 bin doları kaybetti. Açıkçası, son düşüşün kripto ile bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Gümrük vergisi haberleri %4,8’lik düşüşe neden oldu ve fiyat 64 bin dolara geriledi. Kripto piyasası genelinde 24 saat içinde 100 milyar dolar değer kaybetti. ABD spot ETF’leri ise beş hafta üst üste çıkış yaşadı ve 3,8 milyar dolar çekildi. Bu, son kripto para tasarısıyla da ilgili değildi – ancak durumun da yardımcı olmadığı bir gerçek. Makroekonomik belirsizlik ve negatif akışlar likiditeyi tüketiyor. Gümrük vergisi manşetleri dalgalanmaya devam ettiği ve ETF nakit akışı devam ettiği sürece, 60 bin dolar seviyesini göz önünde bulundurmak en iyisi.“