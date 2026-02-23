Winvest — Bitcoin investment
Kripto Paralar Yeni Şubat Dibini Hedefliyor, En Büyüğü Henüz Başlamadı Mı?

Özet

  • ABD borsalarında kayıplar hızlanıyor, Dow, S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri şu anda %1 veya daha fazla düşüş yaşıyor. Ticaret savaşının getirdiği dalgalanma geri döndü.
  • Hisse senetlerindeki düşüş kripto paralar için daha büyük kayıpların habercisi. Borsa henüz zirveden çok uzak değil ancak kripto paralar fazlasıyla yıprandı.
  • Nic: Gümrük vergisi manşetleri dalgalanmaya devam ettiği ve ETF nakit akışı devam ettiği sürece, 60 bin dolar seviyesini göz önünde bulundurmak en iyisi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 72 bin doları aşamadı ve aylardır yaptığı şeyi tekrar ediyor. Eğer direnç üstü kapanışlar gelmiyorsa destek testleri ve bunların kırıldığı senaryo devreye alınır. Hali hazırda gördüğümüz şey de bu. Süper döngü hikayesi ilgi çekici olsa da Bitcoin dört yıllık döngü yolunu takip ediyor ve Trump da onu buna zorluyor.

İçindekiler
1 Asıl Kripto Para Düşüşü
2 Satışlar Devam Ediyor

Asıl Kripto Para Düşüşü

Cuma günkü kararla birlikte 2025 yılında çözüme kavuşan gümrük tarifeleri konusu yeniden gündeme geldi. Trump yasanın kendisine verdiği farklı yetkilerin halen daha çift haneli vergilere imkan tanıdığını söylese de AB ticaret anlaşmasını imzalamıyor. Yakında Çin’in de “Yüksek Mahkeme kararı sonrasında işler değişti anlaşma iptal” deme potansiyeli var. Trump ise bu senaryoya tevessül edenlerin acı verici oranlarla yüzleşeceğini söyledi.

Yani en az birkaç aylık 2025 tekrarı yaşamamız olası. Bu yüzden ABD hisse senedi piyasaları yönünü yeniden aşağı çevirdi.

“ABD borsalarında kayıplar hızlanıyor, Dow, S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri şu anda %1 veya daha fazla düşüş yaşıyor. Ticaret savaşının getirdiği dalgalanma geri döndü.” – TKL

ABD borsalarındaki düşüş kripto paralar için daha büyük kayıpların habercisi. Borsa henüz zirveden çok uzak değil ancak kripto paralar fazlasıyla yıprandı. Eğer borsa eliyle aşırı satış ortamı şiddetlenirse bu durum Bitcoin ve kripto paralar için yeni Şubat diplerinin kapıda olduğu anlamına gelir.

Satışlar Devam Ediyor

İran gerilimi sürüyor, gümrük tarifesi savaşları tekrar başlıyor ve yapay zeka balonu halen faal. Borsanın kabus dolu günler yaşaması için şartlar fazlasıyla müsait. Üstelik Trump geçen sene “gümrük tarifeleri Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilirse bu borsa ve ekonomimiz için yıkım anlamına gelir” demişti.

Kısa vadeli yatırımcılar için Net Gerçekleşen Kâr ve Zararın 7 günlük EMA’sı günlük -1,24 milyar dolara düştü. Yatırımcıların “zararına satışları” devam ederken daha fazlasının olması için adeta ortam hazırlanıyor.

Nic ise yukarıdaki grafiği paylaşarak şunları söyledi;

Bitcoin yine 65 bin doları kaybetti. Açıkçası, son düşüşün kripto ile bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Gümrük vergisi haberleri %4,8’lik düşüşe neden oldu ve fiyat 64 bin dolara geriledi.

Kripto piyasası genelinde 24 saat içinde 100 milyar dolar değer kaybetti.

ABD spot ETF’leri ise beş hafta üst üste çıkış yaşadı ve 3,8 milyar dolar çekildi. Bu, son kripto para tasarısıyla da ilgili değildi – ancak durumun da yardımcı olmadığı bir gerçek. Makroekonomik belirsizlik ve negatif akışlar likiditeyi tüketiyor. Gümrük vergisi manşetleri dalgalanmaya devam ettiği ve ETF nakit akışı devam ettiği sürece, 60 bin dolar seviyesini göz önünde bulundurmak en iyisi.“

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

