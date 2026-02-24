Michael Saylor: Bitcoin İçin Kuantum Bilgisayar Tehdidi Gündemde Değil

Michael Saylor’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Strateji şirketinin kurucu ortaklarından olan Saylor, yaptığı açıklamada, kripto piyasasında son dönemde gündemde olan kuantum bilgisayar kaynaklı güvenlik riski tartışmalarına değindi. Bitcoin’in mevcut durumda en büyük güvenlik tehdidinin kuantum bilgisayarlardan değil, başka alanlardan gelebileceğini savundu.

Kuantum Bilgisayar Endişelerine Saylor Yorumu

Saylor, Coin Stories podcast’inde katıldığı bir yayında, siber güvenlik alanındaki genel görüşe göre anlamlı bir kuantum tehdidinin en az önümüzdeki on yıl içinde beklenmediğini vurguladı. Kuantum bilgisayarlardan kaynaklanacak olası risklerin hem sektör hem de küresel ölçekte uzun bir süre daha gündeme gelmeyeceği düşünülüyor.

“Kuantum tehdidinin gerçekten gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Şu anda bir risk olmadığı veya yakın zamanda ortaya çıkacağı yönünde bir görüş birliği yok,” ifadelerine yer verdi. “Açıkçası kuantum anlatısının Bitcoin için şu anda en büyük güvenlik tehdidi olduğunu düşünmüyorum.”

Saylor, ileride önemli bir kuantum sıçraması yaşanması durumunda geliştiricilerin ve sektörün hazırlıksız yakalanmayacağını ekledi. Böyle bir durumda, banka sistemleri, internet altyapısı ve yapay zeka ağları gibi pek çok dijital altyapının Bitcoin ile birlikte yazılımlarını kuantum dayanıklılığına adapte edeceğini belirtti.

Sektörün Farklı Önlemleri ve Yatırımcıların Tutumu

Saylor’dan farklı olarak, geleneksel finans kurumlarında ve kurumsal yatırımcılarda kuantum riskine ilişkin kaygılar etkisini hissettiriyor. Shark Tank programıyla tanınan yatırımcı Kevin O’Leary, birçok kurumun Bitcoin yatırımlarını kuantum tehditleri nedeniyle sınırlandırdığını dile getirdi. Jefferies şirketinin hisse senedi stratejileri sorumlusu Christopher Wood da bu endişeler sebebiyle Bitcoin’i model portföyünden çıkardığını açıkladı.

Bazı piyasa analistleri ise Bitcoin’in son dönemde altına kıyasla daha düşük performans göstermesinde, kuantum belirsizliğinin etkili olabileceğine işaret ediyor. Charles Edwards, yatırımcıların bu riski fiyatlamaya başladığını öne süren bir araştırmayla konuyu gündeme taşıdı.

“Kuantum riski ortaya çıktığında, yazılım veya donanım tarafında çeşitli önlemler alınacaktır. Kripto ekosistemi aslında en ileri düzeyde siber güvenlik topluluğuna sahip ve tehdidi ilk tespit eden ve yanıt verenlerin de yine bu topluluk olacağı görüşündeyim,” ifadelerine yer verdi.

Kripto Ekosisteminde Önleyici Adımlar

Kuantum tehditlerine karşı farklı kripto projelerinde çeşitli hazırlıklar yürütülüyor. Ethereum ağı, 2026 yılı için yapılacak protokol güncellemelerinde kuantum sonrası döneme uyumlu altyapı planlamalarını gündemine aldı. Coinbase ve Optimism da benzer şekilde kendi sistemlerinde kuantum güvenliği için ek önlemler geliştirdiğini açıkladı.

Bitcoin tarafında ise geliştiriciler, Bitcoin Improvement Proposal 360 (BIP 360) adlı güncellemeyi resmi BIP GitHub havuzuna ekledi. Bu adımlar, olası kuantum gelişmeleri karşısında ekosistemin savunma kapasitesini yükseltmeyi hedefliyor.