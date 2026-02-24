Bitcoin’de Kıyamet Senaryosu: 2.2 Milyar Dolar Büyüklüğünde

Bitcoin dünyasında nefesler tutuldu; piyasanın can damarı olarak görülen 60.000 dolarlık destek seviyesi, milyarlarca dolarlık bir tasfiye fırtınasının eşiğinde sallanıyor. Hafta başından bu yana %8’e yakın değer kaybeden kripto para birimi, hem kurumsal yatırımcıların kaçışıyla hem de 2009 yılından bu yana uykuda olan devasa balinaların satışlarıyla sarsılıyor. Eğer bu kritik eşik kırılırsa, 2.2 milyar dolarlık vadeli işlem pozisyonunun otomatik olarak kapanmasıyla birlikte fiyatta çok daha sert bir çöküşün yaşanmasından endişe ediliyor.

Kurumsal Kaçış ve Balinaların Büyük Vedası

Kripto para piyasasında güven kaybı, sadece bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmayıp kurumsal devlere de sıçradı. 23 Şubat tarihinde Bitcoin spot ETF’lerinden toplamda 203,8 milyon dolarlık net çıkış yaşanması, rüzgarın tersine döndüğünü kanıtlar nitelikte. Özellikle BlackRock’ın fonundan 116,4 milyon dolarlık devasa bir paranın çekilmesi, Fidelity ve Bitwise gibi diğer büyük oyuncuların da benzer bir rotayı izlemesiyle birleşince, satış baskısı zirve noktasına ulaştı. Kurumların bu denli hızlı bir şekilde pozisyonlarını terk etmesi, piyasa dinamiklerini derinden etkiliyor.

Sadece kurumlar değil, Bitcoin’in en eski sahipleri olan “kadim balinalar” da sessizliğini bozdu. 2009 yılından bu yana dijital varlıklarını sıkı sıkıya tutan bir yatırımcının, 1,24 milyar dolar değerindeki Bitcoin’i tek kalemde satması piyasada şok dalgası yarattı. Geçmişte yaşanan pek çok döngüde varlıklarını korumayı başaran bu eski cüzdanların şimdi çıkış yapması, mevcut düşüşün geçici bir düzeltmeden fazlası olabileceği yönündeki korkuları besliyor. Bu durum, likidite krizini derinleştirirken boğa beklentisi içindeki yatırımcıları iyice köşeye sıkıştırıyor.

Kritik Eşik 60 Bin Dolar: Yıkım mı Yoksa Yeniden Doğuş mu?

Piyasa analistleri ve traderlar için 60.000 dolar seviyesi artık sadece bir sayı değil, piyasanın hayatta kalma sınırı haline geldi. Mevcut veriler, fiyatın bu sınırın altına sarkması halinde yaklaşık 2,2 milyar dolarlık “long” pozisyonun tasfiye edileceğini gösteriyor. Son 24 saatte gerçekleşen 160 milyon dolarlık tasfiyenin 127 milyon dolarının yükseliş bekleyen yatırımcılardan oluşması, piyasanın yukarı yönlü inancının ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. Pozisyonları patlayan yatırımcıların satışları, fiyatı bir domino etkisiyle daha aşağılara çekme potansiyeli taşıyor.

Eğer 60.000 dolar desteği savunulabilirse, Bitcoin’in yeniden güç toplayarak 70.000 dolarlık direnç seviyesine, hatta oradan 77.023 dolarlık hedefe yönelmesi hala ihtimal dahilinde. Ancak karamsar senaryo gerçekleşir ve bu bariyer yıkılırsa, fiyatın tutunabileceği bir sonraki durak ancak 53.485 dolar seviyesi olacak gibi görünüyor. Yatırımcılar, alıcıların hangi noktada devreye gireceğini kestirmeye çalışırken, piyasadaki volatilite önümüzdeki günlerin oldukça hareketli geçeceğinin sinyallerini veriyor.