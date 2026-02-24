Binance’den Şok Karar: O Altcoin’ler İçin Yolun Sonu Göründü!

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, marjin işlemler biriminde kapsamlı bir temizliğe giderek ALCX coin başta olmak üzere toplam 10 farklı altcoin‘e ait işlem paritesini platformdan kaldırma kararı aldı. 26 Şubat 2026 tarihinde saat 06:00’da (TSİ) gerçekleşecek olan bu operasyonla birlikte belirlenen altcoin’ler hem çapraz hem de izole marjin listelerinden tamamen silinecek. Yatırımcıların varlık kaybı yaşamaması adına tüm açık pozisyonların bu tarihten önce kapatılması ve teminatların spot cüzdanlara aktarılması kritik bir önem arz ediyor.

Marjin İşlemlerde Tasfiye Süreci Başlıyor

Binance tarafından paylaşılan resmi verilere göre, delist operasyonu ALCX coin ana odağında şekillenirken, POL, SAPIEN, PNUT, ARKM, BROCCOLI714, OPEN, CKB, HOLO ve FIL gibi popüler altcoin’lerin USDC ve USDT pariteleri de bu süreçten doğrudan etkilenecek. Borsanın aldığı kararla birlikte duyuru anından itibaren söz konusu pariteler için izole marjin hesaplarına manuel veya otomatik transfer işlemleri tamamen durduruldu. Borç yükümlülüğü bulunan kullanıcılar yalnızca mevcut borçlarını kapatacak kadar transfer yapma yetkisine sahip olacak. Bu sınırın ötesindeki varlık girişlerine izin verilmeyecek.

Sürecin teknik takvimi incelendiğinde, 25 Şubat 2026 saat 06:00 (TSİ) itibarıyla izole marjin borçlanma işlemlerinin askıya alınacağı görülüyor. Bu ön hamle ertesi gün gerçekleşecek büyük çaplı tasfiye öncesinde riskleri minimize etmeyi hedefliyor. Asıl operasyon günü olan 26 Şubat’ta ise sistem, tüm bekleyen emirleri otomatik olarak iptal ederek açık pozisyonları piyasa fiyatından nakde çevirecek. Yatırımcıların bu üç saatlik kritik settlement (uzlaşma) süresince pozisyonlarında güncelleme yapamayacak olmaları, işlemlerin önceden tamamlanması gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Portföy Yönetimi ve Otomatik Satış Kuralları

Kullanıcıların bakiyeleri, Çapraz Marjin Seviyesi (CML) oranlarına göre farklı senaryolarla işleme alınacak. Eğer bir yatırımcının marjin seviyesi 2’nin üzerindeyse, delist edilen varlıklar limit dahilinde spot hesaplara aktarılacak, geri kalan miktar ise otomatik olarak satılacak. Ancak marjin seviyesi 2’nin altında kalan hesaplarda, delist kapsamındaki tüm altcoin’ler doğrudan piyasa emriyle nakde dönüştürülecek. Borçlu durumda olan hesaplarda ise sistem, yükümlülükleri kapatmak için hesaptaki diğer teminat varlıklarını satma yoluna gidecek.

Portföy Marjin Hesabı kullanan profesyonel yatırımcılar için de kurallar oldukça net bir şekilde belirlenmiş durumda. Belirlenen son tarihten sonra hesapta kalan riskli varlıklar, otomatik olarak USDT veya bölgedeki desteklenen stablecoin’lere dönüştürülerek kullanıcı bakiyesine eklenecek. Binance yetkilileri, bu süreçte yaşanabilecek fiyat dalgalanmaları veya otomatik satış kaynaklı zararlardan borsanın sorumlu olmayacağını özellikle vurguluyor. Birleşik Bakım Marjin Oranı (uniMMR) takibinin yapılması, beklenmedik likidasyonların önüne geçmek için hayati bir adım olarak öne çıkıyor.