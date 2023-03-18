Kripto türev devi BitMEX'in kurucu ve eski CEO'su Arthur Hayes, Bitcoin (BTC) için net rakam verdi ve dünya merkez bankalarının kaçınılmaz olarak "U" dönüşü yaparak uyguladıkları sıkı para politikalarını sonlandıracaklarını iddia etti.

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Kripto türev devi BitMEX’in kurucu ve eski CEO’su Arthur Hayes, Bitcoin (BTC) fiyatı için net bir rakam verdi ve dünya merkez bankalarının kaçınılmaz olarak “U” dönüşü yaparak uyguladıkları sıkı para politikalarını sonlandıracaklarını iddia etti.

Bitcoin’in 1 Milyon Dolara Çıkmasını Bekliyor

Çin Halk Bankası‘nın bankaların zorunlu karşılık oranını (RRR) yüzde 0,25 oranında azalttığı haberine dikkat çeken Hayes, Bitcoin fiyatı için koyduğu hedefin 1 milyon dolar olduğunu söyledi. Hayes, Çin’in bu hamlesinin, bankalara daha fazla hükümet müdahalesi ve sermaye girişinin geleceği tezini desteklediğine inanıyor.

Zorunlu karşılık oranı, ticari bir bankanın mevduatlarının bir yüzdesi olarak tutması gereken rezerv miktarıdır. Zorunluluk düşürüldüğünde, ticari bankaların borç verebileceği veya yatırım yapabileceği miktar artar.

Hayes, kaleme aldığı son yazısında, sıkı para politikasına sarılan merkez bankalarının kesin bir şekilde gevşemeye gideceklerini de ekledi.

“Fed, Dolaylı Olarak 4.4 Trilyon Dolar Bastı”

Bankaların mevduat sahiplerinin tüm para çekme taleplerini karşılamasını sağlamayı amacıyla yakın zaman önce oluşturulan Federal Reserv Banka Vadeli Finansman Programı‘na (BTFP) da değinen Hayes, Fed’in COVID-19 için yaptığı niceliksel gevşemeden daha büyük bir parasal gevşemeye gideceği ve bunun tarihi bir Bitcoin rallisine neden olacağını öne sürerek şunları söyledi:

Fed, COVID-19’a tepki olarak 4.189 trilyon dolar bastı. Fed, BTFP’nin uygulanmasıyla birlikte dolaylı olarak 4.4 trilyon dolar basmış oldu. COVID-19 dönemindeki dolar basımı sırasında Bitcoin 3 bin dolardan 69 bin dolara dolara yükselmişti. Peki bu sefer ne olacak?

Hayes, beklenen Bitcoin ve altcoin rallisinin ana akımda ileriye dönük olarak nasıl karşılanacağı konusunda da yorum yaparak “Bunu takip eden Bitcoin rallisi şimdiye kadarki en nefret edilen rallilerden biri olacak. İnsanlar, Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasası 2022’de yaşanan onca kötü şeyden sonra nasıl sert bir ralli yapabilir diye sorgulamaya başlayacak. İnsanlar, Bitcoin’in ve onunla ilişkili olanların pislik olduğunu öğrenmedi mi? İnsanlar, Bitcoin‘in büyük bankaların iflasına neden olduğu ve ABD bankacılık sistemini neredeyse tükettiğine dair anlatıdan korkmuyor mu?” dedi.