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  •   Bitcoin’deki Yükselişler Devam Edecek mi? Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!

Bitcoin’deki Yükselişler Devam Edecek mi? Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!

Kripto para piyasasındaki son yükselişi değerlendiren analist, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.
18:30
18 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 30.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içinde değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,28 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter’dan yaptığı bu paylaşımlar ile piyadaki bu son yükselişi değerlendirdi.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte yükseliş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 2100 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,28 trilyon dolar seviyesini aştı. Ayrıca Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Öte yandan piyasadaki bu yükseliş sürerken kripto para analisti Michaël van de Poppe, lider kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki son yükselişi değerlendiren kripto para analisti Michaël van de Poppe, lider kripto para birimi BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabileceğini düşündüğü olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, yakın vadede yeni bir geri çekilme gerçekleşebileceğini ifade etse de yükseliş ivmesinin devam edeceğini ifade etti. Olası bir düşüşte 29.700 dolar seviyesinin oldukça kritik bir öneme sahip olacağını ifade eden analist, kısa vadeli geri çekilmelerin Bitcoin’in daha uzun soluklu bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini öne sürdü. Analiste göre BTC, kısa vadeli geri çekilmelerin ardından 40.000 dolar seviyesine varan bir yükseliş hareketi başlatabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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