Ethereum'a değil Solana'ya rakip olarak görülen bu ağın bağlı olduğu şirket büyük bir ortaklık gerçekleştirdiğini kripto dünyasıyla paylaştı.

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Dünya üzerinde bir çok yatırımcısı olan ve son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken ağlardan birisi olan NEAR’ın kurduğu yeni ortaklık büyük ses getirecekmiş gibi görünüyor. Herkesin yakından takip ettiği blockchain analiz firması olan Nansen ile ortaklık duyuran Near gelişimini sürdürmeye devam ediyormuş gibi görünüyor.

Near Ortaklığı Açıkladı

Şirket tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

NEAR Foundation, dApp geliştiricileri ve yatırımcıları için gelişmiş araçlar konusunda bir blockchain analiz firması olan Nansen ile yeni bir ortaklık kurduğunu duyurmaktan heyecan duyuyor. NEAR Balkanlar Merkezi tarafından yönetilen Nansen ile ortaklık, geliştiricilere ve yatırımcılara işlemler, adresler ve ağ etkinliği hakkında gerçek zamanlı veriler gibi yeni içgörüler ve veri odaklı çözümler sunacak.

NEAR Vakfı CEO’su Marieke Flament şu açıklamayı yaptı:

Geliştirici topluluğumuza daha da değerli bilgiler sunmak için Nansen ile güçlerimizi birleştirmekten heyecan duyuyoruz. Bu ortaklık, ekosistemimizi geliştirmemizi ve gelişmiş analitik araçları ve veri odaklı içgörüleri Web3 hareketinin ön saflarına taşımamızı sağlayarak merkezi olmayan uygulamaların yaygın olarak benimsenmesini hızlandırıyor.

Nansen Büyük Veriler Sağlıyor

Nansen’in analitik platformu ile geliştiriciler, yatırımcılar ve diğer kullanıcılar blok zinciri faaliyetlerinin kapsamlı bir görünümünü elde eder. Bu, işlem akışlarını, cüzdan varlıklarını ve zincir üzerindeki etkinliği içerir.

Nansen, kullanıcıların birden fazla blok zincirinde 250 milyondan fazla cüzdan adresi ile milyarlarca zincir içi veri noktasını analiz etmelerini, fırsatları keşfetmelerini, durum tespiti yapmalarını ve gerçek zamanlı gösterge tabloları ve uyarılarla portföylerini savunmalarını sağlar. Platform ayrıca kullanıcılara blok zinciri projelerini izlemek ve performanslarını takip etmek için bir dizi araç sunuyor.

Nansen CEO’su Alex Svanevik, platformun “Web3’ün bir sonraki bölümünü hızlandırmak ve geliştiricileri daha da sağlam dApp’ler üretmeleri için güçlendirmek amacıyla NEAR Vakfı’na katılmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

NEAR Balkans CEO’su Ida Pandur: