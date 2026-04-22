Bitcoin’de 2026 için çarpıcı tahmin: Fiyat $150 bin hedefiyle kritik dirençte yükseliyor

Bitcoin’in 2026 yılı fiyat beklentileri kripto para piyasasında geniş bir tartışma konusu oluşturuyor. Halving sonrası oluşan olumlu havaya ve spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasına rağmen, fiyatlarda yüksek oynaklık dikkat çekiyor. Son günlerde Bitcoin, yeniden 78 bin dolar seviyesine yaklaşırken, teknik göstergeler ve piyasa duyarlılığı geleceğe dair karışık sinyaller veriyor.

Teknik analizde yükseliş işaretleri

Bitcoin fiyatı, son 24 saatte 2,4%’ün üzerinde yükselerek 78.292 dolara ulaştı. İşlem hacminde de belirgin bir artış yaşanırken, alıcılar fiyatı 78.555 dolar direnç seviyesinin üzerine taşımaya çalışıyor. Teknik göstergelerde BoP ve MACD indikatörleri kısa vadede alıcıların baskın olduğunu, RSI ise olası bir pozitif düzeltmenin eşiğinde olunduğunu gösteriyor.

Günlük basit hareketli ortalamalarda (SMA) 3 ve 5 günlük veriler satış sinyali verse de, 10, 21 ve 50 günlük ortalamalar al önerisi sunuyor. 200 günlük ortalamanın oldukça üzerinde bir seyir mevcut. Günlük üssel hareketli ortalamada (EMA) ise kısa vadede alım baskısı ön plandayken, uzun vadede satış eğilimi öne çıkıyor.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in anlık fiyatı 78.292 dolar olarak kaydedildi. 24 saatlik en yüksek değer 78.807,27 dolar; en düşük seviye ise 75.522,23 dolarda gerçekleşti.

Piyasa beklentileri ve fiyat tahminleri

Kripto para alanında öne çıkan isimlerden Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, Bitcoin’in 2026’da yaklaşık 250 bin dolara çıkabileceğini belirtirken, yazar Robert Kiyosaki de Bitcoin’in kıtlığı nedeniyle uzun vadede güçlü bir değer saklama aracı olacağını savunuyor. Diğer yandan, Gov.Capital 2026 için 102 bin dolar, Kraken ise 127.878 dolar seviyelerini öngörüyor.

2026 yılının Nisan ayı için öngörülen fiyat aralığı, en düşük 60 bin dolar, ortalama 75 bin dolar ve en yüksek 80 bin dolar olarak belirtiliyor. Genel tahminlerde ise yıl sonu için 48 bin dolar ile 150 bin dolar arasında geniş bir bant öne çıkıyor. 2027 ve sonraki yıllar için ise Bitcoin’in kurumsal benimsenmeyle birlikte kademeli bir şekilde 350 bin dolara kadar tırmanabileceği öngörülüyor.

BTC tarihinde önemli dönemeçler sonrası yükseliş dönemleri görülürken, özellikle son halving etkisiyle birlikte madencilerin de desteklediği bir yükseliş eğilimi bekleniyor. Spot Bitcoin ETF’lerine olan yoğun talep ve potansiyel faiz indirimleri, 2026 ve sonrasında yukarı yönlü ivmeyi güçlendirebilir.

Gelişmeler ve riskler

Yakın vadede Bitcoin, fiyatı 78.555 dolar üzerinde tutarsa yeniden 80.164 dolar ve üstü seviyelere tırmanabilir. Ancak satış baskısının artması halinde 77.572 dolar desteğinin altında 74.981 dolara kadar geri çekilme teması gündeme gelebilir.

Güvenlik cephesinde ise Cryptopolitan kaynaklı habere göre, yaklaşık 6,7 milyon BTC’nin kuantum saldırılarına açık cüzdanlarda tutulduğu ortaya çıktı. Satoshi Nakamoto’ya ait adresler de dahil olmak üzere, eski cüzdan yapılarına sahip bazı büyük adreslerde anahtar tekrar kullanımının riskleri vurgulanıyor.

Bitcoin’in geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında, 2023 ve sonrasında yaşanan yoğun dalgalanmalar, makro ekonomik etkiler ve jeopolitik riskler nedeniyle fiyatın farklı periyotlarda ciddi iniş ve çıkışlar yaşadığı görülüyor. 2025’in ilk aylarında 109 bin dolar ile rekor kıran BTC, yıl sonuna doğru kademeli olarak 77 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Mart ve Nisan’da taban bulmaya çalışan Bitcoin, şu anda 78 bin dolar bandında yeni bir ivme arayışında.

Charles Hoskinson, Bitcoin’in 2026 yılında 250 bin dolara ulaşabileceğini savunurken, Bitcoin’in sınırlı arzı ve kurumsal ilginin fiyatı yukarı taşıyacağına vurgu yaptı. Aynı şekilde, Robert Kiyosaki de Bitcoin’in enflasyon karşısında sağlam bir değer saklama aracı olabileceğini düşünüyor.

Orta ve uzun vadede yatırımcı ilgisinin ve düzenleyici haber akışının yönü, kripto para piyasasının genel risk algısıyla birlikte Bitcoin’i yönlendirecek temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, özellikle ETF talebinin devamı ve küresel makro gelişmelerin fiyatlamada belirleyici olacağını vurguluyor.