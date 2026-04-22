RIPPLE (XRP)

XRP fiyatı 1.55 dolar direncine dayandı, 1.90 dolara kırılma sinyali

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 XRP kritik 1.55 dolar seviyesine yaklaşırken piyasa yükseliş kırılması bekliyor.
  • 💹 1.30 dolar desteği korunursa fiyatın 1.90 dolar ve üstüne hareket etme potansiyeli öne çıkıyor.
  • 📈 $XRP ’de sıkışma sürerken altcoin piyasasında hacim oranı yüzde 51’e çıktı.
  • ⚡️ Karar anı: Fiyat sıkışıklığı yeni bir yükselişin kapısını aralayabilir.
XRP piyasasında son günlerde belirgin bir sıkışma yaşanırken, fiyat hareketleri yukarı yönlü eğilim göstermeye başladı. Uzmanların analizine göre, piyasadaki yapısal değişimler ve son dönemde artan alım dalgası, kısa vadede yeni bir yükselişin habercisi olabilir.

İçindekiler
1 Fiyat hareketinde kritik seviyeler
2 Altcoin piyasasında dönüş sinyalleri
3 Sıkışık yapıdan kırılmaya mı gidiliyor?

Fiyat hareketinde kritik seviyeler

Son verilere göre XRP, 1.30 dolar seviyesindeki desteği defalarca test etti ve her seferinde satıcı baskısını karşılayarak fiyat dengesini korudu. CoinCodex’in güncel verileri, XRP’nin şu anda 1.45 dolardan alıcı bulduğunu ortaya koyuyor. CryptoAppsy verilerine göre, bu seviyede piyasa önemli bir kararsızlık dönemi geçiriyor.

Zenith Zoro tarafından yapılan analizde, 1.55 dolar üzerinde gerçekleşecek bir kapanışın, fiyatı hızla 1.90 dolara taşıyabileceği görüşü öne çıkıyor. Şu aşamada XRP’nin fiyatı dar bir aralık içinde sıkışırken, yukarı yönlü hareketin başlangıcı için zemin hazırladığı düşünülüyor.

Fiyatların 1.55 dolar üzerine çıkması halinde, XRP’nin savunmacı pozisyondan çıkıp yükseliş trendinin ilk aşamasına girebileceği yorumları yapılıyor.

Fiyatın 1.41 dolar seviyesinin üzerine yükselmesi de önemli görülüyor, çünkü uzun dönemli veri analizleri bu seviyenin kalıcı yükselişler öncesinde sıkça aşıldığını gösteriyor. Alıcıların 1.30 dolar desteğini savunmayı sürdürmesi durumunda, kısa vadede 2.24 dolar hedefine ulaşılması ihtimali gündeme geldi.

Altcoin piyasasında dönüş sinyalleri

XRP’ye yönelik ilgi artarken, genel kripto para piyasasında da dikkat çekici değişimler yaşanıyor. Analist Xaif Crypto, Binance üzerindeki altcoin işlem hacminin mart başındaki yüzde 31 seviyesinden yüzde 51’e çıktığını belirtiyor. Bu oran, sermayenin yeniden Bitcoin dışındaki varlıklara yöneldiğini gösteriyor.

Bitcoin’in yatay seyir izlediği bu günlerde, yüksek getiri beklentisiyle riskli varlıklara yönelen yatırımcı davranışı güçleniyor. XRP’nin de bu dönüşten pay alıp alamayacağı, önümüzdeki dönemde şekillenecek fiyat hareketleriyle netleşecek.

Sıkışık yapıdan kırılmaya mı gidiliyor?

Piyasada esas soru işareti, XRP’deki bu sıkışmanın gerçek bir taban oluşturup oluşturmadığı. Şu aşamada, piyasadaki olumlu hava ve alıcıların artan ilgisiyle birlikte fiyatın sıkışık aralıkta hareket ettiği görülüyor. Önümüzdeki birkaç işlem gününde, yükselişin kalıcı mı yoksa geçici mi olacağı netleşecek.

Analistler bu noktada talebin ve altcoinlere yönelen yeni sermayenin devam etmesi halinde, XRP’nin mevcut konsolidasyon sürecinden yeni bir trende geçebileceğini düşünüyor. Ancak 1.30 dolar desteğinin kaybedilmesi, fiyatı yeniden belirsizlik ortamına sokabilir. Piyasanın gözleri, bu kırılma anında olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
