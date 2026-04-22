Kripto devlerinden ABD tahvil piyasasına hızlı giriş: XRPL’de 333 milyon dolarlık rekor adım

ABD hazine tahvillerinin blok zincir üzerinde temsil edilmesi süreci, son dönemde büyük finans kuruluşlarının aktif katılımıyla dikkat çekiyor. Piyasa analisti X Finance Bull’un paylaştığı güncel verilere göre, XRP Ledger altyapısı üzerinden yaklaşık 333 milyon dolar tutarında tokenlaştırılmış ABD tahviline kurumsal yatırım gerçekleşmiş durumda. Bu tablo, tokenize tahvil piyasasında XRPL’nin artan rolüne ve geleneksel finans kurumlarının on-chain çözümlere yönelmesine işaret ediyor.

Kurumsal devlerden XRPL’de hızlı büyüme

Dört büyük finans kuruluşuna ait tokenize ABD hazinesi ürünleri halihazırda XRPL üzerinde işlemlerini sürdürüyor. En yüksek hacim ise Ondo Finance’in yönetiminde; ABD hükümetinin kısa vadeli tahvillerine dayalı fonları 221,8 milyon dolar büyüklüğe ulaştı. Bu yatırım; varlık yönetimi devi BlackRock’ın BUIDL fonu tarafından desteklenirken, 24 saat işlem olanağı RLUSD ile sağlanıyor.

İkinci sırada OpenEden’ın compliance (uyumluluk) standartlarına göre geliştirilen T-Bill Vault ürünü yer alıyor. Bu platformda, kurumsal yatırımcılara yönelik biçimde düzenlenen tokenize kısa vadeli ABD tahvil portföyü, 55,2 milyon dolarlık varlığa sahip.

Köklü varlık yönetim şirketi Guggenheim Treasury Services da bu alana yönelerek 40,2 milyon dolarlık tokenlaştırılmış borç enstrümanlarıyla geleneksel finansın blok zincirdeki varlığını güçlendirdi. Son olarak abrdn ise, toplamda 600 milyar doları yöneten global fonunun bir uzantısı olan Liquidity Fund içinden 15,9 milyon dolarlık bir bölümü XRPL tabanlı likidite ürünlerine tahsis etti.

Bu gelişmeleri sıradan bir “kripto denemesi” olarak görmek yanıltıcı olur. Dünyanın önde gelen finans kurumlarının trilyonlarca dolarlık portföylerinin içinden on-chain varlıklara önemli bir sermaye kaydırılması, geleneksel devlet tahvillerinin ihraç ve takasında büyük bir dönüşümün temelini atıyor.

Piyasanın ilk aşamasında potansiyel büyüme

ABD hazinesi yaklaşık 31 trilyon dolarlık devasa bir büyüklüğe sahipken, XRPL üzerindeki 333 milyon dolarlık işlem hacmi henüz yüzde bazında çok küçük bir payı temsil ediyor. Hatta piyasa penetrasyonu 0,01’in de altında seyrettiği için bu alan, henüz olgunlaşma sürecinin başında olarak görülüyor.

Teknik bakımdan, XRPL ağında işlemler ortalama 3-5 saniyede tamamlanıyor ve işlem başına maliyet bir centin altında kalıyor. Sistemin yerleşik uyumluluk araçları ile RLUSD yerleşim varlığı birlikte, geleneksel piyasalardaki gecikme ve masrafı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

XRPL ve Ethereum arasındaki rekabet

Tokenize ABD tahvili pazarında Ethereum da hatırı sayılır bir paya sahip. RWA.xyz’nin sağladığı veriler, Ethereum tabanlı platformlarda 79,8 milyon dolarlık tokenize ABD tahvili bulunduğunu, XRPL’nin ise 55,3 milyon dolarlık değere ulaştığını ortaya koyuyor. XRPL’nin büyümesi, aradaki farkın beklenenden hızlı kapandığını gösteriyor.

Ayrıca XRPL üstünde sürdürülen teknolojik geliştirmeler, kısa vadeli kazancın ötesine geçip uzun vadeli güvenliğe odaklanıyor. Ağ protokolünde post-kuantum güvenlik üzerinde çalışılması, gelecek dönemde artması olası kriptografi risklerine karşı baştan önlem alındığını ortaya koyuyor.

Tüm bu gelişmeler, blok zincir ağlarının sadece merkeziyetsizlik değil; hız, regülasyon uyumu ve kurumsal düzeyde güvenlik gibi finans kurumlarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde şekillendiğini gösteriyor.