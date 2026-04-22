Kayıt Banner
DEFI

Base testnet’te Azul yükseltmesini başlattı, çekim süresi bir güne inebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Base testnet’te Azul güncellemesini devreye aldı, çekim süresi bir güne kadar inebilecek.
  • Yeni çoklu kanıtlama sistemiyle, hem hızlı işlemler hem de yüksek güvenlik hedefleniyor.
  • 🎯 Ağdaki boş bloklar %99 azaldı ve stabilcoin varlıkları 4,98 milyar dolara ulaştı.
  • 🔍 250.000 dolarlık ödüllü güvenlik yarışmasıyla ana ağa geçiş öncesi kritik hatalar taranıyor.
Coinbase tarafından geliştirilen ve Ethereum ağı üzerinde katman 2 çözümler arasında kısa sürede öne çıkan Base, “Azul” isimli önemli yazılım güncellemesini testnet ortamında devreye aldı. Bu yükseltme ile birlikte çoklu kanıtlama (multiproof) sistemi ve tamamen yenilenen bir istemci altyapısı dikkat çekiyor. Azul’un birincil bağımsız yükseltmesi olması ve ana ağa 13 Mayıs’ta entegre edilmesinin planlanması öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Azul ile Çekim Süresinde Önemli Kısalma
2 Performans ve Altyapıda Yenilikler
3 Ödüllü Güvenlik Yarışması ve Piyasa Konumu

Azul ile Çekim Süresinde Önemli Kısalma

Azul, hem donanım tabanlı güvenli ortam kanıtlarını hem de sıfır bilgi kanıtlarını aynı çatı altında birleştiriyor. Bu mekanizma, iki kanıt türünden yalnızca birinin öneriyi sonuçlandırabilmesine olanak tanırken, her iki yöntemin de aynı sonuca varması durumunda ağdan varlık çekme süresinin bir gün gibi kısa bir zamana düşmesini sağlıyor. Ekip ayrıca, sıfır bilgi kanıtlarının bazı durumlarda diğer kanıtın önüne geçebileceği bir izin mimarisi de uyguladıklarını açıkladı.

Base ekibi, “Her iki kanıt türü de bağımsız olarak işlemleri tamamlayabilir ve uyum sağladıkları anda çekim işlemleri bir gün kadar kısa sürede tamamlanacak,” ifadelerini kullandı.

Bu güncelleme ile birlikte yalnızca çoklu kanıtlama sistemi değil, zincir altında çalışan ağ yazılımları da sadeleştirildi. Eski istemciler devreden çıkarılırken, “base-reth-node” adlı istemci tekil yürütme noktası olurken, yeni tabanlı “base-consensus” modülü de Kona üzerine inşa edilen bir konsensüs istemcisi olarak ağa eklendi.

Performans ve Altyapıda Yenilikler

Base, yenilenen altyapısı sayesinde daha yüksek işlem kapasitesi ve tutarlı performans sağlamayı hedefliyor. Protokolden aktarılan verilere göre, son iki ayda günde ortalama 200 olan boş blok sayısı yaklaşık %99 azalarak sadece ikiye geriledi. Paralel olarak ağ, saniyede 5.000 işlem gibi kısa süreli yoğunluk artışlarını da sorunsuz şekilde karşılayabildi.

Güncelleme ayrıca, Base’i Ethereum’un yeni Osaka yürütme katmanı standartlarına yaklaştırıyor. Böylece geliştiricilerin uygulama kodunda radikal değişiklikler yapmak zorunda kalmaksızın güncellemeye uyum sağlanması mümkün olacak.

Base ekibi, zincir üzerinde çalışan uygulamaların büyük çoğunluğunun herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duymayacağını, ancak belli başlı özel işlevler kullanan düğüm operatörlerinin ve geliştiricilerin hazırlık yapmasının faydalı olacağını belirtti.

Ödüllü Güvenlik Yarışması ve Piyasa Konumu

Ana ağa geçişten önce, kritik açık ve güvenlik risklerini tespit etmek amacıyla popüler hata ödül platformu Immunefi’de 4 Mayıs’a kadar sürecek bir güvenlik yarışması başlatıldı. Toplam ödül havuzu yazılımda büyük bir hata tespit edenler için 250.000 dolar olarak belirlendi.

Base’in ekosistemdeki ağırlığı gün geçtikçe artıyor. The Block ve DefiLlama gibi kaynaklardan elde edilen güncel veriler, ağ üzerinde yaklaşık 4,98 milyar dolarlık stabilcoin piyasa değeri ve 4,4 milyar dolarlık merkeziyetsiz finans (DeFi) toplam kilitli varlık bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca Base, aktif adres sayısında Optimistic Rollup çözümleri arasında da lider konumda.

Yılın ilerleyen dönemlerinde performans ve kullanıcı deneyimini odağına alan yeni yükseltmeler de gündeme alınmış durumda. Haziran sonunda daha hızlı işlemler, ağustos sonunda ise kullanıcıları hedefleyen ve hesap soyutlama (account abstraction) içeren geliştirmelerin devreye alınması planlanıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin 78.000 doları aştı, Trump’ın Ortadoğu açıklamaları sonrası yeni zirve test edildi
Bir Sonraki Yazı Kripto devlerinden ABD tahvil piyasasına hızlı giriş: XRPL’de 333 milyon dolarlık rekor adım
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Lost your password?