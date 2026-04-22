Bitcoin 78.000 doları aştı, Trump’ın Ortadoğu açıklamaları sonrası yeni zirve test edildi

Bitcoin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın İran’la ateşkesi uzatacaklarını duyurmasının ardından yeniden 78.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Başkan Trump, ABD donanmasının bölgedeki deniz ablukasını sürdüreceğini, ancak yeni müzakereler tamamlanana kadar çatışmalara ara verileceğini belirtti. Bu gelişme, yatırımcılarda Ortadoğu’daki jeopolitik gerginliğin bir miktar hafiflediği izlenimi yarattı ve kripto para piyasalarında hızlı bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Bitcoin fiyatı kısa sürede 78.343 dolara yükselerek, Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Stratejik Açıklamalar Riskli Varlıklara Olan İlgiyi Artırdı

Trump’ın, İran’ın hazırladığı ortak müzakere planı tamamlanana kadar askeri ablukanın devam edeceğini açıklaması, küresel piyasaları doğrudan etkiledi. ABD Başkanı ayrıca, İran’ın ticari gelirinin önemli bir bölümünü sağlayan Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasının ülkenin çıkarlarına uygun olduğunu vurguladı. İran’ın da boğazı kapatmayacağını ifade etmesi enerji piyasalarında olası büyük bir şoku önledi.

Bu açıklamalar sonrasında kripto paralara ve ABD borsalarına olan talep yeniden güçlendi. Piyasalarda kısa vadede enerji arzı ve bölgesel çatışma endişelerinin azalmasıyla birlikte yatırımcılar yeniden riskli varlıklara yöneldi. Bitcoin’in hızlı tepki vermesi, yakın zamanda yaşanan direnç seviyesinin bir kez daha test edilmesiyle sonuçlandı.

Trump, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının İran’ın günlük yaklaşık 500 milyon dolarlık gelir kaybına yol açacağını belirtirken, İran’ın da ticari gemi geçişlerinin ateşkes döneminde devam etmesini sağlayacağını açıklamıştı.

Geçmişte benzer jeopolitik duraksamalarda da benzer bir tablo yaşanmış ve hem kripto paralar hem de hisse senedi endekslerinde toparlanma gözlenmişti. Özellikle Bitcoin, son satış dalgasının ardından yeniden güçlü direnç seviyelerinin üzerine çıkarak dikkat çekti.

Piyasa Duyarlılığında Temkinli İyimserlik

Piyasa verileri, Bitcoin’in yükselişine rağmen yatırımcılar arasında karışık bir tablo oluştuğunu gösterdi. Blockchain analiz şirketi Santiment’in verilerine göre, Bitcoin 77.000 doların üzerine çıkınca sosyal medyada olumsuz yorumlar çoğunluktaydı. Yatırımcıların tedbiri elden bırakmadığı, çünkü önceki ateşkes haberlerinin fiyatlara kalıcı etki ederek yükseliş getirmediği ifade edildi. Ancak, yükseliş sırasında ortaya çıkan olumsuz hava, piyasada henüz pozisyonların tam olarak dolmadığı sinyalini verebilir.

Amerikan kripto borsası Coinbase’te takip edilen “Coinbase Premium” verisi ise, Bitcoin’e olan kurumsal ilginin güçlendiğine işaret etti. Söz konusu prim, son 14 gündür kesintisiz pozitif seyretti ve geçmişte fiyatın 126.000 dolara yaklaştığı Ekim ayından bu yana en uzun “boğa” dönemine ulaşıldı. Bu tür veriler, ABD kaynaklı yeni sermaye girişlerinin kısa vadeli değil, daha istikrarlı şekilde sürdüğüne işaret ediyor.

Zincir üstü maliyet analizlerinde de toparlanmaya dair sinyaller görüldü. Son üç ayda Bitcoin için ortalama maliyet bazı 74.000 dolar olarak hesaplanırken, son alımların büyük kısmında yatırımcılar başa baş noktasına ulaştı. Analistler, fiyatın daha da artması halinde kısa vadeli yatırımcıların da kâr yazmaya başlayacağını ve bunun piyasa üzerinde ek olumlu etki yaratabileceğini düşünüyor.

Spot Talebin Gücü Sonraki Direnç Seviyesini Gündeme Taşıdı

Kısa vadeli grafiklerde de Bitcoin’de spot piyasadan gelen güçlü alımlar öne çıktı. Toplam spot işlem hacmi göstergesi yükseliş trendine devam ederken, coin bazlı vadeli işlemler segmentinde ciddi bir düşüş izlendi. Bu ayrışma, son yükselişin ağırlıklı olarak spot piyasadaki doğrudan alımlar aracılığıyla gerçekleştiğini ortaya koydu.

Bu tabloyu destekleyen teknik analizde, kripto para analisti Ted, Bitcoin’in 5 Nisan’da 63.000 dolara kadar inen düşüşün ardından sürekli yükselen dipler ve tepeler oluşturduğunu; fiyatın 75.500 dolar çevresinde kısa süreli bir duraksama yaşadığını belirtti. Geri çekilmenin derinleşmemesi, spot piyasadaki talebin güçlü seyrettiğini gösterdi.

Bitcoin’in 74.000 dolardan 75.000 dolar aralığında tutunmaya devam etmesi halinde, yatırımcı gözünde 78.000 ve 80.000 dolar seviyeleri yakın takibe alınacak olası yeni hedefler olarak öne çıkıyor. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin fiyatı şu anda 78.343 dolar civarına yükselmiş durumda.