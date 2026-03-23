Bitmine Immersion Technologies, Ethereum Alımlarını Artırırken Piyasanın Dipten Dönebileceğine İşaret Etti

Kripto para yatırım şirketi Bitmine Immersion Technologies, geçen hafta Ethereum yatırımlarını dikkat çeken bir oranda artırdı. Şirket, yaptığı açıklamada toplamda 65.341 adet Ethereum aldığını, bu son alımla birlikte elindeki Ethereum sayısının önemli ölçüde yükseldiğini bildirdi. Firmanın güncel fiyatlarla 138 milyon dolarlık bir alım gerçekleştirdiği açıklandı.

Şirket Ethereum Biriktirmeye Devam Ediyor

Bitmine Immersion Technologies, son üç haftadır Ethereum alımlarını hızlandırarak devam ettiriyor. Öncü kripto paranın toplam dolaşımdaki arzının yüzde 3,86’sını portföyünde bulunduran şirket, bu sayede elindeki Ethereum miktarını 4,66 milyon tokenın üzerine çıkardı. Önceki haftalarda ortalama haftalık 50 bin civarında Ethereum toplayan Bitmine’ın bu atağının yatırımcılar tarafından yakından izlendiği kaydedildi.

Şirketin nakit varlıklarını da artırdığı ve şu anda kasasında 1,1 milyar dolarlık bir rezerv tuttuğu belirtildi. Bitmine, sektörde büyük ölçekli yatırım stratejileriyle öne çıkan platformlardan biri olarak biliniyor. Şirketten yapılan açıklamalar, Ethereum piyasasındaki gelişmeleri ve fiyat hareketlerini yakından izlediklerini ortaya koydu.

Yönetimden Piyasa Değerlendirmesi

Bitmine Immersion Technologies’in Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Lee, Ethereum alımlarını artırmalarıyla ilgili olarak piyasanın seyrine yönelik değerlendirmelerini paylaştı. Thomas Lee, kripto para piyasasında son dönemde yaşanan gerilemenin sona yaklaşmakta olduğuna inandıklarını ifade etti.

Yeni alım ivmesini, kripto piyasasında uzayan durgunluğun yakında biteceği yönündeki beklentimizin bir sonucu olarak görüyoruz.

Thomas Lee’nin açıklamasına göre firma, mevcut piyasa koşullarını orta vadede olumlu değerlendirmeye başladı. Alımların hızlanmasının, yatırımcılarda yeni bir toparlanma umudunu beraberinde getirebileceği tahmin ediliyor. Ethereum fiyatlarının son aylarda sert düşüşler yaşamış olması şirketin portföyünde büyük bir gerçekleşmemiş zarara yol açtı.

DropsTab tarafından yayınlanan verilere göre, Bitmine’ın Ethereum yatırımlarında yaklaşık 7 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar bulunuyor. Buna rağmen şirket, hem stratejisini koruyor hem de varlıklarını artırmayı sürdürüyor. Sektörün önde gelen kuruluşlarından olan Bitmine, uzun vadeli kripto varlık yatırımı yaklaşımıyla dikkat çekiyor.