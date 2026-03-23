H100 Group’un Planladığı Satın Alma Hamlesiyle Bitcoin Rezervi Üç Katına Çıkıyor

Stockholm merkezli H100 Group, halka açık bir bitcoin hazinesi şirketi olarak kurumsal yatırımcılara kripto varlıklarını artırma imkanı sunuyor. Şirketin son duyurusunda Norveç merkezli Moonshot AS ve Never Say Die AS’i satın alma niyetinde olduğu açıklandı. Bu adımla H100, elindeki bitcoin miktarını ciddi şekilde artırmayı ve Avrupa’daki önde gelen kripto varlık şirketlerinden biri olmayı amaçlıyor.

Bitcoin Tabanlı Satın Alma Modeli ve Şirket Profili

Planlanan satın alma, hisse senedi yerine tamamen bitcoin ile gerçekleşecek. Ortaklık oranlarının sadece tarafların sisteme eklediği bitcoin miktarına göre belirleneceği belirtiliyor. Bu yapılandırma, mevcut yatırımcıların ellerindeki bitcoin başına hisse oranını sabit tutuyor ve herhangi bir pay seyreltmesi olmadan şirket bilançosunun büyümesine olanak tanıyor.

H100 Group, birleşmeden sonra şirketin toplam bitcoin rezervinin yaklaşık 3.500 BTC seviyesine çıkmasını bekliyor. Norveç’te faaliyet gösteren hedef şirketlerin hâlihazırda toplamda 2.450 civarında bitcoin bulundurduğu aktarılıyor. İşlem tamamlandığında, H100 Group Avrupa’da halka açık en büyük bitcoin hazinesi şirketleri arasına girecek.

Şirketin açıklamasına göre, birleşmeyle birlikte H100 Group’un kurumsal alanda daha güçlü bir profil kazanması, likiditesinin artması ve sermaye piyasalarında rolünün genişlemesi hedefleniyor. Arka planda, kripto para sektöründe önemli bir isim olan Blockstream’in kurucularından Adam Back de şirkete yatırımcı olarak destek veriyor.

Gelecek Adımlar ve Piyasa Etkisi

Satın alma sürecinin tümüyle hisseler karşılığında yapılacağı ve nakit ödemesi içermeyeceği bildirildi. H100 Group, daha önce ocak ayında İsviçreli Future Holdings AG ile birleşme planı açıkladığını da hatırlatarak, bu son gelişmenin şirketin büyüme stratejisinin bir parçası olduğunu aktarıyor.

Nihai anlaşmaların 22 Nisan’a kadar kesinleşmesi bekleniyor. İşlemin tamamlanmasının ise mayıs ayında gerçekleştirilecek yıllık genel kurul sonrası onaylara bağlı olarak kısa süre içinde sonuçlanacağı tahmin ediliyor.

Moonshot AS ve Never Say Die AS’nin bitcoin varlıklarının bir araya getirilmesiyle, H100 Group’un sektör konumunun önemli ölçüde güçlenmesi amaçlanıyor. Bu adımın, Avrupa’daki kurumsal bitcoin sahipliği alanında yeni bir denge oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Açıklamanın ardından H100 Group hisseleri yüzde 2’ye yakın değer kazandı. Şirket yönetimi, bu tür stratejik hamlelerle yatırımcılarına ve piyasalara daha geniş bir bitcoin teması sunmayı hedefliyor.