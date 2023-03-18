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Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate ve Credite Suisse derken ABD’de bir bankacılık krizinin baş gösterdiğini son zamanlarda hemen her yerde görüyoruz, okuyoruz. Her ne kadar durumun sanıldığı kadar ciddi olmadığını iddia edenler olsa da ortaya çıkan bir rapor ABD’de yaklaşık olarak 190 bankanın iflas potansiyeli taşıdığını ortaya koydu. Peki, durum gerçekten yeni bir 2008 krizi potansiyeli taşırken Bitcoin ve kripto para birimleri bundan nasıl etkilenir?

190 Banka!

Bilindiği gibi Silicon Valley Bank (SVB) iflasının arkasında sigortasız kaldıraç ve büyük bir kredi portföyü gibi çeşitli etmenler bulunuyor. SVB’nin durumu diğer oyuncularla karşılaştırıldığında ise Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren yaklaşık 190 bankanın potansiyel batma riski altında olduğu ortaya çıktı.

SVB’nin çöküşü aslında pek çok isme göre geleneksel finansal sistemin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Ayrıca ekonomistler tarafından yakın zamanda yapılan bir analize göre çok sayıda banka SVB ile aynı kaderi paylaşmaya sadece bir adım uzakta gibi görünüyor.

Bu noktada yapılan önemli açıklamalarda, “Sigortasız mevduat sahiplerinin sadece yarısı mevduatlarını çekmeye karar verse bile, yaklaşık 190 banka sigortalı mevduat sahiplerine zarar verme riski altındadır ve potansiyel olarak 300 milyar dolarlık sigortalı mevduat risk altındadır.” sözleri kullanılıyor.

Buna ek olarak rapor, tüm sigortasız mevduat sahiplerine ödeme yapıldıktan sonra bir bankanın varlıklarının piyasa değerinin, tüm sigortalı mevduatları geri ödemeye yetmemesi halinde iflas etmiş sayılacağını açıklıyor.

Aşağıdaki grafikte yer alan veriler ise 2022 yılının ilk çeyreği itibariyle banka çağrı raporlarına dayanan varlıkları temsil ediyor. Sağ üst köşedeki bankalar, SVB ile birlikte, en ciddi varlık kayıplarına ve en büyük sigortasız mevduatların piyasa varlıklarına oranına sahip.

Elde edilen bilgilere göre bahsi geçen çalışma, “Banka varlık değerlerindeki son düşüşler, ABD bankacılık sisteminin sigortasız mevduat sahiplerine karşı kırılganlığını önemli ölçüde arttırdı” sonucuna vardı. Federal hükümet SVB ve Signature Bank‘ın mevduat sahiplerini korumak için devreye girerken, Başkan Joe Biden vergi ödeyen vatandaşlar üzerinde herhangi bir etki olmayacağını garanti etti. Ancak, vatandaşlar Biden gibi düşünmüyor ve Twitter’da “Yaptığınız veya dokunduğunuz her şey vergi mükellefine mal oluyor!” serzenişleri artıyor.

Kripto Paralar Nasıl Etkilenir?

Tüm bu bilgiler değerlendirildiğinde ve Bitcoin’in 2008 finansal krizi sonrasında dünya ile buluştuğu düşünüldüğünde aslında uzun vadenin kripto para birimleri için parlak olduğu ifade edilebilir. Bu durum sadece fiyat açısından değil, benimsenme, felsefenin anlaşılması ve kullanım durumlarının artması açısından da değerlendirilmeli.

Bunlara ek olarak kısa vadede sadece fiyat açısından bakıldığında ABD’deki bu durum Bitcoin ve kripto para fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Çünkü belirsiz ortam sadece kripto para birimleri değil risk varlıklarının tümüne olan iştahın azalmasına sebep olabilir.

Bununla birlikte 2024 yılında gerçekleşmesi beklenen Bitcoin blog ödülü yarılanmasına kadar volatil bir piyasa göreceğimiz düşünülse de yarılanmadan sonra analistler yeni bir boğa koşusunun başlayabileceğini ifade ediyor.