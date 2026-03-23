Michael Saylor’ın Strateji Şirketi Bitcoin Birikimini Yavaşlatırken 76,6 Milyon Dolar Değerinde Alım Yaptı

Michael Saylor’ın yönetimindeki Strateji şirketi, geçen hafta portföyüne 1.031 bitcoin daha ekledi. Bu yeni alım, toplamda 76,6 milyon dolar maliyetle gerçekleşti ve böylece şirketin son dönemdeki satın alma hızında belirgin bir düşüş gözlendi.

Bitcoin Stokları Artmaya Devam Ediyor

Strateji şirketinin rezervlerindeki bitcoin miktarı 762.099 adede ulaştı. Toplamda, bu yatırımlar için yaklaşık 57,69 milyar dolar harcandı. Şirketin portföyündeki bitcoinlerin ortalama alış fiyatı ise 75.694 dolar seviyesine yükseldi. Söz konusu son alım 74.326 dolar birim fiyat üzerinden gerçekleştirildi.

ABD merkezli Strateji şirketi, bilançolarında tutarlı şekilde bitcoin biriktiren öncü kurumsal aktörlerden biri olarak biliniyor. Şirketin son raporuna göre, yeni alım için gereken finansman tamamen şirketin ortak hisselerinin satışı yoluyla sağlandı.

Son alınan bitcoinlerin finansmanı için herhangi bir borçlanmaya gidilmediği, tüm işlemlerin mevcut pay sahiplerinden elde edilen gelirle karşılandığı açıklandı. Böylece şirketin, varlık tabanını büyütürken ek finansman yöntemlerine başvurmadan ilerlediği görülüyor.

Önceki Dönemlere Kıyasla Daha Az Alım Gerçekleşti

Geçtiğimiz iki hafta içinde, Strateji şirketi 1 milyar doları aşan tutarda bitcoin satın almıştı. Bu satın alımlar sırasında şirket, STRC adlı imtiyazlı hisselerinin ihraç edilmesini fırsata çevirdi. Son hafta yapılan alış ise bu döneme kıyasla daha düşük bir seviyede kaldı.

Şirketin bitcoin alımlarındaki hızın düşmesinde, daha önceki haftalarda toplu şekilde gerçekleştirilen büyük hacimli işlemlerin etkili olduğu değerlendiriliyor. Piyasa takipçileri, şirketin yatırım stratejisinde nasıl bir rota çizeceğiyle yakından ilgileniyor.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla bitcoin fiyatı 70.000 dolar civarında seyrederken, Strateji şirketinin borsada işlem gören hisselerinde de hafif bir yükseliş kaydedildi. Pazar öncesi işlemlerde hisse fiyatlarında yüzde 1,7’lik bir artış görüldü.

Şirketin son satın alma işlemleriyle birlikte, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan yaklaşımı yeniden gündeme taşındı. Son dönemde artan kurumsal ilgiye rağmen, Strateji şirketinin alım temposunda yaşanan yavaşlama dikkat çekiyor.