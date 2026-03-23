BITCOIN (BTC)

Bitcoin ve Petrol Fiyatları Arasındaki Yükselen Bağ, Kripto Piyasasında Baskı Oluşturuyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve jeopolitik riskler, Bitcoin’de ciddi baskı oluşturdu.
  • Büyük kurumsal yatırımcılar ve balinalar ise mevcut seviyelerde birikim yapmayı sürdürüyor.
  • Bitcoin’in geleneksel finansal piyasalardan ayrışması, enerji piyasasındaki seyre bağlı gelişebilir.
2026 yılında petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, Bitcoin’in geleneksel güvenli liman rolünü sorgulatıyor. Orta Doğu’da yaşanan Hormuz Boğazı kriziyle birlikte petrol yeniden gündeme gelirken, Bitcoin’in fiyat hareketleri enerji piyasasıyla dikkat çekici biçimde paralel seyrediyor. Son günlerde Bitcoin ile petrol arasındaki pozitif korelasyon 0,68’e ulaşarak, önceki yıllara göre ciddi bir artış gösteriyor.

Petroldeki Dalgalanma Kriptoyu Nasıl Etkiliyor?

Yaklaşık yüzde 20 oranında küresel petrol ticaretinin geçtiği Hormuz Boğazı’ndaki jeopolitik gerilim, piyasada paniğe yol açtı. Piyasa beklentilerine göre, Brent petrolün ortalama fiyatı mart ve nisan aylarında 110 dolar seviyesine tırmanabilir. Fiyatlar şimdiden 113,32 doları, ABD ham petrolü ise 101,01 doları gördü.

Uzun süredir “dijital altın” olarak tanımlanan Bitcoin’in, bu dönemde riskli bir varlık gibi hareket ettiği öne çıkıyor. Son gelişmelerle birlikte Bitcoin’in geleneksel emtia ve riskli varlıklarla olan ilişkisi güçlendi. Bunun temel nedeni olarak ise enerji maliyetlerindeki artış gösteriliyor. Yükselen petrol fiyatları, küresel enflasyonu da yukarı çekiyor; bu da ABD Merkez Bankası’nın faizleri yüksek tutmasına sebep oluyor. Yüksek faiz ortamında ise piyasada likidite azalıyor ve kripto varlıklar baskı altında kalıyor.

Enerji maliyetlerinin yükselmesi, hem bireysel yatırımcı hem de madenciler açısından zorluk yaratıyor. Bu tablonun devam etmesi durumunda, kripto piyasasında baskının artması ve riskli varlıkların daha da gerilemesi bekleniyor. Analizlere göre, piyasada Bitcoin’in “savaş endişesi” ile değil, “likidite korkusu” ile değer kaybettiği görülüyor. Mevcut görünüm sürdüğü takdirde, Bitcoin’in yukarı yönlü hareketi 70.000 dolar bandıyla sınırlı kalabilir.

Büyük Balinalar ve Kurumsal Yatırımcılar Ne Yapıyor?

Piyasa genelinde endişeler yükselse de, zincir üstü verilere göre büyük portföylere sahip aktörlerin pozisyonlarını koruması dikkat çekiyor. 1.000 ile 10.000 Bitcoin tutan cüzdanlarda yeni alımlar mart ayı boyunca sürdü. Bu durum, bazı yatırımcıların mevcut riskleri kısa vadeli gördüğüne veya ileride devreye girecek bir politika adımı öngördüğüne işaret ediyor.

Aynı dönemde, Morgan Stanley gibi büyük bankaların ETF girişimleri finansal altyapının oluşturulduğuna dair sinyal veriyor. Ancak piyasada fiyat hareketleri kurumların planlarından ziyade güncel risk koşullarına tepki veriyor.

Korelasyonun yüksek seyretmesi, Orta Doğu’daki gerilimde yaşanabilecek olası artışların hem petrol hem de Bitcoin’i baskı altında bırakabileceğine işaret ediyor. Bitcoin’in fiyatının tekrar 72.000 dolar seviyesine yükselmesi ve bu esnada petrolün 100 doların üzerinde tutunması durumunda, kripto varlığın geleneksel piyasalardan ayrıştığı tezinin yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Goldman Sachs uzmanları, “Petrol akışında ciddi bir azalma devam ederse, piyasaların orta vadede stagflasyon riskiyle karşılaşabileceğine” dikkat çekiyor.

Risklerin devam ettiği bu süreçte, Bitcoin’in fiyatı enerji piyasasındaki gelişmelerle yakından izlenmeye devam edecek.

Bu haberler ilginizi çekebilir

H100 Group’un Planladığı Satın Alma Hamlesiyle Bitcoin Rezervi Üç Katına Çıkıyor

Michael Saylor’ın Strateji Şirketi Bitcoin Birikimini Yavaşlatırken 76,6 Milyon Dolar Değerinde Alım Yaptı

Trump’ın Ortadoğu İle İlgili Açıklaması Sonrası Bitcoin ve Kripto Piyasasında Hızlı Yükseliş

İsviçreli Syz Ailesinde 5.000 Bitcoin Nedeniyle Ciddi Bölünme: Bankanın Kaderi Bitcoin Hazine Planıyla Tartışılıyor

Bitcoin Yükselirken Altın Dokuz Gün Boyunca Geriledi, Asya Borsaları Baskı Altında

Bitcoin, Mart Ayında Kırılma Eşiğinde: Altın Karşısında Güçlenirken Kritik Destek Sınırında

Bitcoin’de MACD Alarmı: Düşüş Sinyali Yeniden Etkili Olabilir

