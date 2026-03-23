Kripto Para HukukuSTABILCOIN

Brezilya’da Kripto İşlemlerine Uygulanacak Yeni Vergi Düzenlemesi Seçim Yılına Takıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • Brezilya’da kripto işlemlerini kapsayan yeni finansal vergi düzenlemesi ertelendi.
  • Sektör kuruluşları stablecoin transferlerinin döviz işlemi sayılamayacağını savunuyor.
  • Ekonomi yönetimi, seçim yılı nedeniyle hassas konularda adım atmaya mesafeli yaklaşıyor.
Brezilya’da Maliye Bakanlığı görevine mart ayında başlayan Dario Durigan, özellikle kripto para işlemlerine yönelik yeni vergi planlarını şimdilik askıya aldı. Ülkenin seçim atmosferi ve olası siyasi gerilimler nedeniyle, finansal işlemler vergisi (IOF) kapsamında bazı kripto transferlerinin düzenlenmesine ilişkin kamuoyu danışma süreci şimdilik beklemeye alındı.

Yeni Bakan Önceliği Mikroekonomik Reformlarda Arıyor

Dario Durigan, koltuğunu Mart ayında Fernando Haddad’dan devraldıktan sonra ekonomi yönetiminde farklı bir rotaya yöneldi. Durigan’ın, önceki bakanın başlattığı bazı yüksek profilli değişiklikleri geri plana atıp, önceliği mikro düzeyde ekonomik adımlara verdiği ifade ediliyor. Seçim yılı olması ve Kongre’yle yüksek tansiyon yaşanma ihtimali, yeni düzenlemelerin zamana yayılmasına yol açtı.

Yakın zamanda ertelenen düzenleme taslağı, belirli türdeki kripto para işlemlerinin “döviz işlemi” olarak sınıflandırılmasını gündeme getirmişti. Brezilya’da döviz işlemlerine uygulanabilen IOF oranları, işlem türüne göre değişmekle birlikte yüzde 0,38’den başlayıp yurt dışına yönelik kart harcamaları ve transferlerde yüzde 3,5’e varabilen seviyelere çıkabiliyor. Uluslararası yatırımlar için ise yüzde 1,1’lik ayrı bir oran söz konusu.

Sektör Temsilcilerinden Sert Tepki Yükseldi

Brezilya’da kripto, fintech ve ödeme ekosisteminde faaliyet gösteren önde gelen sektör dernekleri, tartışmalı düzenlemeye karşı hızlı şekilde tepki verdi. ABcripto, ABFintechs, Abracam, ABToken ve Zetta gibi kuruluşlar, toplamda 850’den fazla şirket adına ortak bir açıklama yayımladı.

Bu açıklamada, stablecoin işlemlerine IOF uygulanmasının hem Brezilya Anayasası’na hem de 2022 tarihli Sanal Varlıklar Yasası’na aykırı olacağına dikkat çekildi.

Sektör temsilcileri stablecoin’lerin mevcut itibari para birimleriyle aynı statüde değerlendirilemeyeceğini ve idari düzenlemeler yoluyla döviz işlemi olarak sınıflandırılamayacağını belirtti. Vergi düzenlemesiyle ilgili tasarıya karşı yasal zeminde ciddi itirazlar yükselirken, ülkede kripto para piyasalarının mevcut yasal çerçevesinin sektör açısından net olmadığı ortaya kondu.

Vergi konusu kamuoyunun gündemine ilk kez şubat ayında gelmişti. O dönemde Brezilya Merkez Bankası, özellikle stablecoin işlemlerinin döviz yönetmeliği kapsamında değerlendirilebileceğini açıklayarak, Maliye Bakanlığı ve vergi otoritelerine yeni bir değerlendirme zemini sunmuştu.

Öte yandan Bakanlık, yalnızca kripto işlemlerinin düzenlenmesinde değil, bazı yatırım araçlarına yönelik vergi avantajlarının kaldırılması konusunu da şimdilik ertelemeye karar verdi.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
