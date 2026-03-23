ABD Kongresi’nde Blockchain Hamlesi: Dev Finans Kurumlarından Kripto Altyapı İçin Dönüşüm Çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi, bu hafta Wall Street’in arka planındaki teknolojinin geleceğini masaya yatırıyor. Komite, Nasdaq, DTCC ve Blockchain Association yöneticilerinden oluşan davetlilerle, menkul kıymet altyapısının blockchain’e taşınmasını görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantının ana gündemi, mevcut düzenlemelerin tokenlaştırılmış finansal varlıkların verimliliğini nasıl etkilediğini analiz etmek.

Gündemde Tokenizasyon ve Yasal Netlik Arayışı

Komite Başkanı French Hill’in öncülük ettiği oturumda, blockchain tabanlı varlıkların yasal çerçevesi ve düzenleyici belirsizlikler öne çıktı. Oturumda, tokenlaştırılmış varlıklar ve kayıtların blockchain üzerinde tutulabilmesine yönelik iki ayrı yasa taslağı görüşülüyor. Bunlardan ilki, Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile Vadeli İşlemler ve Emtia Komisyonu (CFTC) arasında tokenizasyonla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmasını şart koşuyor. İkinci tasarı ise aracı kurumların defterlerini blockchain üzerinde tutabilmesine olanak sağlayacak şekilde teknoloji altyapısının güncellenmesini kapsıyor.

Davete katılan isimler arasında Nasdaq ve DTCC gibi finans altyapısını yöneten kurumların üst düzey yöneticileri ile SIFMA ve Blockchain Association temsilcileri yer aldı. Nasdaq, küresel borsa teknolojisinin öncüsü olarak dijital varlık altyapısı konusunda öne çıkarken, DTCC ise dünya genelinde menkul kıymet takasının merkezi kurumlarından biri. SIFMA, ABD menkul kıymet piyasasında şirketlerin sesi olarak biliniyor. Blockchain Association ise yeni nesil dijital finansı savunan sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Bu oturumun, yalnızca kripto para topluluğu için değil, finans sektörünün geneli için de kritik bir dönüm noktası olacağı belirtiliyor. Çünkü konu, deneme aşamasında sıkışıp kalan gerçek dünya varlıklarının, blok zincir altyapısı üzerinde daha güvenli ve hızlı biçimde transfer edilebilmesini hedefliyor.

Kenneth Bentsen Jr., “Günümüzde uygulanan 1940’lardan kalma kağıt bazlı düzenlemelerin, blok zincir tabanlı anlık mutabakat sistemine uygun olmadığını” vurguluyor.

Denetim ve Uyum Tartışması Gündemin Odağında

Yeni yasa taslakları, geçtiğimiz hafta SEC ile CFTC’nin iş birliği protokolü imzalamasının hemen ardından gündeme taşındı. Bu gelişme, düzenleyici kurumlar arasında koordinasyon artırılırken, Kongre’de de mevzuata dair somut adımların atılmasının yolunu açıyor. Böylece bankaların, blockchain tabanlı tahvil ve Hazine ürünü ihraçlarını genişletmesi için gerekli yasal altyapının şekillendirilmesi bekleniyor.

Komite oturumunda, tokenlaştırılmış varlıklar için hukuki bağlayıcılık, mutabakat süreci ve SEC’in konuya yaklaşımı öne çıkan başlıklar arasında. SEC, tokenlaştırılmış varlıkları öncelikle menkul kıymet olarak ele alırken, sektör temsilcileri ise blok zincirde işlem yapan varlıklara eski mevzuatın uygulanmasının sektörde büyük bir darboğaz yarattığı uyarısında bulunuyor.

Oturumun dikkat çeken bir diğer yönü ise istikrarlı dijital paralar (stablecoin) ve dijital merkez bankası parasının (CBDC) bu süreçte oynayacağı rol. Çünkü menkul kıymet işlemlerinde nakit ayağına ihtiyaç duyulacağı için, bu alandaki düzenlemelerin de gündeme taşınması kaçınılmaz görünüyor.

Tartışmalar sırasında Blockchain Association’dan Summer Mersinger’ın, Nasdaq ve SIFMA temsilcileriyle kuracağı denge, Kongre’nin nihai adımlarını etkileyebilir. Geleneksel finans dünyası ile Web3 savunucuları arasında ortak zemin bulunursa, SEC üzerinde ciddi bir baskı oluşması bekleniyor. Ancak taraflar arasında fikir ayrılıkları ortaya çıkarsa, düzenleme sürecinin daha fazla uzayabileceği aktarıldı.

Bu kritik süreçte, ABD’nin küresel yarışta öne çıkıp çıkamayacağı kadar, alanın yasal çerçevesinin hızla netleşip netleşmemesi de sektördeki belirsizliklerin devam edip etmeyeceğini belirleyecek.