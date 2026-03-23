Trump’ın İran Paylaşımı Kripto ve Emtia Piyasalarında 400 Milyon Dolarlık Tasfiyeye Yol Açtı

Pazartesi günü öğleden sonra, kripto ve emtia piyasalarında yüksek oranlı tasfiyeler yaşandı ve son dört saatte toplamda 400 milyon doların üzerinde pozisyon kapandı. Bu gelişmelerin arka planında ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social üzerinden İran’a yönelik askeri saldırıların beş gün ertelendiğini duyurması ve ABD-İran arasında “oldukça iyi ve verimli” görüşmeler yapıldığını belirtmesi yer alıyor.

Dalgalar Yatışmadan Volatilite Zirve Yaptı

Trump’ın açıklaması sonrası Bitcoin, kısa süre içinde 67.500 dolardan 71.200 doların üzerine kadar tırmandı. Ardından İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, isimsiz bir kaynağa dayandırarak Trump ile herhangi bir doğrudan ya da dolaylı temas olmadığını ve Trump’ın “Batı Asya’daki tüm enerji santrallerinin hedef alınacağı” bilgisini aldıktan sonra geri adım attığını aktardı. Bu açıklamanın ardından Bitcoin’de 1.200 dolarlık hızlı bir geri çekilme yaşandı.

Piyasalardaki oynaklık, CoinGlass verilerine göre söz konusu dört saatlik süreçte 415 milyon dolar tasfiyeye sebep oldu. Bu tutarın 280 milyon doları kısa pozisyonlardan, 135 milyon doları ise uzun pozisyonlardan geldi. Yaklaşık ikiye bir oranındaki bu dağılım, piyasada tırmanan gerilime odaklı pozisyonlanmanın yaygın olduğunu gösterdi.

Piyasalarda Zincirleme Likidasyonlar Yaşandı

Toplam tasfiyeler içinde Bitcoin’de 140 milyon dolar, Ether’de 120 milyon dolar ve Hyperliquid platformunda Brent petrol vadeli işlemlerinde 64 milyon dolar zarar kaydedildi. Tokenize edilen altın ve gümüş tarafında ise sırasıyla yaklaşık 21 ve 20 milyon dolarlık kayıplar oluştu.

Özellikle petrol tarafındaki tasfiyelerin neredeyse tamamının tek yönde gerçekleştiği gözlemlendi. Hyperliquid’deki BRENTOIL sözleşmesi üzerinden 64,4 milyon dolarlık teminatın çoğu, Trump’ın 48 saatlik ültimatomunun ardından İran’ın enerji altyapısına saldırı beklentisiyle uzun pozisyon açan yatırımcıların zararına oldu. Açık pozisyonunu koruyanlar, savaşın olası yönüne dair doğru öngörüde bulunsa da, yeni gelen haber akışı yön değiştirdiği için büyük zararlarla karşılaştı.

Asya seansında 67.500 ile 68.500 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, Trump’ın gönderisiyle bir saatten az sürede 3.700 dolar yükseldi, ardından İran kaynaklı yalanlamanın gelmesiyle birlikte 1.200 dolarlık düşüş yaşadı. Akşam saatlerinde ise 70.000 dolar seviyelerinde tutundu ve gün içindeki yükselişini yüzde 2,3 düzeyinde korudu.

Binance verileriyle daha önce uyumlu olarak, vadeli işlemlerin spot hacme kıyasla beş kat arttığı dönemlerde başlıklara verilen tepkinin iki yönlü tasfiye dalgalarını tetikleme riski artıyor. Bir gelişme sonrası kısa pozisyonlar sıkışıyor, ardından gelen karşıt haberle uzunlar tasfiye oluyor.

Sonuçta net fiyat hareketleri sınırlı kalırken, yüksek kaldıraç kullanan yatırımcıların ciddi zararlara uğradığı öne çıkıyor.