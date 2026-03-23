BITCOIN (BTC)

Son Dakika: Bitcoin ve Kripto Paralarda İran Yükselişi

Bilmeniz Gerekenler

  • Trump: İran'la şu ana kadar 15 maddelik bir mutabakat sağlandı; bunlardan biri de İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı.
  • Trump: İşler yolunda giderse Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak.
  • Trump: Anlaşma sağlandığında (petrol) fiyatlar dibe vuracak. Çok ciddi bir rejim değişikliği olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 71.600 doları aştı ve günlük zirvesini yukarı taşıyor. Trump’ın açıklamaları önümüzdeki günlere dair umut verici detaylar içeriyor. Tahmin edilenden uzun süren İran savaşı enflasyonist etkileri büyüdükçe risk piyasaları için daha da rahatsız edici bir tehdide dönüşmüştü. Fakat Trump süreci uzatmamak istiyor.

Bitcoin Yükselişi

Trump devam eden açıklamasında 15 maddelik anlaşmanın müjdesini verdi. Buna göre İran nükleer programını durduracak ve anlaşma tamamlandığından ABD, İran’ın uranyumunu alacak. Aynı zamanda kısa süre içinde Hürmüz Boğazı açılacak.

Açıklamanın öne çıkan başlıkları şöyle;

“Onlar aradı, ben aramadım. Bir anlaşma olursa zenginleştirilmiş uranyumu kendimiz almak çok kolay. Anlaşma yapmaya son derece hazırız. Sistemde olabildiğince fazla petrol olmasını istiyorum.

Petrol gelirleri elde ettiklerini sanmıyorum. Sistemde olabildiğince fazla petrol olmasını istiyorum. (ABD askerlerinin gönderilme olasılığı) Strateji hakkında konuşmuyoruz.

Herhangi bir enerji santraline saldırmak, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarından farklı olur.

İran’da hala bazı liderler var. Hamaney’in oğlunu lider olarak görmüyorum.

İşe yararsa Hürmüz çok yakında açılacak. Nükleer silah yapmamayı kabul ettiler. Belki de Venezuela’da olduğu gibi bir lider buluruz. Hürmüz Boğazı ortak kontrol altında olacak. Anlaşma sağlandığında (petrol) fiyatlar dibe vuracak. Çok ciddi bir rejim değişikliği olacak.

İran’ın nükleer silaha sahip olmayacağı da dahil olmak üzere, İran ile şu ana kadar 15 maddelik bir anlaşma sağlandı. (henüz imzalanmadı.)”

Bu haberler ilginizi çekebilir

Strategy, 42 Milyar Dolarlık Hisse Satışı Programıyla Piyasada Dikkat Çekti

H100 Group’un Planladığı Satın Alma Hamlesiyle Bitcoin Rezervi Üç Katına Çıkıyor

Michael Saylor’ın Strateji Şirketi Bitcoin Birikimini Yavaşlatırken 76,6 Milyon Dolar Değerinde Alım Yaptı

Bitcoin ve Petrol Fiyatları Arasındaki Yükselen Bağ, Kripto Piyasasında Baskı Oluşturuyor

Trump’ın Ortadoğu İle İlgili Açıklaması Sonrası Bitcoin ve Kripto Piyasasında Hızlı Yükseliş

İsviçreli Syz Ailesinde 5.000 Bitcoin Nedeniyle Ciddi Bölünme: Bankanın Kaderi Bitcoin Hazine Planıyla Tartışılıyor

Bitcoin Yükselirken Altın Dokuz Gün Boyunca Geriledi, Asya Borsaları Baskı Altında

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Trump’ın İran Paylaşımı Kripto ve Emtia Piyasalarında 400 Milyon Dolarlık Tasfiyeye Yol Açtı
Bir Sonraki Yazı Backpack Exchange, 1 Milyar Arzlı BP Tokenini Kullanıcılara Dağıttı
Son Haberler

Strategy, 42 Milyar Dolarlık Hisse Satışı Programıyla Piyasada Dikkat Çekti
BITCOIN (BTC) Kripto Para
NovaBay Pharmaceuticals Kriptoya Yöneldi: İsim Değişikliğiyle 147 Milyon Dolarlık SKY Yatırımı
ALTCOIN DEFI
Backpack Exchange, 1 Milyar Arzlı BP Tokenini Kullanıcılara Dağıttı
Solana (SOL)
Trump’ın İran Paylaşımı Kripto ve Emtia Piyasalarında 400 Milyon Dolarlık Tasfiyeye Yol Açtı
Kripto Para
Bitmine Immersion Technologies, Ethereum Alımlarını Artırırken Piyasanın Dipten Dönebileceğine İşaret Etti
Ethereum (ETH)
