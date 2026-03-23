Son Dakika: Bitcoin ve Kripto Paralarda İran Yükselişi

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 71.600 doları aştı ve günlük zirvesini yukarı taşıyor. Trump’ın açıklamaları önümüzdeki günlere dair umut verici detaylar içeriyor. Tahmin edilenden uzun süren İran savaşı enflasyonist etkileri büyüdükçe risk piyasaları için daha da rahatsız edici bir tehdide dönüşmüştü. Fakat Trump süreci uzatmamak istiyor.

Trump devam eden açıklamasında 15 maddelik anlaşmanın müjdesini verdi. Buna göre İran nükleer programını durduracak ve anlaşma tamamlandığından ABD, İran’ın uranyumunu alacak. Aynı zamanda kısa süre içinde Hürmüz Boğazı açılacak.

Açıklamanın öne çıkan başlıkları şöyle;

“Onlar aradı, ben aramadım. Bir anlaşma olursa zenginleştirilmiş uranyumu kendimiz almak çok kolay. Anlaşma yapmaya son derece hazırız. Sistemde olabildiğince fazla petrol olmasını istiyorum.

Petrol gelirleri elde ettiklerini sanmıyorum. Sistemde olabildiğince fazla petrol olmasını istiyorum. (ABD askerlerinin gönderilme olasılığı) Strateji hakkında konuşmuyoruz.

Herhangi bir enerji santraline saldırmak, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarından farklı olur.

İran’da hala bazı liderler var. Hamaney’in oğlunu lider olarak görmüyorum.

İşe yararsa Hürmüz çok yakında açılacak. Nükleer silah yapmamayı kabul ettiler. Belki de Venezuela’da olduğu gibi bir lider buluruz. Hürmüz Boğazı ortak kontrol altında olacak. Anlaşma sağlandığında (petrol) fiyatlar dibe vuracak. Çok ciddi bir rejim değişikliği olacak.

İran’ın nükleer silaha sahip olmayacağı da dahil olmak üzere, İran ile şu ana kadar 15 maddelik bir anlaşma sağlandı. (henüz imzalanmadı.)”