Backpack Exchange, 1 Milyar Arzlı BP Tokenini Kullanıcılara Dağıttı

Solana ağı üzerinde faaliyet gösteren kripto para platformu Backpack Exchange, yerel tokeni BP’nin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Şirket, token üretim etkinliği (TGE) kapsamında kullanıcılarına yönelik büyük çaplı bir dağıtım planını ve eş zamanlı olarak token arzında farklı kilitlenme mekanizmalarını hayata geçirdi.

Kullanıcıya Yönelik Airdrop ve Kilitlenme Sistemi

BP tokenin toplam arzı 1 milyar olarak belirlendi. İlk aşamada bu arzın yüzde 25’i, yani 250 milyon adet BP, mevcut kullanıcılara airdrop yoluyla ulaştırıldı. Dağıtımın ana bölümünü şirketin puan programına katılanlar aldı. Daha küçük bir bölüm ise Mad Lads NFT koleksiyonu sahiplerine aktarıldı. Şirketin dikkat çekici bir kararı da, bu ilk dağıtımda hiçbir kurucuya, takım üyesine veya yatırımcıya herhangi bir token ayırmaması oldu. Bu yaklaşım, kullanıcıların ilk dağıtımdaki payını büyütürken, içeriden çıkar sağlanmasının önüne geçmek amacıyla benimsendi.

Geriye kalan toplam arz ise şirketin büyümesine ve gelecekteki halka arz ihtimaline bağlı olarak aşamalı biçimde piyasaya girecek. Arzın yüzde 37,5’lik kısmı, platformun yeni pazarlara açılması ve farklı ürünlerin faaliyete geçmesi gibi operasyonel eşiklere ulaşılmasıyla kilidi açılarak dağıtılacak. Diğer yüzde 37,5’lik tutar ise şirket hazinesinde tutulacak ve sadece olası bir ilk halka arz sonrası dolaşıma katılacak.

Token ile Şirket Hissesi Dönüşümüne Yeni Mekanizma

Backpack Exchange’in getirdiği bir diğer yenilik ise, BP tokeni uzun vadeli olarak elinde tutan kullanıcılara yönelik geliştirilmiş bir hisse senedi dönüşüm sistemi oldu. Şirket, bu mekanizma ile BP sahiplerinin ilerleyen dönemlerde platformun ortaklık payı bazlı sermaye yapısında yer alabilmesinin önünü açıyor. Bu sayede token yalnızca işlem veya yönetim fonksiyonlarıyla sınırlı kalmayacak; merkezi sermaye piyasaları ile de entegre şekilde kullanılabilecek.

Şirketin, token ekonomisi ile sermaye piyasası planlarını birbirine bağlaması, sadece kısa vadeli teşvik amaçlı değil, uzun vadeli değer aktarımı sağlayan bir yol sunmak adına kurgulandığı vurgulanıyor. Potansiyel ilk halka arzdan sonra hazinedeki tokenların dolaşıma girmesiyle birlikte, şirket sahipliğinin de token sahipliğine entegre edilmesi mümkün olacak.

Backpack Exchange’in geçmişine bakıldığında, platformun kurucuları daha önce FTX ve Alameda Research ekiplerinde görev alıyordu. 2022 yılında FTX’in çökmesiyle birlikte şirket, piyasanın dikkatini üzerine çekti. Sonrasında ise sektördeki hamlelerini Avrupa pazarıyla genişletti.

Backpack, FTX’in faaliyetleri durdurulan Avrupa kolunu satın aldıktan sonra, bu varlığı Backpack EU adıyla yeniden yapılandırdı ve regüle piyasalara açılımını hızlandırdı. Şirketin bu adımı, hem kullanıcı tabanını güçlendirdi hem de düzenleyici çerçeveye uyum hedeflerinde önemli bir rol oynadı.

BP token, doğrudan kullanıcı odaklı dağıtım yapısı ve şirket hissesiyle bağlantılı yenilikçi modeli ile sektördeki pek çok platformdan ayrışıyor. Ayrıca, token arzının büyük kısmının içeride kilitli kalması, fiyatın aşırı dalgalanmalarını önlemeye yönelik bir önlem olarak görülüyor.