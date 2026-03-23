NovaBay Pharmaceuticals Kriptoya Yöneldi: İsim Değişikliğiyle 147 Milyon Dolarlık SKY Yatırımı

ABD merkezli NovaBay Pharmaceuticals, yaklaşık 30 milyon dolarlık piyasa değerine sahipken, tüm faaliyet alanını değiştirerek kripto para sektörüne adım attı. Sağlık alanındaki işlerini sonlandıran şirket, adını Stablecoin Development Corporation olarak yeniledi ve borsa kodunu SDEV’e çevirdi. Böylece NovaBay, geleneksel sağlık sektöründen tamamen ayrılıp dijital varlık piyasalarında faaliyet göstermeye başladı.

Şirketler ve Yatırımcılar Destek Verdi

Bu dönüşümün arka planında önemli bir finansal operasyon yer aldı. Aralarında Framework Ventures ile stabilcoin Tether yatırımlarının da bulunduğu çeşitli firmaların desteğiyle şirket, 134 milyon dolarlık özel bir fonlama turu tamamladı. Elde edilen sermaye, yeni stratejinin temel direklerinden biri olarak gösteriliyor.

Şirket, topladığı sermayeyi merkeziyetsiz finans projelerini desteklemek amacıyla kullanıyor. Özellikle Sky protokolünün yönetim tokeni SKY’ye büyük bir yatırım yaptı. Sky protokolü, kripto teminatlı ve dolar endeksli USDS stabilcoin’ini piyasaya sunan merkeziyetsiz bir finans uygulaması olarak biliniyor. Stablecoin Development Corporation şu anda dolaşımdaki toplam SKY token arzının yaklaşık %8,78’lik bölümünü elinde bulunduruyor. Şirketin SKY portföyünün değeri ise 147 milyon dolar civarında hesaplanıyor.

SKY Token Staking ve Piyasa Gelişmeleri

Yatırımlar sadece token alımı ile sınırlı kalmadı. Şirket, elindeki SKY tokenlarını protokol üzerinde stake etmeye de başladı. Bu süreç sonucunda yaklaşık 26,6 milyon SKY ödülü elde etti. Kazançların miktarının, ağın çeşitli kurallarına ve katılım durumuna göre değiştiği ifade ediliyor.

SKY tokenlarının büyük bölümü, ortalama 0,065 dolar seviyesinden serbest piyasada toplandı. Kalanı ise finansman anlaşmasının bir parçası olarak, nakit ve stabilcoin ödemeleri yoluyla şirkete geçti.

Sky protokolünün internet sitesindeki bilgilere göre, SKY stake etme oranı %10’un üzerinde bulunuyor. Bu oran, piyasadaki benzer kripto varlıklara göre görece yüksek bir getiri vadediyor. Ancak son 24 saatlik periyotta SKY değerinde %1,45’lik bir düşüş yaşandı. Aynı zaman diliminde genel kripto para piyasalarında ise CoinDesk 20 endeksiyle ölçülen %4’lük bir yükseliş gözlendi.

Sky protokolü, geçmişte MakerDAO’ya dayanıyordu ve burada elde edilen merkezsiz finans tecrübeleriyle geliştirildi. Projenin yeni yol haritası ve olası etkileri, Stablecoin Development Corporation’ın atacağı adımlarla şekilleniyor.

Stablecoin Development Corporation, yaptığı açıklamalarda, SKY tokenlarının bir kısmının finansman anlaşması kapsamında ve kalanının da açık piyasalardan alınarak portföye dahil edildiğini aktardı.

Şirket şu an için ek açıklama yapmadı. Piyasa oyuncularıysa, geleneksel sektörlerden kriptoya yönelen bu tür hamlelerin ne tür sonuçlar doğuracağını yakından takip ediyor.