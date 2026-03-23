Strategy, 42 Milyar Dolarlık Hisse Satışı Programıyla Piyasada Dikkat Çekti

Kripto para piyasalarında kurumsal hamleleriyle öne çıkan Strategy, toplam 42 milyar dolarlık yeni hisse ihracı planı açıkladı. 8-K belgesine göre şirket, bu kapsamda 21 milyar dolarlık A Sınıfı adi hisse ve 21 milyar dolarlık değişken faizli sürekli tercihli hisse (STRC) için piyasada satış programı başlattı.

Yeni İhraç ve Mevcut Programlar Genişliyor

Şirket ayrıca, daha önceki STRK adlı tercihli hisse programını da güncelledi. 2,1 milyar dolarlık taze ihraç açıklayan şirket, bu yeni programla birlikte eski STRK programında hâlâ 20 milyar dolardan fazla bakiyenin bulunduğunu açıkladı.

Bu planlar, Strategy’nin uzun vadeli sermaye piyasası stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, hisse ihracı ve tercihli paylardan elde edilecek gelirle yatırım ve operasyonel faaliyetlerini finanse etmeyi amaçlıyor. Programlar sayesinde kısa sürede değil, zamana yayılmış şekilde fon toplama imkanı elde ediliyor.

Yapılan açıklamaya göre 22 Mart itibarıyla mevcut ATM programlarının kapasitesi hala kullanılmamış durumda. Şirketin elinde yaklaşık 6,24 milyar dolarlık adi hisse, 1,98 milyar dolarlık STRC, 20,33 milyar dolarlık STRK ve 1,62 milyar dolarlık STRF ihraç limiti bulunuyor.

Hisse Satışında Yeni Aracılar Eklendi

Strategy, piyasadaki hisse satışlarını yönetmek üzere aracı kurum ağını da genişletti. Moelis & Company, A.G.P./Alliance Global Partners ve StoneX Financial gibi kurumların dahil edilmesiyle, toplamda 19 farklı finansal kuruluş şirketin satış temsilcisi oldu.

Bu aracı kurumlar, şirketin hisselerini zamana yayarak piyasadan satabilecek. Satışların tek seferde ve yüklü değil, belirli periyotlarda gerçekleşmesi, hem piyasa istikrarı hem de şirketin daha kontrollü şekilde kaynak toplaması açısından önem taşıyor.

Şirket son dönemde özellikle Bitcoin yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta 1.031 adet daha Bitcoin satın alan şirket, toplamda 762.099 adete ulaşarak sektörde bu alanda en fazla varlığa sahip kurumlardan biri oldu. Bitcoin’in fiyatının 71.300 dolara yükselmesi, şirket hisselerinde de haftanın ilk günü hafif bir artışa yol açtı.

Strategy yönetimi, ihraç programlarının sermaye esnekliğini artırdığına ve şirketin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda hareket ettiğine vurgu yaptı.

Yapılan bu yeni hisse ihracı planı ve genişletilmiş satış temsilcileri ağı, şirketin piyasa pozisyonunu güçlendirme çabalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.