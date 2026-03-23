Kripto Para

23 Mart Kripto Para Piyasaları Son Durum, Düşüşün Sebebi ve Diğer Gelişmeler

Bilmeniz Gerekenler

  • Üst düzey İranlı yetkili: ABD, Cumartesi günü İran Meclis Başkanı Qalibaf ile bir görüşme talep etti; Tahran henüz yanıt vermedi.
  • ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve finansal ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in saplandığı çıkmazdan kurtulmak için yalan haberler kullanılıyor. -Ghalibaf, X
  • Biitcoin 70..000 dolara geriledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin fiyatı İran’dan gelen son haberin ardından yeniden 70.500 dolar bandına geriledi. Kripto paralar için uzayan İran savaşı artık önemli bir mesele haline geldi. Petrol fiyatındaki yükseliş enflasyon için şimdiden negatif sonuçlar doğuruyor.

İçindekiler
1 İran Son Durum
2 Kripto Paralar Son Durum

İran Son Durum

Trump birkaç saat önce İran ile görüşme yapıldığını ve 15 maddelik anlaşma hazırlandığını açıkladı. Bu maddeler arasında nükleer planından vazgeçilmesi ve Hürmüz Boğazının açılması da var. Trump’ın açıklamalarından hemen sonra yazı hazırlandığı sırada İran bu iddiaları yalanladı.

“ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve finansal ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail’in saplandığı çıkmazdan kurtulmak için yalan haberler kullanılıyor.” -Ghalibaf, X

Üst düzey İranlı yetkililerden gelen eş zamanlı açıklama ise “ABD, Cumartesi günü İran Meclis Başkanı Qalibaf ile bir görüşme talep etti; Tahran henüz yanıt vermedi” şeklindeydi. Trump’ın sürekli olarak yalanlanması can sıkıcı olsa da bugün İngiltere de “görüşmelerin yapıldığından haberdardık” şeklinde açıklama yaptı. Muhtemelen İran iç siyaseti olası anlaşmaya hazırlamak için daha yavaş hareket etmek istiyor.

Nitekim üst düzey Pakistanlı yetkililer de, Tahran ile Witkoff ve Jared Kushner arasında gizli kanallar aracılığıyla iletişimi doğruladı.

Trump’ın ABD ile İran arasında Orta Doğu çatışmasının sona erdirilmesi konusunda “çok iyi” görüşmeler yapıldığını açıklamasının ardından hisse senetleri ve tahviller yükseldi. Petrol fiyatları düştü. Son gelen açıklamalar bunu biraz daha dengeleyecektir.

Kripto Paralar Son Durum

ABD görüşmeleri (veya olası görüşmeleri) olumsuz etkilememek adına İran’ın enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları beş gün süreyle durdurdu. Bu somut adım altın fiyatını aşağı çekerken kripto paraları destekliyor. Trump’ın ara seçimlere yaklaşırken enflasyonu horlatmak istememesi gayet anlaşılabilir bir durum. Seçim senesinde olmamız nedeniyle bu sürecin aylarca devam etmeyeceğinden birçok uzman ilk günden beri bahsediyor.

Son 24 saatte 850 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti. Bunun 450 milyon dolarlık kısmını long pozisyonlar oluşturuyor. Anlaşma açıklamalarının (lehte/aleyhte) tetiklediği dalgalanmanın hafta boyunca devam etmesi muhtemel. 2025 yılındaki 12 gün savaşında tecrübe edildiği üzere İran’ın iç siyaseti fazlasıyla önemsediğinden gizli müzakereleri yalanlama konusunda son derece profesyonel olduğunu biliyoruz. Seçim ve Asya ülkelerindeki petrol sorununu da hesaba katarsak çok geçmeden İran’ın anlaşma imzaladığını görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Bu durum Bitcoin ve kripto paralarda daha güçlü bir yükselişin zeminini oluşturacak.

Bu Haberi Paylaş
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Strategy, 42 Milyar Dolarlık Hisse Satışı Programıyla Piyasada Dikkat Çekti
Bir Sonraki Yazı Larry Fink’ten Dijital Varlıklar ve Tokenizasyon Çağrısı: Finansal Sistemde Kapsayıcılık Vurgusu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Larry Fink’ten Dijital Varlıklar ve Tokenizasyon Çağrısı: Finansal Sistemde Kapsayıcılık Vurgusu
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Strategy, 42 Milyar Dolarlık Hisse Satışı Programıyla Piyasada Dikkat Çekti
BITCOIN (BTC) Kripto Para
NovaBay Pharmaceuticals Kriptoya Yöneldi: İsim Değişikliğiyle 147 Milyon Dolarlık SKY Yatırımı
ALTCOIN DEFI
Backpack Exchange, 1 Milyar Arzlı BP Tokenini Kullanıcılara Dağıttı
Solana (SOL)
Son Dakika: Bitcoin ve Kripto Paralarda İran Yükselişi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?