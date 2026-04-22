ABD Piyasaları ve kripto paralar 22 Nisan son durum

Dün barış görüşmeleri gerçekleşmedi ve bugün de gerçekleşmeyeceğini İran kaynakları açıkladı. Ardından Trump’ın ateşkesi uzattığını açıklamasıyla risk piyasaları üzerindeki baskı kalktı ve BTC 78 bin doları aştı. Trump bir daha uzatma olmayacak demesine rağmen ve İran masaya bile gelmemişken ateşkesi uzatarak ortamı sakinleştirdi. Ancak o tehditkar diliyle dün yaptığı şey karşılaştırıldığından büyük bir tezat var.

ABD piyasaları son durum

Trump’ın İran ile ateşkes süresini süresiz olarak uzatmasının ardından ABD hisse senedi vadeli işlemleri yükseldi ve dikkatler büyük şirketlerin yaklaşan kazanç raporu takvimine çevirdi. S&P 500 vadeli işlemleri, endeksin bu ayki ilk arka arkaya düşüşünün ardından %0,5 yükseldi; ancak İslamabad’da planlanan görüşmelerin gerçekleşmemesi ve Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde kapalı kalması nedeniyle Brent petrolü kısa süreliğine varil başına 100 doların üzerine çıktı.

Piyasaları çeken 2 akıntı var.

Bir yandan, kazanç sezonu güçlü başladı; raporlama yapan S&P 500 şirketlerinin yaklaşık %82’si şu ana kadar beklentileri aştı ve yapay zeka ile bağlantılı hisse senetleri, güçlü talep ve teknoloji altyapısının geliştirilmesine yönelik iyimserlikten yararlanmaya devam ediyor. Henüz kazanç raporu açıklanmamış ve odak noktasında birkaç önemli şirket var ve onlar da kötü sürpriz yapmazsa yükseliş devam edebilir.

Diğer yandan Hürmüz Boğazı kapalı ve ABD ile İran boğazda hamlelerini yapmaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları’nın bugün 2 gemiyi ele geçirmesi nedeniyle risk artıyor.

Kripto paralar

Hava olumlu ancak kırılgan. BTC 78 bin doları aşsa da Trump’ın ne yapacağı belli olmaz ve abluka sona ererken uranyumu istemekten vazgeçmezse İran ile anlaşma olmayacak. En azından İran’ın tekrar tekrar söylediği şey bu. Trump belirsiz biri, aniden İran’ın kabul ettiği şartlarda anlaşma da imzalayabilir, ateşkesi sona erdirip daha büyük bir saldırı da başlatabilir. Bu da kırılganlığın temelini oluşturuyor.

23:05’te Tesla ve IBM kazanç raporu açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin gün boyu açıklamaları olacak ve genel olarak takvim bugün sakin. BTC direncin üzerinde oyalandığından haber akışına bağlı olarak 80 bin doları test etmesi mümkün. Eğer Trump bugün dünkünün zıddı açıklamalarla sahneye çıkarsa bu durumda %10’a aşan hızlı bir hareket görebiliriz.