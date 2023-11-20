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Bitcoin ve Altcoin Kralı İçin Şaşırtan Rakamlar! Rekor Düşük Seviyede!

Özet

  • En büyük kripto para Bitcoin ve altcoin kralı Ethereum'un aktif arzı rekor düşük seviyelere geriledi.
  • Bu hem BTC hem de ETH'de coin'lerin hareket etme eğilimindeki düşüşü ortaya koyuyor.
  • Bu durum, coin'lerin likiditesinde azalma ve uzun vadeli yatırımcıların ellerindeki varlıkları hareket ettirmeme eğilimini yansıtıyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
09:30
20 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Güncel verilere göre geçtiğimiz yıl içinde hareket eden Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) arzı rekor düşük seviyeye geriledi.  Geçtiğimiz yıl Bitcoin’in yalnızca yüzde 30’u ve Ethereum’un yüzde 39’u hareket etti. Söz konusu veriler 2017’den bu yana derlenmeye başladı ve o zamandan bu yana kaydedilen en düşük seviyede.

Bitcoin ve Ethereum’da Aktif Arz Rekor Düşük Seviyelerde

The Block’un sağladığı verilere göre, geçtiğimiz yıl içinde hareket eden coin’lerin yüzdesi hem en büyük kripto para Bitcoin hem de en büyük altcoin Ethereum için rekor düşük seviyelere geriledi.

Zirve noktasında, Bitcoin arzının yüzde 59’undan fazlası Mart 2017 ve 2018 arasında aktifti. Ancak geçtiğimiz yıl Bitcoin arzının yalnızca yüzde 30,12’si el değiştirdi. Temmuz 2016 ve 2017 arasında arzının yüzde 86’sından fazlası hareket eden Ethereum da ise geçtiğimiz yıl arzının yalnızca yüzde 39,15’inin el değiştirerek rekor düşük seviyeye geriledi.

Aktif arzın rekor düşük seviyede olması özellikle yatırımcıların ağır HODL modunu açtıkları anlamına geliyor. Diğer bir deyişle aldıkları BTC veya ETH‘leri her ne olursa olsun hareket ettirmeden tuttuklarını gösteriyor ki bu fiyat açısından son derece olumlu.

Bitcoin’in Blok Ödülü Yarılanması Öncesi Aktif Arzdaki Çarpıcı Düşüş

Bitcoin’in rekor düşük seviyedeki aktif arzı, şu anda önümüzdeki yılın Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen halving diğer bir deyişle blok ödülü yarılanmasının gerçekleşmesinden hemen önce kaydedilmesi ise özellikle dikkat çekici. The Block’un verilerine göre, üç ve beş yıldır dokunulmadan hareketsiz kalan BTC’lerin yüzdesi de şu anda rekor düşük seviyelerde. Bilindiği gibi blok ödülü yarılanması Bitcoin madencilerinin çıkardıkları blok başına BTC cinsinden aldıkları ödül miktarını yüzde 50 oranında düşürmektedir.

Bitcoin arzının yalnızca yüzde 58,58’i son üç yılda el değiştirirken, 2019’un sonlarındaki zirve noktasında bu oran yüzde 73’ün üzerindeydi. Son beş yıldaki aktif BTC arzı ise maksimum yüzde 83’ten yüzde 70,13’e düştü. Bununla birlikte, aktif olmayan coin arzı hiç olmadığı kadar yüksekken, ağdaki işlemler de zirveye yakın seyrediyor.

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