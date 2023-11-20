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  •   Elon Musk Devrede! Yaptığıyla OCEAN, FET, AGIX ve Bu Altcoin’leri Zıplattı!

Elon Musk Devrede! Yaptığıyla OCEAN, FET, AGIX ve Bu Altcoin’leri Zıplattı!

Özet

  • Elon Musk'ın X Corp'un hissedarlarının xAI'de yüde 25'lik hisseye sahip olacaklarını duyurması yapay zeka tabanlı altcoin'leri hareketlendirdi.
  • Bu gelişme, yapay zeka tabanlı altcoin'lerde genel bir iyimserlik yarattı ve yapay zeka projelerine olan ilgiyi artırdı.
  • Yatırımcılar, yapay zeka altcoin'lerinin gelecekte büyük bir boğa koşusunun ana teması olabileceğine inanıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:20
20 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Yapay zeka tabanlı altcoin‘ler, önemli yapay zeka şirketlerindeki gelişmelerin gelişmekte olan teknoloji sektörünün uzun vadeli büyümesine ilişkin coşkunun tetiklenmesiyle bir kez daha yükselmeye başladı. Bu yükselişin en büyük tetikleyicilerinden birisi de teknoloji girişimcisi ünlü milyarder Elon Musk’ın son girişimi oldu.

Yapay Zeka Tabanlı Altcoin’lerin Yükselişi

Ünlü milyarder Elon Musk, bir grup şirketi bünyesinde barındıran X Corp’un hissedarlarının yeni yapay zeka girişimi xAI’de yüde 25’lik hisseye sahip olacağını açıklaması piyasa genelindeki iyimserliği artırdı. Kısa süre önce yapay zeka tabanlı sohbet robotu Grok’u test etmeye başlayan xAI’nin bu hamlesi sonrası ortaya çıkan coşku üzerine Grok ve benzeri isimlerde yüzlerce sahte altcoin oluşturularak piyasaya sürüldü.

Öte yandan ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’nin kurucusu Sam Altman‘ın geçen hafta sürpriz bir şekilde görevden alınmasının ardından yönetim kuruluna geri dönebileceğine dair haberler, yapay zeka tabanlı altcoin’lerindeki yükselişi destekledi. Bu haberler karşısında Bloomberg’in eski Twitch CEO’su Emmett Shear‘in şirketin en üst düzey görevine atandığını bildirmesiyle Altman’ın geri dönüşü konusunda belirsizlik arttı. Son gelişmeler yapay zeka patlamasının en önemli yüzü olan Altman’ın şirkete geri dönmeyeceğini gösterse de yapay zeka altcoin’lerindeki yükseliş ivmesini söndürebilmiş değil.

Son 24 saatte yüzde 4,2 yükselen Bittensor’un TAO‘su geçtiğimiz hafta yüzde 77’lik bir yükseliş kaydetti. Ocean Protocol’ün OCEAN‘ı, Fetch AI’nin FET‘i ve SingularityNet’in AGIX‘i ise son 24 saat içinde yüzde 15’in üzerinde artış göstererek Bitcoin (BTC) ve diğer maör altcoin’lerden daha iyi performans gösterdi. Küçük sermayeli şirketler arasında yer alan yapay zeka tabanlı görüntü oluşturma platformu ImgnAI’nin IMGNAI‘si ise yüzde 40 artış gösterdi. Yapay zeka tabanlı altcoin piyasası ise yaklaşık yüzde 8 sıçrayarak kripto para yatırımcıları için en büyük kazanç getiren kapı oldu.

Yapay Zeka Altcoin’lerine İlişkin Öne Çıkan Anlatı

Yapay zeka tabanlı altcoin’ler, viral yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT‘nin ve görüntü oluşturma yazılımı Dall-E’nin halka açılmasının ardından 2022’nin sonlarında kripto para piyasası gözlemcileri arasında ilgi görmeye başladı. OpenAI tarafından başlatılan her iki platform da kripto para veya Blockchain kullanmayan geleneksel yazılımlar.

Ancak spekülatif yatırımcılar, oyun uygulamaları ve merkeziyetsiz finans (DeFi) altcoin’lerin 2020-2022 boğa piyasası döngüsünde getirilerin çoğunu sağlamasına benzer şekilde, bu sektörü önümüzdeki yıllarda olası bir boğa koşusunun en büyük anlatısı olarak görüyor.

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