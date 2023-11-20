  Shiba Inu Fiyatı Yükselir Mi? Dogecoin’in En Büyük Rakibinde Ekip Kritik Özelliği Duyurdu!

Shiba Inu ekosistemini güçlendirmek amacıyla Shibarium geliştiricileri, topluluğun projeyle etkileşimini arttırmak ve ağın doğrulayıcılarına destek sağlamak amacıyla yeni bir özelliğin kullanıma sunulduğunu paylaştı. Shibarium’un geliştirme ekibi tarafından “Bağış” özelliği tanıtıldı.

Shibarium’un Yeni Özellikleri

Bu özellik, ağ özelinde uzun ömürlü planlar yapıldığını ve kullanıcı katılımının ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor. Shiba Inu topluluğunun önemli simalarından bir tanesi Ragnar Shib, X’te uygulamasında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Shibarium’un resmi web sitesinde yeni güncellemeler. Hadi gidelim!!! En son duyurularımızı ve SSS bölümümüzü kontrol edin.

Resmi Shibarium web sitesinde yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:

Bu özellik, kullanıcı topluluğumuzun Shibarium ağının verimliliğini ve güvenliğini korumak için çok önemli olan kar amacı gütmeyen doğrulayıcılara finansal olarak katkıda bulunmasına olanak tanır.

Özelliğin temeli olan bağış yapma özelliğinin kullanıcı dostu hale getirildiği belirtildi. Kullanıcılar bu süreçte paylaşılan kapsamlı listeden seçtikleri doğrulayıcının bilgi sayfasına erişebilecek, “Bağış Yap” düğmesini seçebilecek ve katkıda bulunmak istedikleri belirteci ve tutarı belirtebilirler.

Bu girişimin temelinde Shibarium ağının direncini artırılmasına yönelik stratejik bir hamle yatıyor. Doğrulayıcılar, blockchain işleyişinin temel taşlarından birisidir. Bu doğrulayıcılar ağ üzerinde gerçekleşen işlemleri doğrulamaktan sorumludur.

Şu an itibariyle Shibarium ağında 12 doğrulayıcı bulunmakta. İlk 5 doğrulayıcı ise 5,18 milyon BONE ile ShibArmy America, 4,91 milyon BONE ile Unification, 2,99 milyon BONE ile ShibArmy Europe, 1,77 milyon BONE ile Ryoshi Labs ve 1,57 milyon BONE ile ShibArmy Asia’dır.

Doğrulayıcı slotlarının sayısı 100 ile sınırlandırılmıştır. Her bir doğrulayıcının katılabilmek adına 10.000 adet BONE yatırması zorunluluğu vardır. Şu anda Shibarium’da 13,6 milyon dolar değerinde 21.488.549 BONE bulunmakta.

Shiba Inu Kaç TL?

Yazım saati itibariyle, Shiba Inu fiyatı kritik bir seviyede işlem görmeye devam ediyordu. SHIB fiyatı, son 16 aylık süre içinde dördüncü kez, haftalık fiyat grafiğine göre düşen üçgenin azalan trend çizgisinde (mavi çizgi) bir red ile karşılaştı. Hafta sonun itibariyle SHIB fiyatı yeniden 0,236 Fibonacci düzeltme seviyesinin altına geriledi.

Bu hafta olası bir biçimde trend çizgisi yeniden test edilmezse fiyat, 0,00000715 dolar seviyesindeki boyun çizgisine doğru bir düşüşün tetiklendiğine şahitlik edebilir. Shiba Inu TL bazında ise 0.0002485 TL seviyesinde işlem görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.