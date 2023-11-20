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Türklerin Sepetindeki Altcoin’de Ekip Harekete Geçti! Satış Dalgası mı Geliyor?

Özet

  • Altcoin PEPE ekibi 418 milyar 400 milyon PEPE’yi hareket ettirdi.
  • Hamlenin stratejik bir adım olduğu dile getiriliyor.
  • Binance’e gönderilen PEPE’nin rakamsal karşılığı 506 bin dolar.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
08:30
20 Kasım 2023
Yazar: Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasında zaman zaman altcoin ekiplerinin Bitcoin ve altcoin borsalarına yönelik olarak hamlelerine şahit oluyoruz. Ekiplerin bir satış yapma ihtimali ise ister istemez piyasada bir tedirginliği beraberinde getiriyor. Yine böyle bir tedirginliği oluşturacak bir hamle gerçeklemiş durumda. Buna göre meme coin PEPE ekibi kripto para borsası Binance’e 418 milyar 400 milyon adet PEPE’yi taşıdı.

PEPE Ekibinden Dikkat Çeken Hamle

Bugünün kayda değer bir gelişmesi olarak, PEPE geliştirici ekibi yaklaşık iki saat önce Binance platformuna 506 bin dolara karşılık gelen 418 milyar 400 milyon adet PEPE token gönderdi. Ekibin bu stratejik hamlesi, PEPE ekosisteminin dinamiklerindeki potansiyel değişimlere işaret ediyor. Gelişmeyi Spot On Chain X sayfasından bildirdi.

pepe cointurk

Son PEPE zaman çizelgesinde önemli bir olay, ekibin 24 Ekim’de şaşırtıcı bir şekilde 6 trilyon 900 milyar adet PEPE token yakma kararıydı. Yakılan PEPE o dönemde 5 milyon 830 bin bin dolar değerindeydi. Bu yakma girişiminin anında ve önemli bir etkisi oldu. Buna göre token fiyatını yaklaşık yüzde 30 oranında artırdı. Geliştirme ekibinin bu tür hesaplanmış manevraları, token’ın piyasa yörüngesini şekillendirmedeki proaktif yaklaşımlarını gösterdi.

Son Aşamada Ekibin Elindeki Token’lar

Şu an itibariyle, PEPE geliştirici ekibinin cüzdanında 3 milyon 880 bin dolar değerinde 3 trilyon 209 milyar adet PEPE token bakiyesi yer alıyor. Bu bakiye, ekibin token’da önemli bir paya sahip olmaya devam ettiğini ve PEPE piyasasını etkileyebilecek daha fazla stratejik karar için yollar açtığını gösteriyor.

Yatırımcılar ve altcoin PEPE’nin hareketlerini yakından izleyen meraklılar için geliştirici ekibin aldığı bu stratejik kararlar önemli göstergeler niteliğinde. Önemli mevduatların, önceki yakma stratejilerinin ve ekibin kalan varlıklarının etkilerini anlamak, önümüzdeki günlerde potansiyel piyasa tepkilerinde gezinmek için değerli bilgiler sağlayabilir.

PEPE Fiyatında Son Durum

Gelişme PEPE fiyatında çok olumsuz bir durum oluşturmadı. CoinMarketCap verilerine baktığımızda PEPE fiyatının son 24 saat içerisinde yüzde 8’lik bir artış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Fiyat yazıyı yazarken 0.000001217 dolar seviyesinden işlem görüyor.

pepe meme coin cointurk

Netice olarak sürekli gelişen kripto para dünyasında, PEPE token’ın yolculuğunun, geliştirme ekibi tarafından yapılan her stratejik hamleyle birlikte geliştiğini ifade edebiliriz. Binance’e yapılan son yatırma işlemi, geçmişteki yakım etkileriyle birleştiğinde, PEPE ekosisteminin dinamik doğasının altını çiziyor.

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