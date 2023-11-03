  Solana ve Pepe Fiyatı Çakıldı! 3 Altcoin Piyasaya Meydan Okudu! Bugün Yatımcısını Hangi Altcoin’ler Mutlu Etti?

Kripto para fiyatlarında 3 Kasım’da genel itibariyle aşağı yönlü bir fiyat hareketi başladı. Bu durumun gerçekleşmesine sebep olan herhangi bir gerekçe bulunmazken, yatırımcıların son haftalarda gerçekleşen güçlü rallinin ardından elde ettikleri kârı kazanca çevirdikleri düşünülebilir.

Kripto Paralarda Son Durum

Geçmiş piyasa hareketleri de incelendiğinde, devam eden bir rallinin ardından piyasada yatırım yapan kişilerin belirli aralıklarla yatırımlarına ara verdiği ve yukarı yönlü hareketi bir süre için yavaşlattığı görülmüştür. Son günlerde piyasada yaşanan durum da benzer bir duruma işaret ediyor olabilir.

Bugün yazım saati itibariyle Bitcoin fiyatı %1,29 düşüşle 34.489,72 dolara geriledi ve günlük hacmi %19,91 düşüşle 19,79 milyar dolar oldu. Bunun yanı sıra, Bitcoin’in piyasa değerinde de %2,46 düşüş yaşandı ve 676,77 milyar dolara geriledi.

Ethereum fiyatı yazım saati itibariyle %3,21 düşüşle 1.797 dolara geriledi ve hacmi son 24 saatte %22,74 düşüşle 8,70 milyar dolar oldu. Bir diğer dikkat çeken altcoin XRP fiyatı %1,69 oranında düşüş yaşadı ve 0,5998 dolardan işlem görüyor. En çok dikkat çeken ise günlerdir yükselişte olan Solana oldu. Solana’da net bir düşüş yaşandı ve fiyat 38,70 dolara kadar düştü.

Memecoin’lerde başı çeken Dogecoin fiyatı yazım sırasında %3,10 düşüşle 0,06726 dolardan işlem görürken Shiba Inu %3,53 düşüşle 0,00000775 dolardan işlem görüyordu.

Günün En Çok Dikkat Çeken Altcoin’leri

Son dönemin en çok dikkat çeken memecoin’lerinden olan Pepe Coin fiyatı %10,58 gibi net bir düşüş yaşadı ve 0,000001056 dolardan işlem gördü. Bu durum genel kripto piyasasında yaşanan düşüş eğiliminin bir göstergesi niteliğindeydi. Tüm bunlara rağmen, PEPE, son 30 gün içinde fiyatında %42 gibi devasa bir büyüme yaşadı.

Piyasanın aksine Trust Wallet Token fiyatı 3 Kasım itibariyle %6,99 oranında arttı ve 1,16 dolardan işlem görüyordu. Altcoin’in 24 saatlik hacmi %234,69 oranında inanılmaz bir artışla 80,79 milyon dolara fırladı.

Trust Wallet Token’ı takip eden Cronos da 3 Kasım’da en çok kazananlardan biri olarak dikkat çekti. Günün erken saatlerinde %6,50 artarak 0,06666 dolardan işlem görürken, son 24 saatteki hacmi %165,18 artışla 19,90 milyon dolara yükseldi. Son olarak PancakeSwap fiyatı da yukarı yönlü hareket sergiledi ve 3 Kasım Cuma günü %5,41 artışla 1,50 dolardan işlem gördü.