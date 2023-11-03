f Solana ve Pepe Fiyatı Çakıldı! 3 Altcoin Piyasaya Meydan Okudu! Bugün Yatımcısını Hangi Altcoin'ler Mutlu Etti? › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Solana ve Pepe Fiyatı Çakıldı! 3 Altcoin Piyasaya Meydan Okudu! Bugün Yatımcısını Hangi Altcoin’ler Mutlu Etti?

Solana ve Pepe Fiyatı Çakıldı! 3 Altcoin Piyasaya Meydan Okudu! Bugün Yatımcısını Hangi Altcoin’ler Mutlu Etti?

Özet

  • Kripto piyasasında 3 Kasım'da genel düşüş yaşandı, yatırımcılar kârlarını realize ediyor olabilir.
  • Bitcoin %1,29, Ethereum %3,21 oranında düşüş yaşadı.
  • Trust Wallet Token ve Cronos gibi bazı altcoin'ler ise artış gösterdi.
11:30
3 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Kripto para fiyatlarında 3 Kasım’da genel itibariyle aşağı yönlü bir fiyat hareketi başladı. Bu durumun gerçekleşmesine sebep olan herhangi bir gerekçe bulunmazken, yatırımcıların son haftalarda gerçekleşen güçlü rallinin ardından elde ettikleri kârı kazanca çevirdikleri düşünülebilir.

Kripto Paralarda Son Durum

Geçmiş piyasa hareketleri de incelendiğinde, devam eden bir rallinin ardından piyasada yatırım yapan kişilerin belirli aralıklarla yatırımlarına ara verdiği ve yukarı yönlü hareketi bir süre için yavaşlattığı görülmüştür. Son günlerde piyasada yaşanan durum da benzer bir duruma işaret ediyor olabilir.

Bugün yazım saati itibariyle Bitcoin fiyatı %1,29 düşüşle 34.489,72 dolara geriledi ve günlük hacmi %19,91 düşüşle 19,79 milyar dolar oldu. Bunun yanı sıra, Bitcoin’in piyasa değerinde de %2,46 düşüş yaşandı ve 676,77 milyar dolara geriledi.

Ethereum fiyatı yazım saati itibariyle %3,21 düşüşle 1.797 dolara geriledi ve hacmi son 24 saatte %22,74 düşüşle 8,70 milyar dolar oldu. Bir diğer dikkat çeken altcoin XRP fiyatı %1,69 oranında düşüş yaşadı ve 0,5998 dolardan işlem görüyor. En çok dikkat çeken ise günlerdir yükselişte olan Solana oldu. Solana’da net bir düşüş yaşandı ve fiyat 38,70 dolara kadar düştü.

Memecoin’lerde başı çeken Dogecoin fiyatı yazım sırasında %3,10 düşüşle 0,06726 dolardan işlem görürken Shiba Inu %3,53 düşüşle 0,00000775 dolardan işlem görüyordu.

Günün En Çok Dikkat Çeken Altcoin’leri

Son dönemin en çok dikkat çeken memecoin’lerinden olan Pepe Coin fiyatı %10,58 gibi net bir düşüş yaşadı ve 0,000001056 dolardan işlem gördü. Bu durum genel kripto piyasasında yaşanan düşüş eğiliminin bir göstergesi niteliğindeydi. Tüm bunlara rağmen, PEPE, son 30 gün içinde fiyatında %42 gibi devasa bir büyüme yaşadı.

Piyasanın aksine Trust Wallet Token fiyatı 3 Kasım itibariyle %6,99 oranında arttı ve 1,16 dolardan işlem görüyordu. Altcoin’in 24 saatlik hacmi %234,69 oranında inanılmaz bir artışla 80,79 milyon dolara fırladı.

Trust Wallet Token’ı takip eden Cronos da 3 Kasım’da en çok kazananlardan biri olarak dikkat çekti. Günün erken saatlerinde %6,50 artarak 0,06666 dolardan işlem görürken, son 24 saatteki hacmi %165,18 artışla 19,90 milyon dolara yükseldi. Son olarak PancakeSwap fiyatı da yukarı yönlü hareket sergiledi ve 3 Kasım Cuma günü %5,41 artışla 1,50 dolardan işlem gördü.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Tarihi Bitcoin Fiyat Tahmin Yarışması Gerçekleşti! Yapay Zeka Her Şeyi Ele Mi Geçiriyor?
Tarihi Bitcoin Fiyat Tahmin Yarışması Gerçekleşti! Yapay Zeka Her Şeyi Ele Mi Geçiriyor?
Kripto Paraların Altın Çağı! Tayvan’ın En Zengin Adamından Flaş Kripto Açıklaması!
Kripto Paraların Altın Çağı! Tayvan’ın En Zengin Adamından Flaş Kripto Açıklaması!
3 Ünlü Kripto Para Yorumcusu Ne Dediyse Çıktı, Peki Sıradaki Hedef? BTC Bu Seviyeyi Hedefliyor
3 Ünlü Kripto Para Yorumcusu Ne Dediyse Çıktı, Peki Sıradaki Hedef? BTC Bu Seviyeyi Hedefliyor
Ekim Ayının En Kötü 3 Ünlü Kripto Para Yorumcusu
Ekim Ayının En Kötü 3 Ünlü Kripto Para Yorumcusu
TCMB Başkanı Erkan’dan Kripto Para Açıklaması: Çalışmalar Devam Ediyor
TCMB Başkanı Erkan’dan Kripto Para Açıklaması: Çalışmalar Devam Ediyor
Fed Açıkladı Kripto Paralar Uçtu! Bitcoin ve Ethereum Başı Çekti! Pepe, Celestia, Aave Ve Diğerleri Bakın Ne Kadar Yükseldi!
Fed Açıkladı Kripto Paralar Uçtu! Bitcoin ve Ethereum Başı Çekti! Pepe, Celestia, Aave Ve Diğerleri Bakın Ne Kadar Yükseldi!
İsviçre’nin En Büyük 5’nci Bankasından Bitcoin ve Bu Altcoin İçin Büyük Adım!
İsviçre’nin En Büyük 5’nci Bankasından Bitcoin ve Bu Altcoin İçin Büyük Adım!
Son Dakika: Fed Faiz Kararı Açıklandı, Kripto Paralar, Bitcoin, Altın, Dolar Hepsini İlgilendiriyor
Son Dakika: Fed Faiz Kararı Açıklandı, Kripto Paralar, Bitcoin, Altın, Dolar Hepsini İlgilendiriyor
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023