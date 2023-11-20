  Fiyat Yükseldi! Ünlü Piyasa Yapıcı Bu Altcoin’de Milyonları Borsalara Taşıdı

Kripto para dünyasında artık birçok oyuncu var. Sadece bireysel yatırımcılar yok. Büyük rakamları elinde tutan balinalar ve piyasa yapıcılar bu piyasanın bir gerçeği haline geldi. GSR Markets da bunlardan biri. Şimdi elindeki WLD’yi son yükseliş sonrası hareket ettirmiş durumda.

Worldcoin Fiyatında İştah Açan Artış

Geçtiğimiz hafta en çok konuşulan konular arasında Sam Altman’ın OpenAI CEO’luğu görevinden kovulması yer almıştı. Gelişme sonrasında Worldcoin’de önemli bir düşüş yaşanmış ve fiyat 2.5 dolar seviyelerinden 1.9 dolar seviyelerine kadar gerilemişti.

Gelişmeler çok hızlı ve ani bir şekilde cereyan ettiği için Altman’ın yeniden görevine dönüşü ile ilgili ortaya atılan tartışmalar gündeme geldi. Bu konuda şirket içi tartışmalar var. Görüş ayrılıkları da oluşmuş durumda. Ancak durum ne olursa olsun Sam Altman’ın görevine dönem ihtimalinin belirmiş olması bile Worldcoin’i olumlu etkilemiş durumda.

Fiyat Artınca GSR Markets Milyonları Borsalara Taşıdı

Worldcoin fiyatı son 24 saat içerisinde 2.60 dolara kadar çıkarak etkileyici bir yükseliş gerçekleştirdi. Fiyat bu seviyeye gelince ünlü piyasa yapıcı GSR Markets hamle yaptı ve 3 milyon 340 bin dolar değerinde 1 milyon 386 bin adet WLD’yi üç kripto para borsasına taşıdı. Gelişmeyi X’te EmberCN bildirdi.

Hamleye bakıldığında 1 milyon WLD’nin kripto para borsası Binance’e taşındığı görülüyor. Diğer taraftan 358 bin adet WLD Bybit borsasına, 28 bin adet WLD ise Gate.io’ya taşınmış durumda. Hamlenin ardından fiyatta hafif bir geri çekilmenin olduğu görülüyor. Fiyat 2.6 dolar seviyelerinden 2.38 dolar seviyelerine kadar geri çekilmiş durumda.

Worldcoin Fiyatı Nereye Gider?

Altcoin Worldcoin’in bundan sonraki süreçte nereye doğru evrileceğini muhtemelen OpenAI’daki gelişmeler belirleyecek. Olumlu gelişmelerin fiyatı daha da yukarı seviyelere doğru taşıma ihtimali son derece yüksek. Diğer taraftan piyasada oluşacak bir geri çekilme dalgası beraberinde bir fiyat düşüşünü de tetikleyebilir.

Şu ana kadar 2.6 dolar seviyesi altcoin Worldcoin için bir direnç noktası olarak hareket etmiş durumda. WLD bu noktayı iki kez aşmaya çalıştı. Ancak girişimler başarısız oldu. Destek noktasının ise 1.82 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat şimdilik bu aralıkta hareket edecek gibi duruyor.